Tổng chưởng lý bang California Rob Bonta đã gửi trát triệu tập điều tra Nvidia.

Mới đây, tổng chưởng lý bang California Rob Bonta đang khởi động cuộc điều tra đối với Nvidia sau những tiết lộ liên quan đến đời tư của Jensen Huang, cựu CEO hãng sản xuất chip hàng đầu thế giới. Vụ việc thu hút sự chú ý khi người phụ nữ được cho là có quan hệ ngoài hôn nhân với Huang bị một số quan chức tình báo nghi ngờ có liên hệ với hoạt động gián điệp.

Trả lời POLITICO, ông Bonta cho biết cơ quan của mình đang tập trung xác minh liệu các dòng chip tiên tiến hoặc thông tin mật của Nvidia có bị chuyển sang Trung Quốc hay không. Bên cạnh đó, nhà chức trách cũng xem xét khả năng công ty cung cấp thông tin gây hiểu lầm cho nhà đầu tư và công chúng.

Tổng chưởng lý bang California Rob Bonta (Ảnh: AP)

Văn phòng Tổng chưởng lý California đã gửi trát triệu tập điều tra tới Nvidia trong ngày thứ Năm. Theo ông Bonta, đây là bước đầu tiên nhằm xác định liệu doanh nghiệp có vi phạm luật pháp bang hay không. Tùy thuộc vào những thông tin nhận được từ công ty, cơ quan này có thể tiếp tục ban hành các trát triệu tập khác.

Ông Bonta cho biết văn phòng của mình kỳ vọng Nvidia sẽ hợp tác trong quá trình điều tra, dù điều đó không đồng nghĩa công ty chắc chắn sẽ đáp ứng mọi yêu cầu.

Nvidia hiện là một trong những doanh nghiệp quan trọng nhất trong ngành công nghiệp AI. Chip của hãng được sử dụng rộng rãi để phát triển và vận hành các mô hình trí tuệ nhân tạo tiên tiến. Do có giá trị chiến lược lớn, những sản phẩm này trở thành tâm điểm trong cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc.

Washington đã triển khai nhiều biện pháp kiểm soát xuất khẩu nhằm hạn chế khả năng Trung Quốc tiếp cận các dòng chip tiên tiến nhất của Nvidia. Vì vậy, nghi vấn công nghệ hoặc thông tin mật của doanh nghiệp có thể bị chuyển sang Trung Quốc trở thành một trong những trọng tâm của cuộc điều tra tại California.

Nvidia đối mặt thêm nghi vấn về báo cáo tài chính

Ngoài vấn đề kiểm soát công nghệ, cơ quan chức năng California còn xem xét khả năng Nvidia cung cấp thông tin không chính xác cho nhà đầu tư. Ông Bonta nhấn mạnh luật chứng khoán doanh nghiệp tại California quy định rõ các công ty không được phép đánh lừa nhà đầu tư thông qua tuyên bố công khai, phát ngôn với báo chí hoặc báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC).

Trước đó, Wall Street Journal đưa tin SEC đã mở một cuộc điều tra riêng đối với Nvidia, nhằm xác định liệu các báo cáo tài chính của công ty có gây hiểu lầm cho nhà đầu tư hay không.

Nvidia hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận của POLITICO về động thái từ phía Tổng chưởng lý California.

Bê bối liên quan đến Jensen Huang và nữ lãnh đạo doanh nghiệp Singapore

Những nghi vấn xoay quanh Nvidia xuất hiện sau khi truyền thông đề cập đến mối quan hệ được cho là giữa Jensen Huang và Alice Huang, người từng giữ vị trí điều hành tại Megaspeed, một công ty trung tâm dữ liệu có trụ sở tại Singapore và là khách hàng lớn của Nvidia.

Jensen Huang từng thừa nhận không chung thủy với vợ, nhưng chưa xác nhận những cáo buộc về mối quan hệ ngoài hôn nhân với Alice Huang. Đáng chú ý, người phụ nữ này không có quan hệ họ hàng với vị lãnh đạo Nvidia.

Cựu CEO Nvidia Jensen Huang ddabf vướng vào hàng loạt những cáo buộc liên quan đến đời tư (Ảnh: The guardian)

Theo POLITICO, vấn đề khiến giới chức Mỹ quan tâm không chỉ nằm ở cáo buộc liên quan đến đời tư của Huang. Một số quan chức tình báo đã nghi ngờ lãnh đạo Megaspeed có liên hệ với hoạt động gián điệp làm dấy lên những câu hỏi về khả năng thông tin nhạy cảm hoặc công nghệ của Nvidia bị tiếp cận và chuyển giao trái phép.

Tuy nhiên, đến nay chưa có kết luận chính thức xác nhận những nghi vấn trên. Cuộc điều tra của California được kỳ vọng sẽ làm rõ liệu có hành vi vi phạm nào liên quan đến hoạt động kinh doanh, bảo mật thông tin hoặc cung cấp thông tin cho nhà đầu tư hay không.

Hiện cuộc điều tra vẫn đang ở giai đoạn đầu. Những vấn đề liên quan đến đời tư của Jensen Huang, nghi vấn gián điệp và khả năng Nvidia để lộ thông tin công nghệ vẫn cần được xác minh trước khi có thể đưa ra bất kỳ kết luận nào.

Nguồn: POLITICO