Từ một chuyên gia tài chính kín tiếng đến vị trí điều hành tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, Colette Kress đang bước vào thử thách lớn nhất sự nghiệp của mình.

Từ lời khuyên của hai cậu con trai...

Giữa những biến động tại Nvidia, một người phụ nữ vốn quen xuất hiện bên cạnh những bảng báo cáo tài chính bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của giới công nghệ toàn cầu. Đó là Colette Kress, 59 tuổi, người được giao đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành (CEO) tạm quyền của Nvidia sau khi nhà đồng sáng lập Jensen Huang rời cương vị lãnh đạo do bê bối cá nhân.

Ngày 12/11, Nvidia chính thức thông báo bà Kress sẽ đảm nhận vai trò CEO tạm quyền, đồng thời tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc tài chính (CFO). Hội đồng quản trị công ty bắt đầu quá trình tìm kiếm người kế nhiệm chính thức, với các ứng viên có thể đến từ cả bên trong và bên ngoài tập đoàn. Quyết định này đánh dấu bước ngoặt đặc biệt trong sự nghiệp của nữ lãnh đạo đã gắn bó với Nvidia hơn 13 năm. Từ vị trí phụ trách tài chính, bà được trao trách nhiệm duy trì hoạt động của một doanh nghiệp có ảnh hưởng sâu rộng đối với ngành trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán toàn cầu.

Ngày 12/11/2026, Nvidia chính thức thông báo bà Colette Kress sẽ đảm nhận vai trò CEO tạm quyền, thay cho ông Jensen Huang. (Ảnh: Reuters)

Trong thông cáo công bố việc chuyển giao lãnh đạo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Nvidia Harvey Jones đánh giá bà Kress có hiểu biết sâu sắc về hoạt động kinh doanh, khách hàng, vận hành và tình hình tài chính của công ty. Kinh nghiệm của bà cùng đội ngũ quản lý hiện tại là cơ sở để Nvidia tiếp tục thực hiện các cam kết với khách hàng và duy trì lộ trình phát triển công nghệ.

Đối với công chúng, Colette Kress có thể là cái tên ít quen thuộc hơn Jensen Huang, người đã dẫn dắt Nvidia từ khi thành lập năm 1993. Nhưng trong giới tài chính và công nghệ, bà từ lâu đã được biết đến như một trong những nhân vật quan trọng của bộ máy điều hành tập đoàn. Điều thú vị là cơ duyên đưa bà đến Nvidia lại gắn với một câu chuyện rất đời thường: lời khuyên của hai người con trai.

Theo tạp chí Forbes và những thông tin được bà chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với báo chí Israel năm 2023, khi cân nhắc cơ hội gia nhập Nvidia, bà đã nhận được sự khuyến khích từ hai con trai. Những người con của bà biết đến thương hiệu này thông qua các bộ xử lý đồ họa được sử dụng trong trò chơi điện tử. Ở thời điểm đó, Nvidia chưa phải biểu tượng của làn sóng AI như ngày nay. Công ty được biết đến nhiều hơn với những sản phẩm đồ họa phục vụ trò chơi điện tử và các ứng dụng điện toán chuyên dụng. Một lời khuyên từ gia đình, xuất phát từ sự gần gũi của những đứa trẻ với thế giới trò chơi điện tử, đã trở thành chi tiết đáng nhớ trong quyết định nghề nghiệp của người mẹ.

Bà Colette Kress hiện đang đảm nhận vai trò CEO tạm quyền của Nvidia (Ảnh: Reuters)

Tháng 9/2013, bà Kress chính thức gia nhập Nvidia. Khi ấy, bà đã có gần 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính tại các tập đoàn công nghệ lớn. Trong một cuộc trao đổi với Fortune, bà từng cho biết Nvidia là công ty nhỏ nhất trong số những nơi bà đã làm việc tính đến thời điểm đó. Nhìn lại hơn một thập kỷ sau, quyết định gia nhập doanh nghiệp khi ấy đã đưa bà vào giai đoạn phát triển mang tính bước ngoặt của ngành công nghệ.

