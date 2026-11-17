Các tài khoản đầu tư của Tổng thống Donald Trump đã mua bán cổ phiếu Nvidia ít nhất 103 lần kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng, với tổng giá trị giao dịch ước tính 27–97,5 triệu USD (khoảng 2.500 tỷ đồng).

Theo phân tích mới của CNBC dựa trên các bản kê khai tài chính thường niên và định kỳ, các tài khoản đầu tư của Tổng thống Donald Trump đã mua hoặc bán cổ phiếu Nvidia ít nhất 103 lần kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng. Tổng giá trị giao dịch ước tính từ 27 triệu đến 97,5 triệu USD. Hồ sơ được cập nhật đến tháng 8.

Tính theo giá cổ phiếu khoảng 157 USD vào giữa trưa thứ Hai và mức nắm giữ được kê khai hồi tháng 8, số cổ phiếu Nvidia của ông Trump có thể trị giá từ 4,5 triệu đến 57,7 triệu USD. Tuy nhiên, hồ sơ chỉ công bố các khoảng giá trị rộng, nên chưa thể xác định chính xác số cổ phiếu hiện có.

Nvidia góp phần thúc đẩy đà tăng của thị trường chứng khoán, vốn là thành tích ông Trump thường nhắc đến. Đồng sáng lập kiêm CEO Jensen Huang cũng trở thành một trong những doanh nhân được ông yêu mến. Cuối năm ngoái, Nvidia là một trong ba khoản đầu tư cổ phiếu riêng lẻ lớn nhất của ông Trump, với giá trị từ 12,5 triệu đến 58 triệu USD, tăng mạnh so với mức 615.000–1,3 triệu USD một năm trước đó.

Các giao dịch thu hút chú ý trở lại sau khi Huang từ chức CEO Nvidia hôm thứ Năm, trong bối cảnh xuất hiện thông tin về mối quan hệ của ông với một phụ nữ bị nghi làm gián điệp cho Trung Quốc và với nhân viên công ty.

Một trong các giao dịch là đợt bán cổ phiếu Nvidia trị giá 500.001–1 triệu USD ngày 18/5, ngày thứ Hai đầu tiên sau khi ông Trump trở về từ chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc cùng Huang.

Năm ngày trước đó, theo The New York Times, Ngoại trưởng Marco Rubio được cho là đã báo cáo với ông Trump về thông tin tình báo liên quan đến mối quan hệ của Huang với người phụ nữ nói trên. Việc này diễn ra trước khi Huang lên chuyên cơ Air Force One tại Alaska, trong một điểm dừng tiếp nhiên liệu.

Hôm thứ Hai, ông Trump phủ nhận đã nhận được báo cáo. Khi được hỏi về thông tin Rubio đã thông báo, ông nói: “Tôi chưa nghe chuyện đó”, đồng thời cho biết không rõ người phụ nữ tên Alice Huang có phải là gián điệp Trung Quốc hay không.

Các tài khoản đầu tư của ông Trump cũng mua những lượng cổ phiếu Nvidia nhỏ hơn ngay trước và sau đợt bán ngày 18/5, trong một giai đoạn giao dịch dồn dập. Theo phân tích của CNBC, riêng năm 2025, ông kê khai hơn 21.000 giao dịch, so với khoảng 500 giao dịch trong toàn bộ nhiệm kỳ đầu.

Người phát ngôn Nhà Trắng cho biết các cố vấn độc lập quản lý danh mục đầu tư của ông Trump mà không có sự tham gia của ông. Kimberly Benza, người phát ngôn của Trump Organization, nói cơ chế này nhằm “tránh ngay cả vẻ ngoài của một xung đột lợi ích”. Hồ sơ kê khai không cho thấy ông Trump chỉ đạo giao dịch hay các cố vấn được tiếp cận thông tin tình báo mật.

Ông Trump thường dùng thị trường chứng khoán làm thước đo nền kinh tế và nhắc đến các mức cao kỷ lục, đôi khi ngay cả khi thị trường chưa lập kỷ lục. Điều này diễn ra bất chấp những biến động do thuế quan và cuộc chiến với Iran.

“Nhìn xem, chúng ta đang có thị trường chứng khoán cao nhất từ trước đến nay,” ông Trump nói hôm thứ Năm với Stephen A. Smith, bình luận viên ESPN kiêm người dẫn chương trình chính trị, khi được hỏi về thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Theo phân tích của Choate Wealth, tính đến hết tháng 9/2026, Nvidia chiếm khoảng 13,5% mức tăng của chỉ số S&P 500 trong năm.

Tham khảo: CNBC