Người con gái chia sẻ thuở nhỏ mẹ từng dắt tay các con xuống núi khám phá thế giới, nay đã đến lượt các con nắm tay đưa mẹ trở về nhà.

Một lối mòn trên núi gồm 430 bậc thang tại miền Đông Trung Quốc, do 5 anh chị em tự tay xây dựng để giúp người mẹ 86 tuổi có thể trở về ngôi nhà cũ, đang gây sốt trên mạng xã hội và làm lay động hàng triệu trái tim.

Theo trang tin Chao News, con đường bậc thang với 11 khúc cua uốn lượn men theo sườn núi ở làng Yannan, thành phố Nhạc Thanh, tỉnh Chiết Giang. Cộng đồng mạng Trung Quốc đã ưu ái gọi công trình này là "thang trời hiếu thảo".

Con đường bậc thang với 11 khúc cua uốn lượn

Cụ bà ngoài 80 tuổi không được tiết lộ danh tính, có 3 người con trai và 2 người con gái. Cô con gái út 58 tuổi, bà Huang Zhulian, cho biết anh chị em bà đều sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà trên đỉnh núi. Sau khi người cha qua đời hàng chục năm trước, các con đã đón mẹ về sống luân phiên tại nhiều thị trấn khác nhau.

Tuy nhiên, vì cả đời gắn bó với núi rừng nên cụ bà không thể thích nghi với cuộc sống nơi phố thị. Hằng năm vào dịp Tết Thanh minh, cụ vẫn luôn mong muốn được trở về ngôi nhà trên núi để thăm nom và tảo mộ cho chồng cùng người thân. Con đường mòn cũ dẫn lên nhà đã bị gai góc mọc um tùm, lại thường xuyên có rắn xuất hiện khiến bà Huang và các anh chị em vô cùng lo lắng cho sự an toàn của mẹ.

Sau khi chồng qua đời, người phụ nữ vốn sống cả đời ở vùng núi này đã luân phiên sống ở nhà các con, nhưng bà gặp khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống thành thị. Ảnh: QQ.com

Chính bà Huang là người đầu tiên đề xuất ý tưởng làm đường cho mẹ. Ban đầu, chỉ có người chị gái ủng hộ, nhưng nhờ sự kiên trì thuyết phục của bà, 3 người anh trai cuối cùng cũng đồng lòng tham gia. Họ bắt đầu khởi công vào tháng 8, quyết định bỏ tuyến đường cũ để tu sửa lại một lối mòn khác ở sườn nam của ngọn núi vốn đã bị bỏ hoang nhiều năm.

Cả gia đình tự bỏ tiền túi và tự tay thi công mà không thuê đội thợ chuyên nghiệp. Bà Huang đảm nhận việc mua vật liệu và giám sát công trình hằng ngày tại hiện trường. Các anh trai cùng 2 người anh em họ gánh vác phần việc nặng nhọc nhất là khuân vác đá và trộn bê tông. Trong khi đó, chị gái và anh rể phụ trách nấu ăn và trông coi dụng cụ, còn các cháu trai, cháu gái tranh thủ những lúc rảnh rỗi để vận chuyển vật liệu và dọn dẹp đất đá.

Con đường mới được hoàn thành vào tháng 10 với tổng chi phí không được tiết lộ. Bà Huang cho biết gia đình không mua bậc xi măng đúc sẵn mà tự dựng khuôn và đổ bê tông ngay tại chỗ. Công đoạn thót tim nhất là khi phải lát các bậc thang dọc theo rìa vách đá cheo leo. Bà Huang kể lại rằng bà đã phải buộc dây thừng quanh eo, cột chặt vào một gốc cây lớn gần vách đá rồi nhoài người ra ngoài để lát đường với sự hỗ trợ của người anh họ.

Mọi người đã vô cùng xúc động trước dự án này nên đặt cho con đường mòn biệt danh là “thang trời hiếu thảo”. Ảnh: ly.web-flying.com

Một thử thách lớn khác là khâu vận chuyển nguyên vật liệu lên núi. Con trai của bà Huang đã hỏi thăm khắp nơi trước khi thuê được một chiếc máy bay không người lái tải trọng lớn để chở từng bao vật liệu lên cao.

Trong suốt quá trình thi công, bà Huang sụt mất 3 kg và làn da rám nắng đi nhiều. Bà cười rằng trông mình già đi hẳn, tóc cũng rụng nhiều nên phải đội mũ che mặt, nhưng bà hoàn toàn không hối hận. Bà cũng không bận tâm đến việc người ngoài nghĩ gia đình mình gàn dở khi làm con đường này, bởi suy cho cùng, làm đường là một việc thiện.

Theo nguồn tin, con đường bậc thang này giờ đây không chỉ phục vụ riêng gia đình họ Huang mà còn giúp ích cho người dân địa phương, những người đi hái thuốc nam và khách leo núi. Bà Huang xúc động bày tỏ rằng khi các con còn nhỏ, mẹ đã nắm tay dắt các con xuống núi để ngắm nhìn thế giới bên ngoài, và nay khi mẹ đã về già, các con tự tay xây con đường này để đến lượt mình nắm tay đưa mẹ trở về nhà.

Nguồn: SCMP