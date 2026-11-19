Ngày 17/11/2026, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài có thông báo đến toàn bộ người dân khi xuất, nhập cảnh về các ngưỡng phải khai báo khi mang tiền, vàng qua cửa khẩu. Người xuất cảnh vi phạm có thể bị phạt đến 50 triệu đồng.

Ngày 17/11/2026, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đăng thông báo trên trang chính thức, lưu ý hành khách xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam về quy định mang tiền mặt, ngoại tệ và vàng. Thông báo hướng tới cá nhân xuất nhập cảnh bằng hộ chiếu, để hành khách chủ động làm thủ tục hải quan, tránh vi phạm và không bị gián đoạn hành trình.

Theo thông báo, hành khách phải khai báo hải quan khi mang theo trên 5.000 USD hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương, trên 15 triệu đồng tiền mặt, hoặc vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300 gam trở lên. Riêng vàng miếng và vàng nguyên liệu, cá nhân xuất nhập cảnh bằng hộ chiếu không được phép mang theo.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh các mức trên là ngưỡng phải khai báo, không phải hạn mức tối đa được mang. Hành khách vẫn có thể mang nhiều hơn nếu khai báo đầy đủ và có giấy tờ theo quy định.

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Các trường hợp mang tiền mặt, ngoại tệ và vàng phải khai báo

Với tiền mặt và ngoại tệ, quy định nằm tại Thông tư 15/2011/TT-NHNN ngày 12/8/2011 của Ngân hàng Nhà nước (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 20/2022/TT-NHNN). Nếu mang ra nước ngoài số tiền vượt ngưỡng, hành khách phải xuất trình giấy xác nhận của tổ chức tín dụng được phép hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước. Nếu số mang ra không vượt quá số đã khai báo khi nhập cảnh lần gần nhất, hành khách có thể xuất trình tờ khai hải quan lúc nhập cảnh, với điều kiện tờ khai còn trong thời hạn 12 tháng.

Với vàng, quy định nằm tại Thông tư 11/2014/TT-NHNN ngày 28/3/2014 (đã được sửa đổi, bổ sung). Khoản 2 Điều 2 yêu cầu cá nhân Việt Nam và người nước ngoài mang vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300 gam trở lên phải khai báo với hải quan. Người nước ngoài nhập cảnh có mang vàng miếng, vàng nguyên liệu phải gửi số vàng này tại kho hải quan để nhận lại khi xuất cảnh, hoặc làm thủ tục chuyển ra nước ngoài. Người xuất cảnh, nhập cảnh để định cư được áp dụng quy định riêng tại Điều 4 của Thông tư.

Ảnh: Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài

Mức xử phạt được quy định tại Điều 11 Nghị định 169/2026/NĐ-CP, do Chính phủ ban hành ngày 15/5/2026, có hiệu lực từ ngày 01/7/2026. Nghị định này thay thế Nghị định 128/2020/NĐ-CP và Điều 2 Nghị định 102/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Người xuất cảnh không khai hoặc khai sai tiền mặt, ngoại tệ, vàng vượt mức phải khai báo bị phạt theo giá trị tang vật: từ 1-3 triệu đồng nếu tang vật trị giá từ 5 đến dưới 30 triệu đồng, tăng dần qua các khung, cao nhất 30-50 triệu đồng nếu tang vật từ 100 triệu đồng trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Với người nhập cảnh, mức phạt cao nhất là 10-20 triệu đồng. Người nhập cảnh khai số tiền, vàng nhiều hơn thực tế mang theo cũng bị xử phạt, cao nhất 25 triệu đồng khi phần chênh lệch từ 100 triệu đồng trở lên.

Trị giá tang vật được tính sau khi trừ đi phần tiền, vàng nằm trong mức không phải khai báo. Lực lượng chức năng cũng lưu ý không phải cứ mang vượt ngưỡng là bị phạt. Hành vi vi phạm là không khai báo hoặc khai báo sai, mức phạt cụ thể tùy vào hành vi và giá trị tang vật.

Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài khuyến cáo hành khách kiểm tra số tiền mặt, ngoại tệ và vàng mang theo trước khi ra sân bay, đối chiếu với các ngưỡng khai báo. Nếu vượt ngưỡng, hành khách cần chuẩn bị sẵn giấy xác nhận của ngân hàng, văn bản chấp thuận hoặc tờ khai nhập cảnh còn hiệu lực, rồi chủ động khai với hải quan tại cửa khẩu.

Trường hợp đặc biệt như mang vàng khi định cư, hoặc người nước ngoài mang vàng miếng vào Việt Nam, nên liên hệ cơ quan hải quan trước để được hướng dẫn.

Theo Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài