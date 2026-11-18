Tạm rời giảng đường đại học, Công chúa Sofia xuất hiện bên Vua Felipe VI tại Madrid trong một sự kiện thể thao đặc biệt.

Mới đây, Vua Felipe VI của Tây Ban Nha đã có khoảng thời gian đáng nhớ bên con gái út, Công chúa Sofia, khi hai cha con cùng đến sân vận động Riyadh Air Metropolitano ở Madrid để theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Anh trong khuôn khổ UEFA Nations League 2026–2027. Sự xuất hiện của Công chúa Sofia thu hút chú ý bởi đây là dịp hiếm hoi cô trở về quê nhà sau khi chuyển đến Paris tiếp tục việc học đại học. Ở tuổi 19, em gái của Thái nữ (Công chúa) Leonor ngày càng gây ấn tượng với phong cách thanh lịch, trẻ trung và sự tự tin trong những lần xuất hiện trước công chúng.

Công chúa Sofia nổi bật bên cha với phong cách giản dị, trẻ trung

Trong buổi tối 15/11, Công chúa Sofia lựa chọn áo khoác trench dáng ngắn màu be, kết hợp khăn quàng đỏ nổi bật, một trong những màu sắc đặc trưng trên quốc kỳ Tây Ban Nha. Trang phục đơn giản nhưng phù hợp với không khí thể thao, đồng thời mang đến vẻ ngoài năng động, hiện đại cho nàng công chúa 19 tuổi. Trong khi đó, Vua Felipe VI xuất hiện lịch lãm với bộ suit màu xanh navy cùng cà vạt đỏ. Hai cha con cùng theo dõi trận đấu từ khu vực khán đài danh dự, thể hiện sự ủng hộ dành cho đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, buổi tối không kết thúc trọn vẹn như mong đợi khi Tây Ban Nha để thua Anh với tỷ số 2–3. Đây cũng là thất bại chấm dứt chuỗi 43 trận bất bại của đội tuyển Tây Ban Nha, sau mùa hè đầy thành công với chức vô địch World Cup 2026. Dù vậy, màn xuất hiện của Vua Felipe và con gái út vẫn trở thành một trong những khoảnh khắc đáng chú ý bên lề trận đấu, đặc biệt khi cả hai hiếm khi có dịp cùng tham dự một sự kiện giữa lịch trình bận rộn.

Cuộc sống du học đáng chú ý của con gái út Vua Felipe

Công chúa Sofia hiện theo học năm thứ hai tại Forward College, chuyên ngành Chính trị và Quan hệ quốc tế, trong chương trình đào tạo ba năm cấp bằng bởi Đại học London. Sau năm học đầu tiên tại Lisbon, Bồ Đào Nha, cô chuyển đến Paris vào mùa thu năm 2026 và dự kiến sẽ hoàn thành năm học cuối tại Berlin, Đức. Việc học tập tại nhiều thành phố châu Âu mang đến cho Sofia cơ hội tiếp xúc với những nền văn hóa khác nhau, đồng thời xây dựng cuộc sống tương đối độc lập trước khi đảm nhận nhiều trách nhiệm hoàng gia hơn trong tương lai.

Tình yêu dành cho bóng đá cũng là một điểm chung thú vị của gia đình Hoàng gia Tây Ban Nha. Trước đó, vào tháng 7/2026, Vua Felipe VI, Vương hậu Letizia cùng hai con gái đã đến Mỹ cổ vũ đội tuyển quốc gia trong trận chung kết World Cup gặp Argentina. Khi Tây Ban Nha giành chiến thắng, nhà vua còn xuống sân chia vui cùng các cầu thủ. Chính vì vậy, cuộc hội ngộ mới nhất của Vua Felipe và Sofia không chỉ là một lần xuất hiện trước công chúng, mà còn cho thấy sự gắn bó giữa các thành viên hoàng gia thông qua niềm đam mê thể thao chung.

*Theo Town & Country