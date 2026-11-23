"Sự trở lại của ông Jensen là một bất ngờ lớn đối với dự đoán chung của thị trường".

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng vọt vào thứ Hai (23/11), khi làn sóng giao dịch cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) nóng trở lại sau sự trở lại của ông Jensen Huang trên cương vị Giám đốc điều hành Nvidia.

Chỉ số Nasdaq 100 bật tăng 7% ngay sau khi mở cửa phiên giao dịch, xóa sạch toàn bộ mức giảm từ đợt bán tháo dữ dội hôm thứ Sáu. Chỉ số S&P 500 cũng tăng 4,9%.

Cổ phiếu Nvidia đã tăng tới 30%. "Đây là một cú quay xe ngoạn mục và sẽ mang lại sự nhẹ nhõm đáng kể cho các cổ đông của Nvidia", ông Amish Patel, trưởng bộ phận nghiên cứu cổ phiếu tại công ty quản lý tài sản Raymond James, nhận định.

"Có rất ít công ty mà một cá nhân lại gắn liền mật thiết với chiến lược và thành công của doanh nghiệp đến vậy, và ông Jensen Huang giữ vai trò trung tâm trong quá trình chuyển mình của Nvidia thành công ty dẫn đầu kỷ nguyên AI", ông nói thêm.

"Sự trở lại của ông Jensen là một bất ngờ lớn đối với dự đoán chung của thị trường", ông Seb Barker, chiến lược gia trưởng về thị trường tại quỹ đầu tư Marshall Wace, cho biết. "Việc ông quay lại sẽ giúp xoa dịu phần nào tâm lý hoảng loạn xoay quanh AI — điều mà sự ra đi của ông đã góp phần gây ra, dù không phải là nguyên nhân duy nhất".

Nvidia cho biết trong một thông báo hôm thứ Hai rằng hội đồng quản trị của họ đã phục chức cho Jensen Huang trên cương vị giám đốc điều hành, chủ tịch và thành viên hội đồng quản trị.

Ban giám đốc công ty ban đầu đã chấp nhận đơn từ chức của Huang gần hai tuần trước sau khi có báo cáo về nhiều vụ ngoại tình, bao gồm một vụ với một phụ nữ mà các quan chức Mỹ lo ngại có thể đang làm việc với tình báo Trung Quốc và một vụ khác với cấp dưới trực tiếp của ông.

Nguồn: FT