Hội đồng quản trị NVIDIA cho biết họ chưa cân nhắc việc đưa Jensen Huang trở lại vị trí CEO NVIDIA.

Theo một báo cáo được tờ FT đăng tải, Hội đồng quản trị Nvidia chưa cân nhắc việc đưa Jensen Huang trở lại làm CEO, theo những người am hiểu sự việc, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông sẵn sàng với khả năng này sau khi ông vua ngành chip bị buộc rời chức vì bê bối ngoại tình.

Diễn biến mới nhất này đánh dấu một bước ngoặt trong câu chuyện đầy kịch tính kể từ khi xuất hiện thông tin Huang có quan hệ ngoài hôn nhân với một phụ nữ tên Alice Huang. Các quan chức tình báo Mỹ tin rằng người phụ nữ này đã bị cơ quan tình báo Trung Quốc tuyển mộ để làm gián điệp.

CEO Nvidia từ chức tuần trước, trong lúc hội đồng quản trị công ty trị giá 4 nghìn tỷ USD tiến hành điều tra độc lập về cuộc khủng hoảng lãnh đạo nghiêm trọng. Tuy nhiên, một chiến dịch do một số nhân vật hàng đầu trong ngành công nghệ vận động nhằm đưa Huang trở lại đã thu hút thêm sự ủng hộ. Hôm thứ Hai, Tổng thống Mỹ nói ông “không phản đối” việc khôi phục chức vụ cho Huang.

Hội đồng quản trị NVIDIA, trong đó có một số cộng sự lâu năm của Huang, đang tiến hành điều tra độc lập về hành vi của ông. Hội đồng cho biết sẽ xem xét cả ứng viên nội bộ lẫn bên ngoài cho vị trí CEO.

Tuần trước, FT đưa tin hội đồng đã tiếp cận CEO Arm Rene Haas trong quá trình tìm người kế nhiệm Huang.

Bê bối quanh mối quan hệ của Huang cũng làm dấy lên lo ngại tại Washington về mức độ chặt chẽ của các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip của Mỹ. Những lo ngại này xuất hiện sau khi bản chất mối quan hệ của ông với Huang — một lãnh đạo tại công ty có trụ sở ở Singapore, có liên hệ với Trung Quốc và từng mua chip Nvidia — được tiết lộ.

Tham khảo: FT