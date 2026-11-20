Công chúa Estelle của Thụy Điển vừa trải qua kỳ thực tập đặc biệt bên ông ngoại là Quốc vương Carl XVI Gustaf, còn tự viết nhật ký chia sẻ trải nghiệm.

Ở tuổi 14, khi nhiều bạn bè cùng trang lứa bắt đầu làm quen với môi trường làm việc thông qua những kỳ thực tập ngắn hạn, Công chúa Estelle của Thụy Điển cũng có trải nghiệm tương tự. Tuy nhiên, nơi cô bé lựa chọn lại đặc biệt hơn hẳn: Cung điện Hoàng gia ở Stockholm, nơi ông ngoại của Estelle, Quốc vương Carl XVI Gustaf, làm việc hằng ngày. Không chỉ được tham quan hay gặp gỡ các nhân viên hoàng gia, cô công chúa còn trực tiếp tham dự một số cuộc họp cùng ông, tìm hiểu hoạt động của nhiều bộ phận và thử sức với những công việc thực tế.

Ngày 15/11, Hoàng gia Thụy Điển công bố loạt hình ảnh ghi lại tuần thực tập của Estelle, đồng thời đăng tải một bài chia sẻ do chính cô bé viết. Đáng chú ý, thay vì sử dụng ngôn ngữ trang trọng thường thấy trong các thông cáo hoàng gia, Estelle kể lại trải nghiệm bằng giọng văn tự nhiên, gần gũi của một nữ sinh. Cô bé còn gọi Quốc vương bằng cách xưng hô thân mật "morfar", nghĩa là ông ngoại, khiến bài đăng trở nên đáng yêu hơn.

Theo ông ngoại dự họp, Công chúa Estelle được tiếp xúc với công việc hoàng gia từ năm 14 tuổi

Theo thông tin từ Hoàng gia Thụy Điển, Estelle tham gia chương trình prao, hoạt động hướng nghiệp thực tế dành cho học sinh trung học tại nước này, trong tuần 46 của năm 2026. Là con gái lớn của Thái nữ Victoria và Hoàng thân Daniel, đồng thời đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng Thụy Điển, Estelle từ lâu đã được làm quen với những hoạt động chính thức của gia đình. Tuy nhiên, kỳ thực tập lần này mang đến cho cô bé cơ hội tìm hiểu sâu hơn về công việc phía sau các nghi lễ và sự kiện mà công chúng thường thấy.

Trong tuần thực tập, Estelle theo dõi một phần lịch trình của Quốc vương Carl XVI Gustaf, bao gồm cuộc gặp với Tổng thư ký Viện Hàn lâm Thụy Điển Ingrid Carlberg, đại diện Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy Thụy Điển và cuộc họp hội đồng của quỹ hỗ trợ khoa học, công nghệ và môi trường mang tên nhà vua. Cô bé cũng có mặt tại văn phòng ông ngoại để tìm hiểu cách các nhân viên sắp xếp lịch trình, chuẩn bị những cuộc họp và phối hợp tổ chức hoạt động của nguyên thủ quốc gia.

Trong bài viết được đăng trên tài khoản mạng xã hội của Hoàng gia, Estelle hào hứng chia sẻ: "Tuần này (tuần 46), tôi đã tham gia kỳ thực tập. Tôi dành thời gian ở cung điện và tại PREKS. Trong đó, tôi được ở cùng ông ngoại và tham dự các cuộc họp của ông, điều này rất thú vị và bổ ích".

Không chỉ theo chân nhà vua, Estelle còn được luân chuyển qua nhiều bộ phận của cung điện để tìm hiểu cách bộ máy hoàng gia vận hành. Tại Thư viện Bernadotte, cô bé tham gia chụp tư liệu một bức tranh lịch sử thuộc bộ sưu tập hoàng gia. Ở bộ phận lưu trữ, Estelle được tìm hiểu những tài liệu quý, đồng thời hỗ trợ số hóa các bức ảnh cũ, trong đó có hình ảnh từ một album được thực hiện trong giai đoạn 1926–1927. Công chúa cũng trải nghiệm công việc tại bộ phận phục vụ khách tham quan, bao gồm hoạt động mở cửa khu trưng bày kho báu hoàng gia đón du khách.

