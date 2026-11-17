Hàng nghìn khách hàng của JPMorgan Chase gặp khó khăn khi sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến trong ngày 16/11 (giờ Mỹ). Ngân hàng xác nhận sự cố xuất phát từ một lỗi phần mềm, không phải tấn công mạng.

Theo CNN, ngày 16/11, hàng nghìn khách hàng của JPMorgan Chase phản ánh không thể sử dụng bình thường các tài khoản ngân hàng trực tuyến. Một số người cũng gặp trục trặc khi thực hiện giao dịch trực tiếp tại các chi nhánh của ngân hàng này.

Đại diện JPMorgan Chase xác nhận ngân hàng gặp sự cố tạm thời liên quan đến lỗi phần mềm (software bug), khiến quá trình phục vụ một số khách hàng mất nhiều thời gian hơn bình thường. Người phát ngôn nhấn mạnh đây là lỗi kỹ thuật, không phải một cuộc tấn công mạng trên diện rộng.

Ảnh: AFP

Một nguồn tin cho biết sự cố không bắt nguồn từ dịch vụ điện toán đám mây hay một cuộc tấn công mạng. Thay vào đó, quá trình cập nhật trên hệ thống máy tính vật lý do chính công ty vận hành đã vô tình gây ra trục trặc.

Một số người dùng mạng xã hội cho biết họ gặp khó khăn khi giao dịch tại các chi nhánh Chase. Một số phòng giao dịch địa phương cũng thông báo với khách hàng rằng hệ thống nội bộ đang gặp vấn đề.

Tuy nhiên, trong tuyên bố chính thức, Chase khẳng định khách hàng vẫn có thể truy cập tài khoản và sử dụng nguồn tiền của mình.

Theo dữ liệu từ Downdetector, tính đến 14h ngày 16/11 (giờ miền Đông nước Mỹ), hơn 4.700 khách hàng đã gửi báo cáo về sự cố liên quan đến Chase.

Không chỉ Chase, khách hàng của một số ngân hàng lớn khác như Bank of America, Wells Fargo và U.S. Bank cũng phản ánh gặp trục trặc, dù số lượng báo cáo thấp hơn đáng kể.

Các vấn đề tại những ngân hàng này dường như chủ yếu liên quan đến việc chuyển tiền qua Zelle, mạng lưới thanh toán kỹ thuật số tại Mỹ, khi thực hiện giao dịch đến tài khoản Chase.

Đại diện U.S. Bank cho biết hệ thống của ngân hàng không bị ảnh hưởng trực tiếp. Tuy nhiên, khách hàng gửi hoặc nhận tiền qua Zelle với một tổ chức tài chính khác có thể gặp tình trạng giao dịch chậm trễ.

Về phía Zelle, đơn vị này khẳng định dịch vụ vẫn đang vận hành bình thường. Zelle thuộc sở hữu của Early Warning Services, liên minh do các ngân hàng Mỹ thành lập, đồng thời không trực tiếp nắm giữ tiền của người tiêu dùng.

"Vấn đề tại các tổ chức tài chính có thể đang ảnh hưởng đến những dịch vụ rộng hơn, bao gồm cả thanh toán qua Zelle, đối với một số khách hàng", đại diện Zelle cho biết.

Chase cũng khẳng định sự cố không mang tính hệ thống trên toàn bộ mạng lưới ngân hàng. Theo người phát ngôn, các ngân hàng khác chỉ có thể gặp tình trạng giao dịch chậm nếu có giao dịch liên quan đến Chase.

Hàng loạt sự cố công nghệ trong 3 ngày liên tiếp

Sự cố tại Chase diễn ra trong bối cảnh nhiều hệ thống công nghệ lớn liên tiếp gặp trục trặc trong những ngày gần đây.

Hôm 12/11, sự cố của Microsoft khiến hàng triệu người tại 74 quốc gia và vùng lãnh thổ không thể truy cập email. Một ngày sau, hệ thống của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) gặp lỗi, buộc cơ quan này phải áp dụng lệnh tạm dừng hoạt động bay trên toàn quốc.

Đến chiều 16/11, hãng hàng không United Airlines cũng thông báo gặp sự cố hệ thống máy tính trên diện rộng, khiến nhiều chuyến bay bị chậm.

Các sự cố này có quy mô và nguyên nhân khác nhau. Microsoft cho biết vấn đề xuất phát từ lỗi Windows, lưu lượng truy cập tăng đột biến và những hạn chế về năng lực hệ thống. Trong khi đó, FAA xác định nguyên nhân liên quan đến việc triển khai bộ định tuyến và lượng dữ liệu quá lớn tràn vào hệ thống. Nguyên nhân cụ thể của sự cố tại Chase và United Airlines vào ngày 16/11 chưa được làm rõ.

Dù vậy, các sự cố có chung một điểm đáng chú ý: mức độ phức tạp và tính dễ tổn thương của những hệ thống công nghệ mà con người phụ thuộc mỗi ngày.

Mike Chapple, giáo sư chuyên ngành Công nghệ thông tin, Phân tích và Vận hành tại Đại học Notre Dame, nhận định trong cả những trường hợp trên, vấn đề ban đầu chỉ xuất hiện ở một bộ phận nhỏ của hệ thống lớn hơn nhưng nhanh chóng lan rộng, gây gián đoạn trên phạm vi toàn quốc.

Rebecca Krauthamer, Giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập QuSecure, nhà cung cấp giải pháp mật mã cho Chính phủ Mỹ, cho rằng tính phức tạp và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các hệ thống không hẳn là khuyết điểm. Tuy nhiên, khi những mối liên kết này không được hiểu và kiểm soát đầy đủ, sự cố có thể lan truyền giữa các tổ chức và ngành nghề.

Bà ví tình trạng này với thảm họa tàu Titanic, khi các vách ngăn kín nước không thể chống chịu trước một sự cố vượt quá những kịch bản tồi tệ nhất mà các kiến trúc sư từng dự tính.

Theo Madhu Shashanka, nhà sáng lập Concentric AI, vấn đề đặt ra với các nhà lãnh đạo không đơn thuần là liệu một hệ thống có gặp sự cố hay không, mà là có bao nhiêu hệ thống khác bị ảnh hưởng theo và tốc độ kiểm soát sự cố nhanh đến đâu.

Nguồn: CNN