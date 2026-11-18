Tòa tháp Iconic Tower cao 385,8 m tại thủ đô hành chính mới của Ai Cập sử dụng 20.000 tấn thép; riêng móng bè cần 18.500 m³ bê tông, đổ liên tục trong 38 giờ.

Tại thủ đô hành chính mới của Ai Cập, cách trung tâm Cairo khoảng 45 - 60 km về phía Đông, một tòa tháp cao gần 400 m đang trở thành điểm nhấn của khu trung tâm thương mại mới. Công trình mang tên Iconic Tower, do Tập đoàn Xây dựng Nhà nước Trung Quốc (CSCEC) đảm nhận thi công.

Với chiều cao thiết kế 385,8 m, Iconic Tower hiện là tòa nhà cao nhất châu Phi. Công trình có 78 tầng nổi và 2 tầng hầm, tổng diện tích xây dựng khoảng 262.000 m². Tòa tháp cũng được tích hợp nhiều chức năng gồm: văn phòng, khách sạn, căn hộ dịch vụ, thương mại và khu tham quan ngắm cảnh.

Quy mô vật liệu của công trình đặc biệt đáng chú ý. Tổng lượng thép sử dụng được công bố ở mức khoảng 20.000 tấn. Cấu kiện thép đơn lẻ nặng nhất đạt 28,5 tấn. Phần móng bè của tòa tháp cần tới 18.500 m³ bê tông, được đổ liên tục trong 38 giờ.

128 xe trộn bê tông phục vụ đợt đổ móng kéo dài 38 giờ

Ngày 25/2/2019, công trường Iconic Tower bắt đầu chiến dịch đổ bê tông móng bè với khối lượng khoảng 18.500 m³. Kết cấu móng có chiều dày khoảng 5 m, tạo nền chịu lực cho tòa tháp cao 385,8 m.

Để duy trì nguồn cung bê tông liên tục, nhà thầu bố trí 8 trạm trộn, 12 dây chuyền sản xuất bê tông và 128 xe trộn hoạt động liên tục. Hệ thống thi công cũng sử dụng 11 xe bơm bê tông và 5 máng đổ để đưa vật liệu vào khu vực móng.

Chiến dịch ban đầu được dự kiến kéo dài khoảng 72 giờ. Tuy nhiên, quá trình đổ bê tông thực tế hoàn thành sau 38 giờ liên tục. Ở thời điểm cao nhất, tốc độ cung ứng đạt khoảng 785 m³ bê tông mỗi giờ.

Đây là một trong những đợt đổ móng bê tông khối lớn đáng chú ý tại châu Phi. Khối lượng vật liệu lớn đòi hỏi nhà thầu duy trì hoạt động đồng bộ giữa trạm trộn, xe vận chuyển, xe bơm và đội ngũ thi công để hạn chế gián đoạn trong quá trình tạo thành khối móng.

Sử dụng 20.000 tấn thép, cấu kiện nặng nhất 28,5 tấn

Phần kết cấu chính của Iconic Tower được thiết kế theo dạng khung thép bên ngoài kết hợp lõi bê tông cốt thép bên trong. Hệ khung ngoài gồm 16 cột thép dạng ống được đổ bê tông bên trong. Các dầm thép được bố trí theo hướng tỏa tia trên mặt bằng, liên kết lõi trung tâm với cột và dầm vòng phía ngoài.

Khoảng 20.000 tấn thép đã được sử dụng để phục vụ việc xây dựng.

Toàn bộ công trình sử dụng khoảng 20.000 tấn thép. Cấu kiện thép đơn lẻ nặng nhất có trọng lượng 28,5 tấn. Việc lắp dựng các cấu kiện kích thước lớn cũng đòi hỏi nhà thầu thực hiện nhiều công đoạn kiểm tra và nâng hạ chuyên dụng.

