Mọi người có thể mở công cụ phát tín hiệu tự động của NASA trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng rồi hướng màn hình lên bầu trời.

Sau gần nửa thế kỷ du hành trong không gian, tàu vũ trụ Voyager 1 của NASA đang tiến gần đến một khoảng cách xa xôi đến mức ngay cả ánh sáng cũng phải mất trọn một ngày để vượt qua. Con tàu liên sao này sẽ trở thành vật thể nhân tạo đầu tiên đạt đến khoảng cách một ngày ánh sáng tính từ Trái Đất vào khoảng 5 giờ 16 phút sáng theo giờ miền Đông nước Mỹ (EST) thứ Tư, ngày 18 tháng 11, tức 17 giờ 16 phút ngày 18 tháng 11 giờ Việt Nam .

Để ăn mừng sự kiện này, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ đang mời gọi công chúng toàn cầu cùng tham gia một sự kiện toàn cầu mang tên "Tỏa sáng vì Ngày ánh sáng của Voyager" (Shine Bright for Voyager’s Light-Day).

Voyager 1 đã có cuộc du hành gần 50 năm

Gần 50 năm để vượt qua một ngày ánh sáng

Voyager 1 được phóng đi vào ngày 5 tháng 9 năm 1977 với mục tiêu ban đầu là bay ngang qua Sao Mộc và Sao Thổ. Kể từ đó, con tàu không ngừng hướng ra ngoài vũ trụ với vận tốc 38.000 dặm một giờ, và gần đây đã vượt qua cột mốc cách hành tinh của chúng ta hơn 16 tỷ dặm, tương đương hơn 173 lần khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời.

Con tàu này đã tiến vào không gian liên sao vào ngày 25 tháng 8 năm 2012, trở thành vật thể nhân tạo đầu tiên thoát ra khỏi vùng bong bóng từ trường và gió Mặt Trời được gọi là nhật mãn (heliopause). Cuối tháng này, tàu sẽ tiếp tục chinh phục thêm một cột mốc khoảng cách nữa.

Một ngày ánh sáng là đơn vị đo khoảng cách mà ánh sáng đi được trong 24 giờ, và như NASA giải thích, không có gì trong vũ trụ di chuyển nhanh hơn ánh sáng.

Khoảng cách khổng lồ này đặt ra thách thức lớn cho các nhà khoa học trong việc liên lạc với tàu thăm dò xa xôi. Vì tín hiệu vô tuyến truyền đi với vận tốc ánh sáng, nên một khi Voyager chạm đến cột mốc này, mỗi thông điệp sẽ mất khoảng 24 giờ cho một chiều đi.

Ngay cả khi có phản hồi ngay lập tức, một cuộc trao đổi hỏi đáp cũng sẽ kéo dài tới khoảng hai ngày. Thời gian truyền tin mới chỉ là một phần của thử thách. Tín hiệu vô tuyến từ Voyager 1 truyền về Trái Đất yếu ớt đến mức Mạng lưới Không gian Sâu của NASA phải sử dụng những ăng-ten khổng lồ để thu nhận, đôi khi phải kết hợp sức mạnh thu sóng của nhiều ăng-ten cùng lúc mới có thể bắt được các tín hiệu phát về từ con tàu.

Cách tham gia lễ kỷ niệm ngày ánh sáng của NASA

Việc tham gia sự kiện kỷ niệm này đòi hỏi ít thiết bị hơn rất nhiều so với một trạm liên lạc không gian sâu. Bắt đầu từ sau hoàng hôn thứ Ba, ngày 17 tháng 11, sự kiện "Tỏa sáng vì Ngày ánh sáng của Voyager" của NASA mời gọi người tham gia cùng tạo nên một làn sóng ánh sáng vàng mang tính biểu tượng vòng quanh thế giới.

Mọi người có thể mở công cụ phát tín hiệu tự động của NASA trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng rồi hướng màn hình lên bầu trời. Công cụ này sẽ nháy đèn theo mã Morse phát đi ký hiệu V-G-R, vốn là tín hiệu định danh của tàu Voyager.

NASA gửi lời mời tham gia sự kiện tới tất cả mọi người trên thế giới

Những người yêu thích quan sát bầu trời cũng có thể dùng đèn pin để tự phát tín hiệu thủ công bằng cách nháy chữ V gồm ba chớp ngắn theo sau là một chớp dài, chữ G gồm hai chớp dài và một chớp ngắn, và chữ R theo nhịp ngắn - dài - ngắn. NASA khuyến nghị nên tạm dừng giữa các chữ cái và lặp lại chuỗi tín hiệu này trong khoảng một phút.

Hoạt động này nhằm tôn vinh hành trình của con tàu một cách đầy ý nghĩa biểu tượng, thay vì thiết lập một kết nối liên lạc thực sự với Voyager. Người tham gia có thể chụp ảnh hoặc quay video lại tín hiệu của mình và chia sẻ lên mạng xã hội kèm thẻ gắn tài khoản @NASA. Cơ quan này nhắn nhủ rằng ánh sáng của bạn có thể nhỏ bé, nhưng khoảnh khắc này lại vô cùng vĩ đại.

Cột mốc lịch sử này diễn ra đúng lúc các kỹ sư đang nỗ lực kéo dài tuổi thọ hoạt động cho con tàu vũ trụ đã cao tuổi. Nguồn năng lượng plutonium của Voyager 1 tạo ra ngày càng ít điện năng theo thời gian, buộc các kỹ sư phải tắt bớt một số thiết bị như hệ thống camera để tiết kiệm năng lượng.

NASA cho biết những nỗ lực này có thể giúp duy trì ít nhất một thiết bị khoa học hoạt động sang tận thập niên 2030. Ngay cả khi toàn bộ thiết bị đã ngừng hoạt động, Voyager vẫn sẽ tiếp tục cuộc hành trình, mang theo Đĩa ghi Vàng chứa đựng âm thanh và hình ảnh của Trái Đất. Chiếc đĩa mạ vàng này đóng vai trò như một hộp thời gian lưu giữ sự sống và văn hóa của hành tinh chúng ta, gửi gắm tới bất kỳ nền văn minh ngoài Trái Đất nào có thể tình cờ tìm thấy nó một ngày nào đó.

Nguồn: NASA