Khác với nhiều gương mặt nổi bật của Thung lũng Silicon, bà Kress không thường xuyên chia sẻ đời sống riêng trước công chúng. Những thông tin về gia đình, sở thích hay sinh hoạt cá nhân của bà xuất hiện khá hạn chế trên các phương tiện truyền thông. Sự kín đáo ấy phần nào tạo nên nét riêng của Colette Kress - một nữ lãnh đạo có ảnh hưởng lớn nhưng không xây dựng hình ảnh cá nhân bằng những phát ngôn gây chú ý.

Hành trình bền bỉ

Trước khi bước vào phòng điều hành của Nvidia, Colette Kress đã trải qua một hành trình nghề nghiệp dài, được xây dựng từ nền tảng tài chính và kinh nghiệm quản trị tại những tập đoàn công nghệ hàng đầu nước Mỹ. Bà tốt nghiệp cử nhân khoa học chuyên ngành tài chính tại Đại học Arizona, sau đó tiếp tục theo học chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại Trường Kinh doanh Cox thuộc Đại học Southern Methodist (SMU). Năm 1996, bà Kress hoàn thành chương trình Professional MBA của SMU Cox. Đây là chương trình đào tạo bán thời gian dành cho những người đang đi làm, đòi hỏi học viên phải cân đối giữa công việc chuyên môn và yêu cầu học tập.

Trong thông cáo ngày 12/11/2026, Hiệu trưởng Trường Kinh doanh Cox Todd Milbourn nhắc lại giai đoạn bà Kress vừa làm việc toàn thời gian vừa theo đuổi chương trình MBA. Việc hoàn thành một chương trình học có yêu cầu cao trong khi vẫn duy trì công việc đòi hỏi sự tập trung, quyết tâm và khả năng xử lý nhiều ưu tiên phức tạp. Ông cho rằng những năng lực đó đã tạo nền tảng quan trọng cho sự nghiệp quản lý của bà sau này. Đây cũng là chi tiết giúp phác họa một Colette Kress khác với hình ảnh nữ tỷ phú công nghệ thường thấy, không phải người nổi lên nhờ một ý tưởng khởi nghiệp đột phá, mà là một chuyên gia đi lên qua nhiều năm học tập, làm việc và tích lũy kinh nghiệm.

Bà Kress bắt đầu sự nghiệp tại Texas Instruments, tập đoàn bán dẫn lâu đời của Mỹ, với khoảng 8 năm đảm nhiệm các vị trí trong lĩnh vực tài chính. Năm 1997, bà chuyển sang Microsoft, nơi bà làm việc trong 13 năm. Tại đây, bà từng đảm nhiệm những vị trí quan trọng về lập kế hoạch và tài chính doanh nghiệp, trước khi trở thành Giám đốc tài chính của bộ phận Server and Tools vào năm 2006. Đây là bộ phận gắn với các sản phẩm phần mềm máy chủ và công cụ dành cho doanh nghiệp, một lĩnh vực có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái công nghệ của Microsoft.

Năm 2010, bà Kress tiếp tục chuyển đến Cisco, đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc tài chính của tổ chức phụ trách công nghệ kinh doanh và hoạt động vận hành. Công việc của bà bao gồm chiến lược tài chính, lập kế hoạch, báo cáo và hỗ trợ phát triển kinh doanh.

Ba năm sau, bà nhận lời gia nhập Nvidia, bắt đầu chặng đường gắn bó lâu dài nhất trong sự nghiệp điều hành cấp cao của mình. Thời điểm bà Kress đến Nvidia, doanh thu của công ty trong năm tài chính tương ứng đạt khoảng 4,13 tỷ USD. Đến năm tài chính 2026, doanh thu đã tăng lên khoảng 215,9 tỷ USD. Những con số cho thấy quy mô phát triển vượt bậc của Nvidia trong hơn một thập kỷ, giai đoạn công ty chuyển từ vị thế nhà sản xuất bộ xử lý đồ họa nổi tiếng thành một trong những doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm của hạ tầng AI.

