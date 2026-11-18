Trên sóng Mad Money của CNBC tối 17/11, nữ CEO tạm quyền Colette Kress nhắc lại dứt khoát rằng hội đồng quản trị sẽ không phục chức cho Jensen Huang, đồng thời trình ra một quý kinh doanh mạnh để chứng minh Nvidia không phụ thuộc vào người sáng lập.

Diễn biến dồn vào đúng một ngày. Sáng 17/11 giờ Mỹ, Jensen Huang đăng bài công khai đầu tiên kể từ khi từ chức, nói sẽ "vinh dự" trở lại nếu hội đồng quyết định như vậy. Cùng ngày, Chủ tịch hội đồng quản trị Harvey Jones tuyên bố hội đồng không có ý định đưa ông về. Và sau giờ đóng cửa, khi Nvidia vừa công bố kết quả quý, Giám đốc tài chính kiêm CEO tạm quyền Colette Kress lên chương trình Mad Money của CNBC, đối diện trực tiếp với câu hỏi về khả năng Huang quay lại.

Người dẫn Jim Cramer gần như không để bà né. Ông thử cả phương án lùi, rằng kể cả không làm CEO thì liệu Huang có thể giữ một vai trò khác, như giám đốc công nghệ hay một đại sứ cho vị thế của Nvidia. Câu trả lời của Kress không chừa khoảng trống. "Jensen đã từ chức, và hội đồng đã chấp thuận đơn từ chức. Hội đồng đã quyết định sẽ không phục chức cho Jensen. Đó là tuyên bố của chúng tôi và là điều hội đồng đã quyết", bà nói. "Lúc này chúng tôi muốn nghĩ đến việc phát triển công việc kinh doanh, cho nhân viên, khách hàng, cổ đông, và đó là nơi chúng tôi sẽ tập trung."

"Nvidia cần Jensen Huang" hay không?

Thay vì tranh luận về người cũ, Kress để kết quả kinh doanh nói thay. Nvidia vừa báo cáo một quý mà theo CNBC doanh thu tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ, lên 115,8 tỷ USD, và cổ phiếu bật tăng trong phiên sau giờ. Đáng chú ý hơn, công ty còn nâng dự báo tăng trưởng doanh thu cho năm tài chính tới từ 70% lên 75%, trên một nền doanh thu vốn đã cao hơn.

Kress lý giải mức nâng này đến từ nhu cầu điện toán của khách hàng tiếp tục tăng không ngừng, cộng với việc công ty cải thiện được nguồn cung, từ chip, khâu đóng gói cho tới bộ nhớ. Bà cũng công bố kế hoạch mua lại cổ phiếu quy mô lớn: bổ sung hơn 150 tỷ USD, nâng tổng mức mua lại lên 277 tỷ USD và cam kết hoàn tất tới hết năm 2027. Đây là tín hiệu một ban lãnh đạo đang dồn tiền về cho cổ đông, chứ không phải một công ty chao đảo vì mất người đứng đầu.

Gỡ từng nỗi lo mà Phố Wall đang đồn

Phần lớn cuộc phỏng vấn là Kress bác lại các lo ngại đang lan trên thị trường.

Về các khoản bảo lãnh, tức những cam kết Nvidia đứng ra bảo đảm tài chính cho các dự án hạ tầng, mà hai nhà phân tích cảnh báo có thể lên tới 530 tỷ USD và đe dọa dòng tiền, Kress nói con số thực tế chỉ khoảng 118 tỷ USD. Khoản lớn nhất là cam kết về đất, điện và nhà xưởng tại Portsmouth, Mỹ, với công suất điện khoảng 4,5 gigawatt, phục vụ riêng hạ tầng của Nvidia.

Về tin đồn chảy máu chất xám sau khi Huang ra đi, bà khẳng định nhân viên vẫn gắn bó, nhiều người đã làm ở đây hàng chục năm và coi Nvidia là sự nghiệp cả đời. Về nghi ngại các khách hàng lớn nhất, tức những hãng điện toán đám mây khổng lồ thường gọi là hyperscaler, đang rời đi, bà nói ngược lại, rằng họ đang "ráo riết" tìm thêm năng lực tính toán và liên tục liên hệ xin thêm nguồn cung.

Về Trung Quốc, Kress cho biết lượng hàng xuất sang nước này chỉ chiếm khoảng 10%, và đó là mảng chơi game, ô tô và máy trạm, chứ không phải chip AI cao cấp. Số H200 được cấp phép đã giao sang Trung Quốc trong quý vừa rồi, và hiện công ty không còn bán H200 nữa.

Những dự án của người cũ vẫn chạy, nhưng theo cách kỷ luật hơn

Điều thú vị là Kress không xóa bỏ di sản của Huang. Dự án tài trợ hạ tầng điện toán quy mô 500 tỷ USD mà Huang khởi xướng cùng Goldman Sachs, BlackRock và Apollo vẫn tiếp tục. Các khoản đầu tư vào hệ sinh thái AI cũng vẫn còn.

Nhưng khi Cramer gợi rằng việc rót tiền mạnh tay vào các công ty, trong đó có những cái tên dưới chuẩn đầu tư, từng là ưu tiên của người tiền nhiệm, Kress nhấn vào hai chữ kỷ luật. Bà nói công ty rất thận trọng trong việc chọn khoản đầu tư, có nhiều tranh luận nội bộ, và ưu tiên cao nhất của dòng vốn giờ là bảo đảm nguồn cung và phục vụ đội ngũ kỹ thuật. Thông điệp ngầm khá rõ: các cuộc chơi lớn vẫn tiếp diễn, nhưng tay lái đã khác.

Gói lại, cả buổi phỏng vấn là một câu trả lời cho câu chuyện "Nvidia cần Jensen Huang". Người đáp không tranh cãi về tài năng của người cũ, mà chọn cách cho thấy guồng máy vẫn chạy mạnh khi không có ông. Như lời Cramer khép lại, nhiều điều ông vừa nghe "khác hẳn những gì nghe mỗi ngày trên Phố Wall".

Theo phát ngôn của CEO tạm quyền Colette Kress trên chương trình Mad Money của CNBC*