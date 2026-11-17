Tưởng chừng như chỉ ảnh hưởng đến việc gửi nhận email, nhưng hóa ra sự cố gián đoạn dịch vụ của Microsoft còn gây nguy hiểm cho người dùng.

Một sự cố tưởng chừng chỉ khiến người dùng không thể truy cập email lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng tại một khách sạn ở Đức. Khi Microsoft 365 ngừng hoạt động, hệ thống cảnh báo nồng độ clo trong bể bơi không thể gửi thông báo cho nhân viên vận hành. Đến khi các du khách bắt đầu có triệu chứng, sự việc mới được phát hiện.

Vụ việc xảy ra tại một khách sạn phục vụ du khách đến công viên giải trí Phantasialand, Đức. Theo đài truyền hình địa phương WDR, 15 người bị ảnh hưởng sau khi nồng độ clo trong bể bơi tăng quá cao. Các nạn nhân bị kích ứng đường hô hấp, trong đó 4 người phải nhập viện điều trị.

Lực lượng cứu hộ đã điều động khoảng 40 nhân viên đến hiện trường để ứng phó. Theo thông tin từ cơ quan cứu hỏa địa phương, 15 du khách được kiểm tra và phân loại tình trạng sức khỏe sau sự cố.

Điều đáng chú ý là khách sạn có hệ thống giám sát nồng độ clo, tự động gửi email cảnh báo cho nhân viên khi phát hiện lượng hóa chất vượt ngưỡng an toàn. Tuy nhiên, hệ thống không thể chuyển thông báo trong thời gian Microsoft 365 gặp sự cố. Nhân viên vì thế không nhận được cảnh báo kịp thời. Chỉ đến khi du khách bắt đầu có biểu hiện bất thường, vấn đề mới được phát hiện.

Vụ việc cho thấy một dịch vụ công nghệ tưởng chừng không liên quan trực tiếp đến hoạt động của khách sạn vẫn có thể trở thành mắt xích quan trọng trong quy trình bảo đảm an toàn. Khi email ngừng hoạt động, hệ thống cảnh báo phụ thuộc vào dịch vụ này cũng mất khả năng thông báo cho người phụ trách.

Sự cố dây chuyền khiến Microsoft 365 tê liệt

Vụ ngộ độc xảy ra trong thời gian Microsoft 365 trải qua đợt gián đoạn dịch vụ trên phạm vi toàn cầu, kéo dài từ ngày 12 đến 14/11. Sự cố ảnh hưởng đến Outlook cùng một số dịch vụ khác của Microsoft, khiến nhiều người dùng và doanh nghiệp gặp khó khăn trong công việc.

Sau đó, Microsoft công bố báo cáo phân tích nguyên nhân. Tập đoàn xác định có ba yếu tố chính dẫn đến sự cố: một lỗi tiềm ẩn xuất hiện từ tháng 7, sự cố với Microsoft Teams làm gia tăng tải lên hệ thống dùng chung với Exchange và việc 14% công suất máy chủ mạng không khả dụng tại thời điểm đó.

Riêng lẻ, từng yếu tố chưa đủ để gây ra sự cố trên diện rộng. Tuy nhiên, khi lưu lượng truy cập tăng trong lúc năng lực máy chủ suy giảm, lỗi tiềm ẩn đã bị kích hoạt. Các yêu cầu xử lý liên tục dồn lại, khiến máy chủ dần ngừng phản hồi.

Để giảm tải, hệ thống tự động chuyển lưu lượng truy cập sang những máy chủ còn hoạt động. Tuy nhiên, biện pháp này lại khiến các máy chủ còn lại phải xử lý thêm lượng yêu cầu lớn và đối mặt với chính lỗi tiềm ẩn nói trên. Tình trạng vì thế lan từ máy chủ này sang máy chủ khác, tạo thành hiệu ứng dây chuyền.

Ở thời điểm nghiêm trọng nhất, 80% số máy chủ còn khả dụng không thể phản hồi. Các cơ chế bảo vệ được thiết kế để ngăn sự cố lan rộng cũng không hoạt động như dự kiến, khiến quá trình khôi phục kéo dài hơn. Ngay cả những máy chủ được đưa trở lại hoạt động cũng nhanh chóng quá tải do lượng yêu cầu tồn đọng.

Microsoft khẳng định sự cố không bắt nguồn từ một cuộc tấn công mạng. Để khôi phục dịch vụ, tập đoàn phải đưa hệ thống trở về trạng thái mã nguồn ổn định trước đó, lần lượt đưa các máy chủ ngoại tuyến để cập nhật bản vá, sau đó khởi động lại hạ tầng.