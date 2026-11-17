Từng được tung hô như một hiện tượng với bảng điểm gần như tuyệt đối tại một trong những kỳ thi khắc nghiệt nhất xứ sở kim chi, nam thí sinh 34 tuổi vừa bất ngờ ra đầu thú, thừa nhận sử dụng AI để gian lận.

Màn kịch "thần đồng" sụp đổ trên sóng YouTube

Theo tờ The Korea Herald, Han Won-seok (34 tuổi) người vừa giành ngôi vị thủ khoa kỳ thi cấp chứng chỉ kế toán thuế quốc gia Hàn Quốc năm nay đã chính thức đến trình diện tại Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul. Trong đoạn video đăng tải trên kênh YouTube của luật sư Lee Don-ho, Han xuất hiện với chiếc khẩu trang che kín mặt, giọng nghẹn ngào thừa nhận toàn bộ hành vi gian lận của mình.

"Tôi đã nộp bản tường trình bằng văn bản cho cảnh sát, kể lại chi tiết toàn bộ những gì mình đã làm. Tôi chân thành xin lỗi vì những tổn hại bản thân đã gây ra cho rất nhiều người," Han cúi đầu nói trong video.

Han Won-seok thừa nhận đã gian lận trong kỳ thi chứng chỉ kế toán thuế bằng cách sử dụng kính thông minh AI trong một video được đăng tải trên kênh YouTube của luật sư Lee Don-ho. (Ảnh: YouTube)

Theo hãng tin Bloomberg, đường dây gian lận của Han được vận hành bằng các thiết bị công nghệ ngụy trang tinh vi. Tại phòng thi, thí sinh này sử dụng một chiếc camera siêu nhỏ để chụp lén đề thi, truyền dữ liệu ra bên ngoài cho hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) tự động giải mã, sau đó lén lút mở điện thoại thông minh để chép lại đáp án. Đáng phẫn nộ hơn, Han khai nhận đã áp dụng trót lọt chiêu trò y hệt để vượt qua vòng một của kỳ thi chứng chỉ kế toán viên công chứng (CPA) danh giá hồi tháng 3.

Bảng điểm "phi thực tế" châm ngòi cho làn sóng phẫn nộ

Trước khi bê bối vỡ lở, Han từng xuất hiện đầy tự hào trên Tạp chí Thuế và Tài chính như một tấm gương vượt khó. Anh công khai bảng điểm vòng một kỳ thi kế toán thuế lần thứ 63 (diễn ra vào tháng 4) với con số không tưởng: 397,5/400 điểm, trả lời đúng 159 trên tổng số 160 câu trắc nghiệm.

Cụ thể, Han giành điểm tuyệt đối ở 3 trên 4 môn thi (Nhập môn Luật Thuế, Nhập môn Kế toán và Luật Thương mại) và chỉ đánh rơi 2,5 điểm ở môn Tài chính công. Bước sang vòng hai thi viết luận, anh tiếp tục giữ vững ngôi đầu với điểm trung bình 82,87/100 bỏ xa mức điểm sàn trúng tuyển là 49,75.

Kính thông minh AI- vật dụng mà Han Won-seok thừa nhận đã dùng để gian lận (Ảnh: Korea Herald)

Chính sự hoàn hảo đến mức vô lý này đã thổi bùng ngọn lửa nghi ngờ trong cộng đồng thí sinh. Dữ liệu từ Cơ quan Phát triển Nguồn nhân lực Hàn Quốc cho thấy một thực tế khốc liệt, ở môn Nhập môn Luật Thuế, trong số 16.856 người dự thi, điểm trung bình chỉ đạt vỏn vẹn 30,18 và có tới 74,21% thí sinh bị đánh trượt vì không chạm nổi mức điểm liệt 40. Trong khi hàng vạn người chật vật, Han lại ung dung đạt 100/100.

Áp lực thời gian của kỳ thi càng tố cáo sự bất thường của bảng điểm này. Mỗi ca thi kéo dài 80 phút cho 80 câu hỏi thuộc 2 môn chuyên ngành, đồng nghĩa thí sinh chỉ có đúng 60 giây cho mỗi câu, bao gồm cả thời gian đọc đề, tính toán các dữ liệu tài chính phức tạp và tô phiếu trả lời.

Từ chối bay chối biến đến cái kết đắt giá

Trước khi thừa nhận gian lận, Han từng lên tiếng phản bác gay gắt mọi nghi vấn. Trong một bài phỏng vấn trước đó, anh thậm chí còn thách thức dư luận: "Tôi chỉ là một sinh viên bình thường ôn thi. Không hiểu vì sao tôi lại bị nghi ngờ dữ dội đến vậy chỉ vì đạt điểm cao. Nếu kính AI có thể trả lời đúng mọi câu hỏi, tại sao mọi người còn phải vất vả học tập?".

Tuy nhiên, lời ngụy biện này không thể xoa dịu sự phẫn nộ khi tỷ lệ chọi của kỳ thi năm nay ở mức nghẹt thở, chỉ có 722 người trúng tuyển trên tổng số 6.606 thí sinh dự thi vòng hai (tỷ lệ đỗ 10,92%). Chỉ đến khi Hiệp hội Kế toán Thuế Công chứng Hàn Quốc chính thức yêu cầu điều tra và Thủ tướng Han Seong-sook tuyên bố áp dụng chính sách "không khoan nhượng" với gian lận thi cử, Han mới buộc phải ra đầu thú.

Theo Bloomberg, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã xếp vụ việc này vào diện "vấn đề nghiêm trọng". Cơ quan Giám sát Tài chính lập tức siết chặt quy trình thanh tra phòng thi, thậm chí yêu cầu giám thị kiểm tra kỹ lưỡng từng chiếc kính mắt của thí sinh.

Dù phân trần rằng hành động sai trái xuất phát từ nỗi lo lắng cho tương lai và áp lực muốn làm cha mẹ tự hào, Han vẫn phải trả một cái giá cực đắt. Theo luật định, toàn bộ kết quả thi của anh sẽ bị hủy bỏ, chứng chỉ bị tước vĩnh viễn kèm theo lệnh cấm thi lại trong vòng 5 năm. Vụ án hiện đang được Đơn vị Điều tra Thủ đô Seoul thụ lý, để lại bài học đắt giá về cuộc chạy đua vũ trang giữa công nghệ gian lận AI và các hàng rào bảo mật giáo dục.