Vụ việc nữ nhân viên an ninh sân bay Manila (Philippines) bị camera ghi lại cảnh nhét 300 USD tiền lấy trộm từ ví hành khách vào miệng để phi tang từng gây xôn xao dư luận hồi tháng 9/2023. Trong đoạn video được công bố sau đó, người phụ nữ thậm chí phải uống nước để cố nuốt trôi những tờ tiền.

Đoạn video trích xuất từ camera an ninh sân bay cho thấy nữ nhân viên được xác định là Irency Morados đang nhét những tờ tiền vào miệng. Sau đó, cô uống nước từ chai do nhân viên vận hành máy quét cơ thể Regino Allen đưa cho, dường như nhằm cố nuốt trôi số tiền. Trong lúc đó, cấp trên của Morados là ông Abraham de Luna cũng xuất hiện, tiến đến nói chuyện với cô. Nữ nhân viên có biểu hiện bị nghẹn khi cố nuốt những tờ tiền, đồng thời dùng khăn tay che miệng để giấu hành động của mình.

Theo báo cáo của Văn phòng An ninh Giao thông Philippines (OTS), số tiền 300 USD nói trên được lấy từ ví của một hành khách. Trước khi đi qua máy quét toàn thân, người này đã giao túi đeo vai cho Morados để kiểm tra an ninh.

Ảnh chụp từ camera an ninh

Tuy nhiên, sau đó, hành khách phát hiện ví của mình bị mở và số tiền bên trong đã biến mất. Người này lập tức quay lại chất vấn các nhân viên tại khu vực kiểm tra an ninh. Đây cũng là thời điểm Morados quay người đi chỗ khác và bắt đầu nuốt những tờ tiền nhằm tránh bị phát hiện, theo báo cáo của OTS. Điều đáng nói, nữ nhân viên dường như không nhận ra mình đã quay về phía một camera an ninh khi nhét tiền vào miệng. Toàn bộ hành động sau đó đều bị ghi lại.

Không chỉ Morados, người giám sát cô là ông Abraham de Luna cũng bị nghi ngờ có liên quan đến vụ việc. Theo OTS, người này bị nghi tiến đến chỗ Morados nhằm đảm bảo những tờ tiền được phi tang, qua đó ngăn chúng trở thành chứng cứ.

Ngày 21/9, giới chức sân bay Philippines yêu cầu tiến hành các thủ tục pháp lý đối với Morados. Bộ trưởng Giao thông Philippines Jaime Bautista tuyên bố sẽ tìm kiếm mức hình phạt nghiêm khắc nhất đối với nữ nhân viên nếu các cáo buộc được chứng minh.

Vụ việc xảy ra ngày 8/9 và là vụ trộm cắp thứ ba gây chú ý tại sân bay Manila trong năm 2023, theo trang tin Rappler.

Trước đó, một số nhân viên an ninh sân bay từng bị phát hiện lấy trộm tiền của một du khách Thái Lan. Chỉ 5 ngày sau, một nhân viên kiểm tra an ninh khác bị bắt vì lấy trộm đồng hồ của một hành khách Trung Quốc.

Sau liên tiếp những vụ việc này, OTS yêu cầu nhân viên không mặc áo khoác và loại bỏ các túi trên đồng phục nhằm hạn chế nguy cơ cất giấu tài sản lấy cắp của hành khách.

Sân bay quốc tế Manila cũng từng nhận nhiều đánh giá tiêu cực về trải nghiệm của hành khách. Trong cuộc khảo sát công bố tháng 7/2023 của công ty quản lý bất động sản và dịch vụ lưu trú Casago, sân bay này đứng thứ 8 trong danh sách những sân bay tệ nhất thế giới xét theo trải nghiệm xếp hàng chờ của hành khách.

Trước đó, vào tháng 11/2022, trang web du lịch HawaiianIslands.com xếp sân bay Manila là sân bay gây căng thẳng thứ ba tại khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương.

Nguồn: Straitstimes