Không thể quy toàn bộ thành công đó cho riêng một cá nhân. Tuy nhiên, với tư cách là CFO, bà Kress đã phụ trách bộ máy tài chính trong suốt quá trình mở rộng nhanh chóng của tập đoàn. Bà là gương mặt quen thuộc trong các cuộc họp công bố kết quả kinh doanh với nhà đầu tư, nơi những dự báo doanh thu, biên lợi nhuận, chi phí và kế hoạch tài chính được thị trường theo dõi sát sao. Trong một doanh nghiệp tăng trưởng với tốc độ lớn, việc quản lý nguồn lực, kiểm soát rủi ro và duy trì niềm tin của giới đầu tư có ý nghĩa không kém việc phát triển công nghệ mới.

Bà Colette Kress (Ảnh: Reuters)

Sự nghiệp của bà Kress vì vậy gắn liền với một khía cạnh ít hào nhoáng nhưng thiết yếu - xây dựng nền tảng tài chính để doanh nghiệp thực hiện những tham vọng dài hạn. Thành công nghề nghiệp cũng mang lại cho bà vị thế đáng chú ý về tài sản. Theo Forbes, vào tháng 6/2026, tài sản ròng của bà Kress được ước tính khoảng 1,2 tỷ USD, đưa bà vào vị trí thứ 32 trong danh sách những phụ nữ tự thân giàu nhất nước Mỹ năm 2026. Phần lớn giá trị tài sản này gắn với cổ phần và các khoản đãi ngộ bằng cổ phiếu tại Nvidia.

Nhưng có lẽ điều khiến câu chuyện Colette Kress đáng chú ý hơn cả không phải là quy mô tài sản, mà là việc bà đã duy trì được vị trí trong bộ máy điều hành Nvidia qua một giai đoạn tăng trưởng hiếm có của ngành công nghệ.

Điềm tĩnh trước phép thử lớn

Nếu Jensen Huang được biết đến với phong cách lãnh đạo quyết liệt, những quyết định táo bạo và khả năng truyền cảm hứng cho ngành công nghệ, thì Colette Kress lại thường được mô tả bằng những đặc điểm khác - thực tế, thận trọng và điềm tĩnh. Theo hãng tin Reuters, những người am hiểu hoạt động nội bộ Nvidia nhận định bà Kress từng đóng vai trò đối trọng quan trọng đối với một số kế hoạch đầu tư có mức độ rủi ro cao của nhà đồng sáng lập công ty. Trong những năm Nvidia mở rộng hoạt động đầu tư vào hệ sinh thái AI, bà Kress và đội ngũ tài chính được cho là đã nêu ý kiến thận trọng đối với các cam kết tài trợ quy mô lớn, trong đó có những thỏa thuận liên quan đến khách hàng và doanh nghiệp phát triển hạ tầng AI.

Một nguồn tin khác được Reuters dẫn lời mô tả bà là người có tư duy thực tế, có khả năng tạo cảm giác bình tĩnh và góp phần ổn định thị trường khi doanh nghiệp trải qua biến động. Theo nguồn tin này, bà cũng đã tham gia những cuộc trao đổi nhằm trấn an khách hàng và nhà cung cấp trong thời gian Nvidia chuẩn bị chuyển giao lãnh đạo.

Sự rời đi đột ngột của Jensen Huang, người đã gắn bó với Nvidia từ ngày thành lập, đặt công ty trước cuộc chuyển giao quyền lực chưa từng có tiền lệ trong lịch sử hơn ba thập kỷ. Biến động nhân sự diễn ra trong bối cảnh giới đầu tư đang theo dõi chặt chẽ triển vọng tăng trưởng của thị trường AI, các khoản đầu tư hạ tầng điện toán và những rủi ro liên quan đến quan hệ thương mại, công nghệ giữa các nền kinh tế lớn.

