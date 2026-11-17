Một nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng tại Trung Quốc đang vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi dùng AI để tái hiện hình ảnh người ông quá cố trong hàng loạt video bắt trend trên mạng xã hội. Sự việc thổi bùng tranh cãi gay gắt về ranh giới đạo đức và pháp lý của trào lưu "hồi sinh" người đã khuất bằng công nghệ.

Từ biểu tượng thời trang đến những video AI gây tranh cãi

Theo South China Morning Post, tài khoản "Kang Kang và Ông nội" do người cháu trai Kang Kang điều hành từng thu hút gần 6 triệu người theo dõi nhờ những video cụ ông Kang ở tuổi 90 diện đồ đường phố cực kỳ sành điệu. Cộng đồng mạng ưu ái gọi cụ là "Ông nội Dopamine" bởi tinh thần lạc quan vượt tuổi tác.

Tháng 9 vừa qua, kênh đăng thông báo cụ Kang qua đời trong giấc ngủ kèm lời chào tạm biệt bằng giọng nói của cụ. Tưởng chừng tài khoản sẽ dừng hoạt động để tưởng nhớ người đã khuất, đến tháng 10, Kang Kang bất ngờ tung liên tiếp nhiều video dùng AI "hồi sinh" ông nội. Trong đó, cụ xuất hiện bên cạnh phiên bản em bé của cháu trai, hoặc xếp hàng săn giày hiệu và hỏi các cụ già khác xem có hâm mộ ca sĩ G-Dragon không.

Đỉnh điểm tranh cãi là video bắt trend chế ảnh, nơi người cháu hỏi kiếp trước mình có phải cháu của ông không. Sau câu trả lời phủ nhận của cụ Kang, video tua ngược thời gian, ghép mặt cụ vào hình hài người tiền sử cách đây 10.000 năm và thậm chí là một loài cá cổ đại từ 50 triệu năm trước.

Làn sóng phẫn nộ về đạo đức và lời cảnh báo pháp lý

Việc đưa người đã khuất vào các nội dung hài hước khi không thể xin phép ý kiến họ đã khiến dư luận Trung Quốc dậy sóng. Nhiều bình luận thẳng thắn chỉ trích hành động này là thiếu tôn trọng người quá cố, mỉa mai rằng nếu thấy mình bị biến thành người tiền sử hay cá, cụ Kang chắc chắn sẽ cho cháu trai một trận đòn. Số khác nhấn mạnh các video AI không phản ánh nguyện vọng thực sự của người đã mất. Dù vậy, vẫn có một bộ phận khán giả bênh vực, cho rằng việc làm này chấp nhận được nếu không trục lợi thương mại và chỉ xuất phát từ nỗi nhớ ông.

Trước sức ép dư luận, đến tháng 11, Kang Kang đã gỡ bỏ toàn bộ video AI và giải thích rằng anh chỉ muốn chia sẻ những câu chuyện hậu trường hai ông cháu chưa kịp quay lúc sinh thời.

Thực tế, trào lưu dùng AI tái hiện người quá cố đang gây nhiều luồng ý kiến trái chiều tại Trung Quốc. Hồi tháng 4, một thanh niên tên Li Shaodong ở tỉnh Hồ Nam từng gây chú ý khi dùng AI ghép mặt tạo video ngắn dưới 20 giây cho hơn 100 gia đình đang chịu tang, nhưng anh luôn xin phép người thân ruột thịt trước khi thực hiện.

Dưới góc độ pháp lý, giáo sư luật Shi Jiayou tại Đại học Nhân dân Trung Quốc cảnh báo quyền nhân thân của người đã khuất vẫn được pháp luật bảo vệ. Việc tạo và phát tán video AI về người đã mất mà không có sự đồng ý của người thân gần gũi nhất có thể cấu thành hành vi xâm phạm quyền lợi hợp pháp, ngay cả khi không nhằm mục đích thương mại.

Theo SCMP