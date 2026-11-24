Ông Huang bày tỏ niềm vinh dự khi được trở lại NVIDIA và tiếp tục dẫn dắt một trong những tập đoàn công nghệ có tầm ảnh hưởng bậc nhất thế giới.

Ông Jensen Huang trở lại làm CEO NVIDIA

Hội đồng quản trị Nvidia hôm nay thông báo phục chức Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) cho ông Jensen Huang, người từng tuyên bố từ chức tại tập đoàn này vào ngày 12/11.

Theo thông cáo từ phía Nvidia, quyết định bổ nhiệm lại có hiệu lực ngay lập tức.

“Hội đồng quản trị đã bỏ phiếu nhất trí phục chức cho ông Huang sau hàng loạt cuộc thảo luận và làm việc trực tiếp với ông. Qua đó, Hội đồng quản trị hoàn toàn tin tưởng vào sự thẳng thắn cũng như năng lực chèo lái NVIDIA của ông Huang,” thông cáo nêu rõ.

Động thái đầy bất ngờ này lập tức giúp cổ phiếu Nvidia tăng vọt 30%, kéo theo chỉ số S&P 500 mở cửa phiên giao dịch trong sắc xanh với mức tăng gần 4%.

Quyết định của Hội đồng quản trị Nvidia được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải dòng trạng thái trên mạng xã hội vào tối Chủ nhật: “Tôi hy vọng Hội đồng quản trị Nvidia sẽ mời Jensen Huang trở lại làm việc. Đó sẽ là điều tốt nhất cho công ty, và cũng là điều tốt nhất cho nước Mỹ.”

Phía Nvidia cho biết việc đưa ông Huang trở lại ghế nóng dựa trên “ý kiến tham vấn từ các cấp lãnh đạo cao cấp của chính phủ Hoa Kỳ”. Tập đoàn nhấn mạnh rằng từ những cơ sở này, Hội đồng quản trị tự tin việc ông Huang tái nhiệm không gây ra bất kỳ rủi ro nào đối với an ninh quốc gia.

Hiện chưa rõ quyết định này của Hội đồng quản trị Nvidia có chịu tác động từ các yếu tố khác hay không.

Trong tuyên bố cá nhân, ông Huang bày tỏ niềm “vinh dự khi được trở lại NVIDIA và tiếp tục dẫn dắt một trong những tập đoàn công nghệ có tầm ảnh hưởng bậc nhất thế giới, ngay ở thời điểm khởi đầu của một cuộc cách mạng công nghiệp mới.”

Trên thực tế, Jensen Huang từ lâu được xem như “đại sứ không chính thức” của làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI), đại diện cho các doanh nghiệp hậu thuẫn công nghệ này cũng như dòng vốn hàng nghìn tỷ USD đang đổ vào toàn ngành.

“Tôi cũng xin gửi lời tri ân sâu sắc tới đội ngũ nhân viên, các cổ đông, các nhà lãnh đạo trong ngành và đối tác trên toàn cầu vì sự ủng hộ to lớn của họ,” ông Huang chia sẻ thêm.

Đây được xem là cú đảo ngược tình thế đầy kịch tính. Trước đó vào ngày 17/11, tân Chủ tịch Hội đồng quản trị Nvidia Harvey Jones từng khẳng định: “Jensen Huang đã tự nguyện rời bỏ các chức vụ Chủ tịch, CEO và thành viên Hội đồng quản trị. Chúng tôi đã nhất trí chấp thuận đơn từ chức và không có ý định phục chức CEO cho Jensen.”

Cùng ngày hôm đó, CEO tạm quyền của Nvidia, bà Colette Kress, cũng tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng tập đoàn sẽ không đưa ông Huang quay lại vị trí điều hành.

Diễn biến đảo chiều chóng mặt

Biến cố khiến ông Huang phải rời Nvidia bắt nguồn từ bài điều tra của tờ The New York Times, tiết lộ ông có mối quan hệ mật thiết với một người phụ nữ bị các cơ quan tình báo Mỹ nghi là gián điệp Trung Quốc. Tờ Financial Times sau đó thông tin thêm rằng vị CEO này có quan hệ tình cảm ngoài luồng với người phụ nữ nói trên.

Trong bức thư nội bộ gửi toàn thể nhân viên Nvidia ngày 8/11, ông Huang thẳng thắn thừa nhận: “Tôi đã không chung thủy với vợ mình. Hành động của tôi đã làm tổn thương cô ấy và các con. Không có lời bào chữa nào cho lỗi lầm này. Tôi thực sự xin lỗi.”

Ngoài ra, The New York Times cũng đưa tin ông Huang từng có mối quan hệ ngoài hôn nhân với một nữ lãnh đạo cấp cao tại Nvidia – người báo cáo công việc trực tiếp cho ông.

Sau khi ông Huang rời ghế lãnh đạo, Hội đồng quản trị Nvidia đã ráo riết tìm người kế nhiệm và được cho là đã tiếp cận ông Rene Haas, CEO của Arm Holdings. Tuy nhiên, vào đầu ngày thứ Hai, ông Haas xác nhận sẽ tiếp tục gắn bó với Arm thông qua bản hợp đồng gia hạn đến năm 2033.

Bên cạnh đó, Nvidia cũng đã thành lập một hội đồng chuyên trách mới về “giám sát an ninh quốc gia và kiểm soát xuất khẩu” nhằm ứng phó với những lùm xùm xoay quanh ông Huang.

Chỉ vài phút sau khi Nvidia công bố quyết định phục chức, Tổng thống Donald Trump tiếp tục lên tiếng trên mạng xã hội: “Chính phủ Hoa Kỳ không có cơ sở nào để cho rằng việc Jensen trở lại NVIDIA gây nguy hại cho An ninh Quốc gia.”

Ông Trump cũng dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche “xác nhận rằng Chính phủ Hoa Kỳ không nắm giữ bất kỳ bằng chứng nào cho thấy ông Huang có hành vi vi phạm pháp luật.”

Tuy nhiên, người đứng đầu Nhà Trắng lưu ý cuộc điều tra nội bộ của Nvidia liên quan đến quy định kiểm soát xuất khẩu – được khởi động sau khi ông Huang thừa nhận chuyện ngoại tình – vẫn cần được tiếp tục.

Sự tái xuất của Jensen Huang hiện đặt ra không ít dấu hỏi lớn cho Nvidia, từ số phận các hợp đồng cung ứng dòng chip hiệu năng cao cho đối tác nước ngoài, cho đến cách thức xử lý mối quan hệ công việc giữa ông và đội ngũ nhân sự cấp dưới.

Trước khi quyết định chính thức được đưa ra, ông Huang đã nhận được làn sóng hậu thuẫn mạnh mẽ từ nhiều nhân vật quyền lực và giới đầu tư tại Thung lũng Silicon, với không ít tiếng nói kêu gọi đưa ông trở lại vị trí cũ.

Điển hình là ông Brad Gerstner, CEO quỹ đầu tư Altimeter Capital Management (một cổ đông lớn của Nvidia). Trong bức thư đồng chấp bút với ông Gavin Baker, đối tác điều hành quỹ Atreides Management hồi tuần trước, ông Gerstner đã kêu gọi Hội đồng quản trị Nvidia cân nhắc mọi phương án khả dĩ, bao gồm cả việc mời Jensen Huang quay lại chèo lái tập đoàn.