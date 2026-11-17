Chiếc xe ô tô phóng như bay trên phố, đâm trúng nhiều phương tiện đang dừng đỗ khiến người dân sợ hãi.

Một chiếc Tesla đã đâm vào nhiều phương tiện đang đậu khi lạng lách từ bên này sang bên kia trên một con phố ở Đài Loan, Trung Quốc.

Ô tô phóng với tốc độ kinh hoàng, đâm trúng 12 chiếc xe trên phố

Đoạn clip được ghi lại vào ngày 15/11 cho thấy chiếc xe điện màu trắng đột ngột tăng tốc, đâm vào chiếc Volkswagen trước khi văng ngang đường và va chạm với nhiều phương tiện khác.

Vụ tai nạn xảy ra ngay sau 5h chiều tại khu vực Xiaoxinying, quận Shanhua, Đài Nam, nơi một cư dân gần đó đã may mắn tránh được cú va chạm.

Chiếc xe ô tô đâm trúng nhiều phương tiện trên phố. Ảnh cắt từ clip.

Cảnh sát xác định người lái xe là một người đàn ông 75 tuổi và xác nhận rằng 5 ô tô và 7 xe máy đã bị hư hại trong vụ va chạm.

Người lái xe bị thương nhẹ và được đưa đến bệnh viện, không có người lái xe hoặc người đi bộ nào khác bị thương.

Người đàn ông khai rằng xe của ông bị trục trặc và không phanh được. Cảnh sát không tìm thấy bằng chứng về việc lái xe trong tình trạng say rượu hoặc sử dụng ma túy và đang tiếp tục điều tra nguyên nhân.