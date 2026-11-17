Úc sẽ tăng thời gian làm việc bắt buộc tại các vùng nông thôn với những người muốn xin thị thực du lịch kết hợp làm việc trong năm thứ 2, trong bối cảnh nước này đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực trong ngành nông nghiệp và dịch vụ lưu trú, ăn uống.

Một người đàn ông dùng điện thoại ghi lại thông tin tuyển dụng được dán trên bảng thông báo tại nhà nghỉ dành cho khách du lịch bụi ở Sydney, Úc, ngày 9/5/2016. (Ảnh: Reuters)

Ngày 17/11, Chính phủ Úc thông báo từ ngày 1/3/2027, thời gian làm việc bắt buộc tại các vùng nông thôn để xin thị thực năm 2 theo chương trình Working Holiday Maker (WHM) sẽ tăng từ 3 lên 4 tháng, tương đương từ 88 lên 120 ngày.

Trong khi đó, điều kiện làm việc 6 tháng để xin thị thực lần thứ 3 không thay đổi.

Theo quy định mới, những người đang tham gia chương trình Working Holiday Maker có thời hạn đến ngày 28/2/2027 để hoàn thành công việc bắt buộc và nộp hồ sơ xin thị thực hợp lệ theo quy trình hiện hành.

Từ ngày 1/3/2027, người muốn xin thị thực WHM lần thứ 2 hoặc thứ 3, ngoại trừ công dân Anh, phải có giấy bảo đảm mang tên Next Year Regional Work Guarantee.

Cổng đăng ký sẽ mở từ ngày 1/12/2026. Trong năm tài khóa 2026-2027, Úc dành 45.000 suất thị thực lần thứ 2 và 25.000 suất thị thực lần thứ 3.

Chương trình WHM cho phép thanh niên từ 18 đến 35 tuổi thuộc hơn 12 quốc gia đến Úc du lịch kết hợp làm việc trong thời hạn 1 năm. Những người tham gia chương trình thường làm các công việc như chăm sóc trẻ em, phục vụ bàn, lao động nông nghiệp, bán lẻ và dịch vụ lưu trú.

Bộ trưởng Nội vụ Úc Tony Burke cho biết, những người tham gia chương trình WHM đóng góp quan trọng cho nền kinh tế, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống và tại các khu vực ngoài đô thị.

“Tuy nhiên, khi nhu cầu tăng quá nhanh, chính phủ cần có những công cụ để quản lý chương trình một cách phù hợp”, ông Burke nói.

Các doanh nghiệp ở vùng nông thôn Úc phụ thuộc nhiều vào lao động du lịch để đáp ứng nhu cầu nhân công thời vụ, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tuy nhiên, theo một ngoại lệ được Chính phủ Úc và Anh nhất trí vào năm 2021, quy định về thời gian làm việc tại vùng nông thôn không áp dụng đối với những người mang quốc tịch Anh tham gia chương trình WHM.

Ngoại lệ này dẫn đến sự gia tăng mạnh số người Anh đến Úc, trong khi nhiều khu vực nông thôn tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu lao động.

Quy định mới được đưa ra trong bối cảnh Úc tìm cách giảm nhập cư, giữa lúc mức nhập cư cao đang gây nhiều tranh cãi tại nước này.

Trước đó, chính phủ đã công bố các biện pháp hạn chế sinh viên quốc tế đưa vợ, chồng hoặc con cái sang Úc trong thời gian học tập, đồng thời áp dụng hệ thống lựa chọn bằng hình thức bốc thăm đối với người đăng ký chương trình du lịch kết hợp làm việc.

Số thị thực cấp cho du khách tham gia chương trình vừa du lịch vừa làm việc tại Úc giảm mạnh kể từ tháng 7 năm nay, khi chính phủ áp dụng biện pháp tạm thời nhằm giảm số lượng người nhập cảnh.

Kể từ đó, Úc đã phê duyệt 44.469 thị thực. Nếu duy trì tốc độ xử lý hồ sơ hiện tại, tổng số thị thực được cấp cho nhóm du khách này trong năm tài khóa 2026-2027 ước đạt 177.876, giảm mạnh so với mức kỷ lục 323.077 thị thực của năm tài khóa trước.