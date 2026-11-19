Đằng sau cuộc hôn nhân kéo dài hơn 40 năm của Jensen Huang là câu chuyện ít được biết đến.

Trước khi trở thành một trong những tỷ phú quyền lực nhất ngành công nghệ, Jensen Huang từng có khoảng thời gian làm việc trong ngành bán dẫn với mức thu nhập thấp hơn vợ. Chi tiết này được CEO Nvidia chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tạp chí The New Yorker, khi nhắc về những năm đầu sự nghiệp của hai người.

"Cô ấy thực sự kiếm được nhiều tiền hơn tôi", Jensen Huang hài hước nói về bà Lori Huang, người bạn đời đã đồng hành cùng ông trong hơn bốn thập kỷ.

Từ bạn học kỹ thuật đến người bạn đời của tỷ phú công nghệ

Jensen Huang và Lori Mills gặp nhau vào đầu những năm 1980 tại Đại học bang Oregon (Mỹ), nơi cả hai cùng theo học ngành kỹ thuật điện. Khi đó, Lori 19 tuổi, còn Jensen mới 17 tuổi.

Ở tuổi 20, Jensen Huang đã hoàn thành chương trình đại học sớm hai năm. Người đứng cạnh ông trong bức ảnh là Lori Mills, vợ ông sau này. (Ảnh: Sina)

Trong lớp học có khoảng 250 sinh viên nhưng chỉ có 3 nữ sinh. Jensen từng kể ông ấn tượng với Lori bởi sự thông minh, nghiêm túc và tính cách độc lập. Để gây chú ý với cô bạn học, ông thường chủ động đề nghị cùng làm bài tập vào mỗi cuối tuần, thậm chí chuẩn bị lời giải từ trước để hỗ trợ cô.

Sau khoảng 6 tháng, Jensen mới ngỏ lời hẹn hò và được Lori đồng ý. Đây cũng là mối tình đầu của ông.

Thời điểm còn yêu nhau, Jensen từng nói với bạn gái rằng ông muốn trở thành CEO khi bước sang tuổi 30. Năm 1993, đúng cột mốc này, ông cùng Chris Malachowsky và Curtis Priem thành lập Nvidia, đặt nền móng cho tập đoàn công nghệ hiện có vị thế hàng đầu trong lĩnh vực chip và trí tuệ nhân tạo.

Sau khi tốt nghiệp, cả hai cùng bước vào ngành công nghiệp bán dẫn tại Thung lũng Silicon. Lori làm công việc thiết kế vi mạch, trong khi Jensen lần lượt làm việc tại AMD và LSI Logic.

Năm 1985, Lori tốt nghiệp ngành kỹ thuật điện và kết hôn với Jensen. Bà từng làm việc tại Silicon Graphics, doanh nghiệp chuyên về máy tính đồ họa. Đây cũng là giai đoạn hai người cùng phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.

Rời sự nghiệp riêng để vun đắp gia đình

Khi hai con Spencer và Madison lần lượt chào đời vào đầu thập niên 1990, Lori quyết định rời công việc chuyên môn để tập trung chăm sóc gia đình. Trong khi đó, Jensen tiếp tục theo đuổi sự nghiệp, đồng thời hoàn thành chương trình cao học tại Đại học Stanford.

(Ảnh: Getty)

Quyết định này càng trở nên đáng chú ý khi Jensen bắt đầu kế hoạch thành lập Nvidia vào năm 1993. Theo những chia sẻ của CEO Nvidia, thời điểm đó gia đình ông chưa có nền tảng tài chính vững chắc, số tiền tiết kiệm chỉ đủ trang trải cuộc sống trong khoảng 6 tháng.

Việc từ bỏ công việc ổn định để khởi nghiệp đồng nghĩa với việc cả gia đình phải chấp nhận nhiều rủi ro. Tuy nhiên, Lori vẫn ủng hộ quyết định của chồng, tạo điều kiện để ông theo đuổi tham vọng xây dựng doanh nghiệp riêng.

Những năm đầu của Nvidia không hề dễ dàng. Công ty từng đứng trước nguy cơ thất bại, buộc Jensen phải tái cơ cấu nhân sự, tập trung nguồn lực vào sản phẩm mới và đối mặt với áp lực tài chính.

Trong giai đoạn này, Lori đảm nhận phần lớn trách nhiệm chăm sóc hai con, giúp chồng có thêm thời gian tập trung cho công việc. Jensen từng thừa nhận vợ gánh khoảng 90% trách nhiệm nuôi dạy con cái, trong khi ông thường làm việc hơn 80 giờ mỗi tuần.

Dù không trực tiếp tham gia điều hành Nvidia, Lori vẫn là người đồng hành với Jensen từ những ngày đầu chưa có danh tiếng hay tài sản đáng kể. Trong một lần chia sẻ về cuộc đời mình, vị tỷ phú từng gọi việc gặp và kết hôn với Lori là sự kiện quan trọng nhất.

Đảm nhiệm vai trò trong các hoạt động thiện nguyện

Sau khi rời ngành bán dẫn, Lori tiếp tục xây dựng vai trò riêng thông qua các hoạt động từ thiện và hỗ trợ giáo dục.

Năm 2007, vợ chồng Jensen Huang thành lập Jen-Hsun and Lori Huang Foundation. Lori giữ vị trí chủ tịch, tham gia định hướng hoạt động và quyết định các khoản tài trợ của quỹ.

(Ảnh: Business Outstanders)

Các chương trình tập trung vào ba lĩnh vực chính gồm giáo dục đại học, y tế cộng đồng và khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học (STEM). Quỹ đã đồng hành với nhiều trường đại học, tổ chức nghiên cứu và cộng đồng tại Mỹ.

Một trong những khoản tài trợ đáng chú ý là 50 triệu USD dành cho Đại học bang Oregon vào năm 2022. Số tiền này được sử dụng để xây dựng Jen-Hsun and Lori Mills Huang Collaborative Innovation Complex, trung tâm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo tập trung vào trí tuệ nhân tạo, khoa học vật liệu, robot và các công nghệ giải quyết những thách thức toàn cầu.

Ngoài ra, vợ chồng tỷ phú còn đóng góp 5 triệu USD cho phòng thí nghiệm nghiên cứu ung thư tại Đại học Khoa học và Sức khỏe Oregon, 30 triệu USD cho Trung tâm Kỹ thuật Jen-Hsun Huang thuộc Đại học Stanford. Hai người cũng hỗ trợ AI4ALL, tổ chức phi lợi nhuận hướng đến mở rộng cơ hội tiếp cận lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Theo Đại học bang Oregon, đóng góp của Lori không chỉ dừng lại ở tài chính. Bà còn trực tiếp tham gia trao đổi, đưa ra ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm trong các dự án mà vợ chồng mình đồng hành.

Từ một kỹ sư từng có thu nhập cao hơn chồng, Lori Huang lựa chọn rẽ hướng sự nghiệp để chăm sóc gia đình, sau đó tiếp tục tham gia các hoạt động giáo dục và thiện nguyện. Bà không xuất hiện thường xuyên trước công chúng, nhưng vẫn giữ vai trò đáng kể trong cuộc sống của người đứng đầu Nvidia.

Tham khảo The New Yorker