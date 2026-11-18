Tòa nhà dự kiến cao khoảng 557 m, hướng tới kỷ lục tòa nhà ở cao nhất thế giới. Riêng quá trình thi công móng bè được công bố sử dụng khoảng 15.000 m3 bê tông và 10.000 tấn thép.

Phối cảnh dự án toà Burj Binghatti Jacob & Co Residences.

Giữa khu Business Bay, một trong những trung tâm tài chính - thương mại sầm uất nhất Dubai, Burj Binghatti Jacob & Co Residences đang dần vươn lên trên đường chân trời thành phố. Theo Construction Briefing, các đội thi công đang hướng tới tốc độ hoàn thành kết cấu 1 tầng mỗi tuần. Doka, nhà cung cấp hệ thống cốp pha cho dự án, cũng xác nhận mục tiêu này trong thông báo mới nhất.

Tòa tháp được giới thiệu cao khoảng 557 m, gồm 104 tầng nổi và 7 tầng hầm. So với Landmark 72 tại Hà Nội, cao khoảng 350 m tính tới phần đỉnh công trình, Burj Binghatti sẽ cao hơn khoảng 207 m, tương đương gần 1,6 lần. Mục tiêu đáng chú ý của dự án này là vượt Central Park Tower tại New York, tòa nhà ở cao 472,4 m. Nếu Burj Binghatti hoàn thành đúng thiết kế và đáp ứng các tiêu chí công nhận, chênh lệch giữa 2 công trình sẽ khoảng 85 m.

Dự án là sự hợp tác giữa nhà phát triển bất động sản Binghatti và Jacob & Co, thương hiệu đồng hồ, trang sức xa xỉ. Theo hồ sơ tài chính của Binghatti, giá trị dự án ước tính khi hoàn thành khoảng 5,3 tỷ dirham (AED), tương đương gần 37.000 tỷ đồng theo mức quy đổi được nêu.

Theo thông tin được một thành viên tham gia dự án chia sẻ khi móng bè hoàn thành đầu năm 2025, hạng mục này sử dụng khoảng 15.000 m3 bê tông cùng khoảng 10.000 tấn thép, tức là cần khoảng 1.500-1.875 lượt xe trộn.

Sau phần móng, thách thức chuyển sang đưa kết cấu lên độ cao hơn nửa km. Doka cho biết hệ thống leo tự động SKE50 plus được sử dụng để nâng cốp pha cho lõi và vách chịu lực từ tầng này lên tầng tiếp theo mà không phụ thuộc vào cần cẩu.

Các sàn công tác tự leo đồng thời tạo thêm không gian để nhiều nhóm có thể thi công tại những cao độ khác nhau. Hệ thống Dokadek 30 đảm nhiệm phần cốp pha sàn, trong khi Xclimb 60 bao quanh mép công trình nhằm bảo vệ người lao động khi làm việc trên cao. Theo Doka, tổ hợp thiết bị này phục vụ mục tiêu đạt chu kỳ khoảng 1 tầng mỗi tuần.

Một thông tin được công bố sau chuyến khảo sát thực địa trước đây cho biết Burj Binghatti có khoảng 2.000 nhân sự làm việc tại công trường mỗi ngày.

Doka cho biết đội ngũ kỹ thuật của hãng tại Dubai đang phối hợp với nhà thầu chính, trong khi các kỹ sư tại trụ sở ở Áo tham gia thiết kế và cung cấp giải pháp kỹ thuật. Một số bộ phận của hệ thống còn được sản xuất tại địa phương nhằm rút ngắn thời gian cung ứng.

Song, dự án đã chậm so với kế hoạch ban đầu. Dữ liệu từ hồ sơ Dubai Land Department (DLD) cho thấy công trình được đăng ký khởi công tháng 10/2022 và từng có mốc hoàn thành ngày 30/6/2026. Tuy nhiên, cuộc kiểm tra ngày 31/8/2026 ghi nhận tiến độ mới đạt 52,05%.

Doka hiện đưa ra mốc hoàn thành vào cuối năm 2027. Nhà cung cấp này cũng lưu ý mục tiêu một tầng mỗi tuần là chu kỳ thi công mà dự án đang hướng tới, không phải khẳng định rằng tất cả các tầng đã và sẽ luôn được hoàn thành với tốc độ này.

Ngoài quy mô, Burj Binghatti còn được định vị ở phân khúc nhà ở siêu sang. Phần đỉnh tháp có các cấu trúc nhọn lấy cảm hứng từ kim cương, gắn với ngôn ngữ thiết kế của Jacob & Co. KONE, nhà cung cấp thang máy, cho biết tòa nhà sẽ sử dụng 16 thang máy MiniSpace DX, với tốc độ tối đa 10 m/giây.