Lời cảm ơn ông ngoại của nàng công chúa tương lai gây chú ý

Một trong những trải nghiệm khác được Estelle nhắc đến là ngày làm việc tại PREKS, tức Quỹ Văn hóa Công chúa Estelle. Đây là tổ chức được thành lập năm 2019 theo sáng kiến của gia đình Thái nữ Victoria, hướng đến việc đưa nghệ thuật đương đại đến gần hơn với công chúng. Trong chuyến thực tập, Estelle gặp gỡ nghệ sĩ tham gia dự án tác phẩm năm 2027, khảo sát địa điểm chuẩn bị cho một tác phẩm điêu khắc mới tại Djurgården và hỗ trợ chuẩn bị tài liệu cho hoạt động nghệ thuật dành cho trẻ em tại Bệnh viện Nhi Astrid Lindgren.

Điều thú vị là cô bé không chỉ xuất hiện với tư cách thành viên hoàng gia mang tên quỹ, mà còn trực tiếp tham gia những công việc phía sau hoạt động của tổ chức. Từ chuẩn bị tài liệu, tìm hiểu quy trình tổ chức đến gặp gỡ người làm nghệ thuật, những trải nghiệm này giúp Estelle có thêm cái nhìn thực tế về cách một dự án văn hóa được triển khai.

Kết thúc bài chia sẻ, Công chúa Estelle gửi lời cảm ơn rất chân thành: "Cảm ơn ông ngoại, văn phòng của ông và tất cả mọi người tại Văn phòng Quản gia Hoàng gia, bộ phận thông tin, Thư viện Bernadotte, phòng lưu trữ, bộ phận tham quan, bộ phận tiếp thị và PREKS!". Đáng chú ý, Estelle tiết lộ cô đang ngồi tại bộ phận thông tin của cung điện để viết chính những dòng tổng kết này, khiến bài đăng càng mang cảm giác như một bản nhật ký thực tập của học sinh thay vì thông cáo được chuẩn bị sẵn.

Sau tuần trải nghiệm tại Stockholm, Công chúa Estelle tiếp tục chương trình thực tập trong tuần 47 tại Helsinki, Phần Lan. Theo Hoàng gia Thụy Điển, cô bé được tìm hiểu hoạt động của Đại sứ quán Thụy Điển và Văn phòng Tổng thống Phần Lan, qua đó có thêm kiến thức về công tác ngoại giao và hoạt động của các cơ quan đại diện quốc gia ở nước ngoài.

Với Estelle, những trải nghiệm này còn có ý nghĩa đặc biệt bởi trong tương lai, cô bé được kỳ vọng sẽ đảm nhận vai trò nguyên thủ quốc gia sau mẹ mình là Thái nữ Victoria. Việc được tiếp xúc sớm với lịch trình làm việc, các hoạt động văn hóa, lưu trữ và ngoại giao có thể giúp Công chúa hiểu rằng phía sau những lần xuất hiện trang trọng của hoàng gia là rất nhiều công việc đòi hỏi sự chuẩn bị, phối hợp và tinh thần trách nhiệm.

Điều khiến câu chuyện của Estelle trở nên gần gũi có lẽ chính là sự kết hợp giữa hai hình ảnh: Một nàng công chúa đang được chuẩn bị cho vai trò quan trọng trong tương lai và một nữ sinh 14 tuổi hào hứng khám phá công việc, học hỏi từ những người lớn xung quanh. Với Estelle, kỳ thực tập đầu đời không chỉ là cơ hội tìm hiểu công việc của ông ngoại, mà còn là một bước nhỏ trên hành trình chuẩn bị cho những trách nhiệm hoàng gia sau này.

*Theo Hoàng gia Thụy Điển, HELLO!, Svensk Damtidning