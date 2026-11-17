Sau 22 năm kết hôn, ông phát hiện cả hai con trai không phải con ruột.

Vụ việc "kết hôn 22 năm phát hiện cả hai con trai đều không phải con ruột" tại thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) trước đó đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của dư luận. Ông Khương và vợ cũ kết hôn vào tháng 12/2002, sau đó người vợ sinh con trai lớn vào năm 2004 và sinh con trai thứ hai vào năm 2014.

Nguyên nhân dẫn đến ly hôn là do từ năm 2022, người vợ cũ hầu như không về nhà. Theo thông tin từ báo chí, cha ruột của người con trai lớn là bí thư thôn cũ của người vợ, còn cha ruột của người con trai thứ hai lại chính là anh họ của ông Khương.

Sau khi kết hôn vào năm 2002 và có hai người con trai, đến tháng 5/2023, ông Khương và vợ cũ đã thỏa thuận ly hôn. Tại thời điểm đó, hai bên thống nhất tặng một căn nhà thương mại và một căn nhà nhỏ cho con trai lớn. Ông Khương chỉ giữ lại một chiếc ô tô, đồng thời cam kết hai vợ chồng sẽ cùng gánh vác chi phí sinh hoạt, học tập, y tế và tiền sính lễ cưới hỏi cho con trai lớn cho đến khi con đăng ký kết hôn.

Ban đầu đôi bên định chia tay trong hòa bình, nhưng không ngờ sau đó lại bùng phát xung đột dữ dội. Trong một lần cãi vã với ông Khương, người con trai lớn đã buột miệng nói ra câu: "Ông không phải cha ruột của tôi", thậm chí còn lao vào hành hung ông Khương.

Sinh nghi, ông Khương đã lén lấy bàn chải đánh răng của con trai lớn đi xét nghiệm ADN và kết quả khẳng định hai người không có quan hệ huyết thống. Sau đó, ông đệ đơn khởi kiện lên tòa án. Qua xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, tòa án đã xác nhận ông Khương không hề có bất kỳ quan hệ huyết thống nào với cả hai người con trai.

Ông Khương nghẹn ngào khi phát hiện ra sự thật cay đắng

Tiếp đó, ông Khương khởi kiện vợ cũ, yêu cầu hoàn trả chi phí nuôi dưỡng, bồi thường tổn thất tinh thần và hủy bỏ thỏa thuận phân chia tài sản khi ly hôn. Vụ án đã được Tòa án Nhân dân quận Trương Điếm, thành phố Truy Bác mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần thứ hai vào ngày 27/5/2026.

Chia sẻ với truyền thông vào ngày 14/11, ông Khương cho biết tòa án đã ra phán quyết sơ thẩm vào tháng 10, buộc vợ cũ hoàn trả 300.000 NDT (hơn 1,1 tỷ VNĐ) tiền nuôi con và bồi thường 80.000 NDT (hơn 300 triệu VNĐ) tiền tổn thất tinh thần. Về phần bất động sản vốn được tặng cho con trai lớn, tòa tuyên hủy bỏ giao dịch tặng cho, xác định đây là tài sản chung của vợ chồng và chia theo tỷ lệ mỗi người một nửa.

Trước kết quả xét xử sơ thẩm, ông Khương thẳng thắn bày tỏ sự chưa thỏa mãn. Ông nhận định việc chia đôi căn nhà là không hợp lý xét theo lẽ thường, bởi vợ cũ là bên mắc lỗi nghiêm trọng thì lẽ ra không được chia hoặc chỉ được chia phần ít hơn. Dù vậy, vì nhiều lý do, phía ông Khương đã không làm đơn kháng cáo. Ngược lại, người vợ cũ lại nộp đơn kháng cáo vào đúng ngày cuối cùng của thời hạn kháng cáo.

Trước đó, ông Khương từng ngậm ngùi chia sẻ với báo giới rằng ông vô cùng căm hận hai mẹ con họ, đồng thời cảm thán tiền bạc không thể mua lại tình thân cũng như hơn 20 năm tuổi xuân của ông. Luật sư đại diện của ông Khương khi đó cũng tiết lộ rằng nếu không phải vì người con trai lớn từng đánh đập ông Khương suýt mất mạng và còn có ý định tranh đoạt cả căn nhà quê của ông bà nội, thân chủ của ông vốn dĩ vẫn muốn để lại căn nhà cho cậu ta, nhưng chuỗi hành vi quá quắt sau đó đã đẩy hai bên vào thế đối đầu hoàn toàn. Được biết, vào ngày 25/11 tới đây, ông Khương sẽ tiếp tục bước vào một phiên tòa khác liên quan đến tranh chấp hợp đồng tặng cho.

Nguồn: HK01