Trong quá trình thi công, đội ngũ kỹ thuật áp dụng phương pháp kiểm tra siêu âm cột thép, lắp dựng cột, thi công hệ giằng mặt ngoài và hàn các tấm thép có chiều dày lớn. Công trình cũng sử dụng công nghệ cột thép phân nhánh dạng cây nhằm xử lý các yêu cầu kết cấu của tòa tháp siêu cao tầng.

Một giải pháp đáng chú ý khác là phương pháp bơm bê tông từ dưới lên trong các cột thép. Thay vì đổ từ trên xuống như cách làm truyền thống, bê tông được bơm từ phía dưới để lấp đầy lòng cột. Phương pháp này được sử dụng với bê tông cường độ cao, trong đó loại C80 từng được bơm lên độ cao 98,3 m và loại C60 được đưa lên tới tầng 77, ở độ cao khoảng 367 m.

Công nghệ thi công 3 - 4 ngày mỗi tầng

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng ở độ cao lớn, nhà thầu cũng phát triển hệ thống cốp pha leo tích hợp cần phân phối bê tông di động có cơ cấu nâng. Thiết bị được sử dụng tại công trường là cần phân phối bê tông di động HGY18 II.

Hệ thống cốp pha leo cho phép đội thi công nâng bộ khuôn lên tầng tiếp theo sau khi hoàn thành một chu kỳ đổ bê tông và đạt điều kiện kỹ thuật cần thiết. Cần phân phối bê tông di động hỗ trợ đưa hỗn hợp đến các vị trí thi công ở độ cao lớn, giảm phụ thuộc vào việc bố trí thiết bị bơm cố định tại từng tầng.

Nhờ giải pháp này, tốc độ thi công phần lõi bê tông cốt thép đạt khoảng 4 ngày mỗi tầng, trong khi phần kết cấu thép đạt khoảng 3 ngày mỗi tầng.

Hiện công trình vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Công trình cũng ứng dụng mô hình thông tin công trình BIM 4D để hỗ trợ phối hợp thiết kế, tiến độ và hoạt động thi công. Các công nghệ kiểm tra cấu kiện thép, hàn tấm thép dày và lắp dựng kết cấu ngoài được triển khai đồng bộ nhằm đáp ứng yêu cầu của một tòa tháp cao gần 400 m.

Nằm trong khu trung tâm thương mại trị giá hàng tỷ USD

Iconic Tower là công trình trung tâm của Central Business District (CBD), khu trung tâm thương mại thuộc thủ đô hành chính mới của Ai Cập. Dự án CBD có quy mô khoảng 20 tòa nhà cao tầng, gồm các công trình văn phòng, căn hộ, khách sạn cùng hệ thống hạ tầng và tiện ích đô thị.

Giá trị hợp đồng xây dựng khu CBD ban đầu được công bố ở mức 3 tỷ USD vào năm 2017, sau đó được điều chỉnh lên 3,5 tỷ USD vào năm 2018. Phạm vi hợp đồng bao gồm nhiều tòa nhà cao tầng và hạng mục liên quan trong khu trung tâm.

Riêng toà nhà Iconic Tower, công trình bắt đầu triển khai từ năm 2018. Phần kết cấu chính được hoàn thành vào tháng 6/2021. Công tác lắp đặt mặt dựng bắt đầu từ tháng 5 cùng năm. Đến tháng 2/2025, phần kết cấu và mặt ngoài của tòa tháp đã hoàn tất, các tòa văn phòng trong khu CBD cũng bước vào giai đoạn nghiệm thu và bàn giao.

Tuy nhiên, các hạng mục hoàn thiện và chuẩn bị vận hành vẫn tiếp tục được triển khai trong năm 2026. Tháng 1/2026, Bộ trưởng Nhà ở Ai Cập yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh công tác hoàn thiện tại Iconic Tower, hệ thống phòng cháy chữa cháy, cảnh quan và các hạng mục phục vụ vận hành.

Đến ngày 16/11/2026 Bộ trưởng Nhà ở Ai Cập cho biết, Iconic Tower đang được đưa ra chào bán, dù Bộ không muốn chuyển nhượng công trình mang tính biểu tượng này.