Đối với bà Kress, nhiệm vụ trước mắt không chỉ là duy trì hoạt động thường nhật mà còn phải bảo đảm các đối tác, khách hàng và nhân viên tin tưởng rằng Nvidia có thể tiếp tục thực hiện những cam kết đã đặt ra. Trong thông điệp đầu tiên sau khi được bổ nhiệm, bà nhấn mạnh sức mạnh của Nvidia luôn bắt nguồn từ con người. Bà khẳng định sẽ cùng đội ngũ lãnh đạo tiếp tục phát triển nền tảng mà Jensen Huang đã xây dựng trong 33 năm, duy trì vị thế của Nvidia trong lĩnh vực điện toán tăng tốc và AI, đồng thời tập trung phục vụ khách hàng, đối tác, nhà phát triển và cổ đông. Thông điệp này cho thấy ưu tiên được bà công bố trước mắt là tính liên tục, sự phối hợp của đội ngũ và việc thực hiện những mục tiêu đang triển khai, thay vì đưa ra một chương trình thay đổi toàn diện ngay khi nhận nhiệm vụ.

Trong thư gửi nhân viên được báo chí Mỹ dẫn lại, bà Kress cũng thừa nhận Nvidia vừa trải qua một giai đoạn đặc biệt khó khăn và nhấn mạnh những công việc quan trọng vẫn đang chờ phía trước. Cách tiếp cận ấy phù hợp với hình ảnh một nhà điều hành lâu năm trong lĩnh vực tài chính, đó là trước biến động, điều cần thiết là giữ cho tổ chức tiếp tục vận hành và những người liên quan có đủ thông tin để duy trì niềm tin.

Đối với bà Kress, vị trí hiện nay vừa là sự ghi nhận năng lực sau nhiều năm cống hiến, vừa là thử thách chưa từng có. Nếu trước đây thành công của bà chủ yếu được đánh giá qua hiệu quả quản lý tài chính, thì trên cương vị CEO tạm quyền, bà phải đối diện với những yêu cầu rộng lớn hơn: điều phối chiến lược, duy trì quan hệ với các đối tác công nghệ, bảo đảm hoạt động của tổ chức và củng cố lòng tin của thị trường. Bà cũng phải xử lý những vấn đề đang được giới đầu tư quan tâm, từ quy mô các cam kết tài chính trong hệ sinh thái AI đến khả năng duy trì đà tăng trưởng của Nvidia khi thiếu vắng người lãnh đạo đã gắn bó với công ty suốt 33 năm.

Đến nay, Nvidia chưa công bố người sẽ đảm nhiệm vị trí CEO chính thức. Dẫu thế nào, cái tên Colette Kress vẫn đang thu hút sự quan tâm của giới công nghệ. Câu chuyện về bà đáng chú ý không nằm ở một hình ảnh lãnh đạo ồn ào hay những tuyên bố đầy tham vọng, mà là hành trình của người phụ nữ đi lên từ chuyên môn, hoàn thành chương trình MBA khi đang làm việc toàn thời gian, trải qua nhiều tập đoàn lớn và bền bỉ gắn bó với Nvidia trong thời kỳ công ty chuyển mình mạnh mẽ. Phía trước vẫn còn nhiều câu hỏi về tương lai lãnh đạo và chiến lược của tập đoàn Nvidia, nhưng ở thời điểm hiện tại, người phụ nữ từng đứng sau những con số tài chính đang bước ra vị trí trung tâm, mang theo kinh nghiệm, sự thận trọng và trách nhiệm giữ nhịp hoạt động của một trong những doanh nghiệp công nghệ có ảnh hưởng lớn nhất thế giới.