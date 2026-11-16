Jensen Huang cân nhắc trở lại ghế CEO Nvidia sau bê bối đời tư

Jensen Huang đang cân nhắc khả năng trở lại vị trí CEO Nvidia và đã thảo luận phương án này với những người thân tín, trong bối cảnh các đồng minh của ông tìm cách vận động sự ủng hộ từ giới công nghệ và Nhà Trắng.

Theo Financial Times ngày 15/11, dẫn lời những người am hiểu vấn đề, cựu CEO Nvidia Jensen Huang đã trao đổi với những người thân cận về khả năng quay trở lại điều hành tập đoàn sản xuất chip hàng đầu thế giới này.

Một đồng minh của ông Huang nói với Financial Times rằng họ đang tập hợp một "phòng tác chiến" (war room) gồm các lãnh đạo tại Thung lũng Silicon nhằm vận động đưa cựu CEO Nvidia trở lại vị trí lãnh đạo. Nhóm này cũng dự định tìm kiếm sự ủng hộ từ Nhà Trắng.

Ảnh: Reuters

"Những người có ảnh hưởng trong ngành công nghệ, ngoại trừ các phòng thí nghiệm AI tiên phong, đều yêu mến Jensen", nguồn tin cho biết. Người này đồng thời khẳng định những nỗ lực vận động đưa Huang trở lại đều nhận được sự ủng hộ của chính ông.

Thông tin trên xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Financial Times đưa tin hội đồng quản trị Nvidia đã tiếp cận ông Rene Haas, CEO của hãng sản xuất chip Anh Arm Holdings, trong quá trình tìm kiếm người có thể kế nhiệm Jensen Huang.

Nvidia hiện chưa đưa ra phản hồi trước yêu cầu bình luận về thông tin trên.

Trước đó, ông Huang đã từ chức vào ngày 12/11, sau khi xuất hiện những tiết lộ về các mối quan hệ ngoài hôn nhân. Bê bối đã đẩy nhà sản xuất chip này vào một cuộc khủng hoảng, đồng thời gây chấn động ngành công nghiệp AI, lĩnh vực mà Jensen Huang từng đóng vai trò quan trọng trong việc đầu tư và thúc đẩy phát triển.

Nguồn: Financial Times, Reuters