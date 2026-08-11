Vợ đòi xét nghiệm ADN chứng minh trong sạch, cả 3 con đều không phải của chồng

Khẳng định mình trong sạch, người vợ khăng khăng đòi làm xét nghiệm huyết thống pháp y để đảm bảo độ tin cậy, kết quả cả 3 đứa con đều không phải máu mủ của chồng.

Anh Ngụy (hiện làm việc tại Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) kết hôn với cô Hà được 8 năm. Họ có ba con gái; con lớn 8 tuổi, hai bé còn lại là cặp song sinh chào đời năm 2025 và vừa tròn một tuổi vào tháng 7 vừa qua.

Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc như Cover News và Đài phát thanh Giao thông FM93, hai người bắt đầu hẹn hò và đăng ký kết hôn vào năm 2017. Rạn nứt trong mối quan hệ gia đình bắt đầu xuất hiện từ năm 2024.

Ngụy cho biết anh bắt đầu nhận thấy lối sống của vợ ngày càng trở nên bất thường. Cô thường xuyên ra ngoài với nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như tìm việc làm hoặc gặp gỡ bạn bè, và đôi khi về nhà rất muộn. Anh cũng từng bắt gặp vợ đi cùng một người đàn ông lạ mặt. Những biểu hiện liên tiếp này dần khiến anh nảy sinh nghi ngờ về việc vợ mình đi đâu và làm gì.

Anh càng thêm nghi khi thấy vợ tháo dỡ camera an ninh trong nhà và cả camera hành trình trên ô tô. Ngụy cảm thấy hành động của vợ dường như có chủ đích ngăn chặn việc ghi lại các chuyến đi.

Mặt khác, anh Ngụy cũng nhận thấy thái độ của cô Hà đối với việc chăm sóc ba đứa con có sự khác biệt. Con gái lớn luôn sống cùng mẹ, còn cặp song sinh thì được gửi về cho bà nội chăm sóc ngay sau khi cô Hà kết thúc thời gian ở cữ. Theo lời người chồng, cô hiếm khi hỏi thăm về hai con gái nhỏ; và anh cảm thấy phản ứng của vợ đối với các con rất khác so với hình ảnh người mẹ mà anh mong đợi.

(Ảnh minh họa: AI)

Dù nhận thấy nhiều điểm đáng ngờ từ mấy năm trước, anh Ngụy không chọn cách ly hôn; đặc biệt là sau khi cô Hà mang thai đôi, anh cân nhắc đến gia đình và những đứa trẻ chưa chào đời, hy vọng hai người vẫn còn cơ hội hàn gắn.

Bước ngoặt thực sự khiến anh quyết định xác minh huyết thống của các con xảy ra vào tháng 4 năm nay. Khi đó, anh bắt gặp nhiều tin tức trên mạng về những người chồng nuôi con suốt nhiều năm trời, khi xét nghiệm ADN mới biết họ không có quan hệ huyết thống với đứa trẻ. Những trường hợp đó gợi lại trong anh chuỗi hành vi bất thường của vợ kể từ năm 2024, và nỗi nghi ngờ lại trỗi dậy mạnh mẽ.

Để tìm ra sự thật, anh Ngụy lấy mẫu từ ba con gái và gửi đến một cơ quan xét nghiệm ADN tại Quảng Châu. Khi nhìn thấy kết quả, anh gần như không thể tin vào mắt mình; báo cáo cho thấy cả ba đứa con không có quan hệ huyết thống với anh.

Lo ngại có thể xảy ra sai sót trong quá trình lấy mẫu hoặc các khâu khác, anh lại gửi mẫu đi xét nghiệm, hy vọng loại trừ nguy cơ sai sót thông qua việc xác nhận nhiều lần. Thế nhưng, dù xét nghiệm bao nhiêu lần đi nữa, kết quả vẫn không thay đổi. Tổng cộng có bốn bản báo cáo xét nghiệm được đưa ra, tất cả đều khẳng định ba đứa trẻ không phải con anh.

Điều này giáng một đòn tâm lý cực lớn lên người chồng, vì đứa con gái đầu đã 8 tuổi, còn hai con nhỏ được mẹ anh chăm sóc gần như từ lúc mới chào đời.

Anh Ngụy đưa kết quả xét nghiệm cho vợ xem, nhưng cô phủ nhận, nói rằng đây là xét nghiệm do cơ sở tư nhân thực hiện nên không đáng tin. Cô Hà khẳng định chắc nịch rằng cả ba đứa trẻ là con ruột của chồng và khăng khăng đòi làm xét nghiệm huyết thống pháp y, được thực hiện thông qua quy trình của tòa án. Cô nói rằng mình chỉ chấp nhận kết quả xét nghiệm có giá trị pháp lý.

Để xác nhận quan hệ huyết thống theo đúng trình tự pháp luật, anh Ngụy đâm đơn kiện lên Tòa án Nhân dân quận Nam Trịnh, thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, đồng thời đề nghị tòa án tổ chức xét nghiệm ADN có giá trị pháp lý nhằm có được kết quả chính thức và hợp pháp.

Theo lời anh, ngay cả khi có mặt tại cơ sở giám định, cô Hà vẫn một mực khẳng định ba bé gái là con ruột của chồng. Thái độ của vợ khiến anh Ngụy hoang mang chờ đợi kết quả cuối cùng.

Ngày 6/8, kết quả giám định pháp y do tòa án chỉ định được công bố, trùng khớp với kết quả giám định tư nhân mà anh Ngụy làm trước đó, một lần nữa khẳng định rằng con gái lớn và cặp song sinh đều không có quan hệ huyết thống với anh.

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, anh Ngụy cảm thấy “vừa tức giận vừa bất lực”. Tuy nhiên, anh cho biết hiện tại mình không có ý định trả đũa vợ. So với hoàn cảnh của bản thân, anh cảm thấy xót xa hơn cho những người lớn tuổi trong gia đình đã hết lòng hỗ trợ chăm trẻ nhiều năm qua, và ba đứa trẻ hoàn toàn vô tội.

Sau khi cặp song sinh chào đời, mẹ của anh Ngụy là người chăm sóc chính cho các cháu ở quê nhà, dành rất nhiều thời gian và công sức. Cô con gái lớn 8 tuổi cũng gắn bó tình cảm sâu sắc với các thành viên trong gia đình. Giờ đây khi sự thật về huyết thống bị phơi bày, người chồng tin rằng không chỉ mình anh bàng hoàng mà các bậc trưởng bối và con cái cũng bị ảnh hưởng.

Hiện anh Ngụy đã nộp đơn ly hôn và khởi kiện về trách nhiệm bồi thường thiệt hại, dự định đưa ra ba yêu cầu chính tại tòa. Yêu cầu đầu tiên là chấm dứt cuộc hôn nhân 8 năm với cô Hà vì nhận thấy không thể duy trì quan hệ vợ chồng được nữa. Yêu cầu thứ hai liên quan đến các chi phí nuôi dạy con cái trong suốt những năm qua. Anh đã gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng ba đứa trẻ như con ruột của mình, vì vậy cô Hà phải hoàn trả các khoản liên quan, bao gồm chi phí sinh hoạt hàng ngày, tiền mua sữa bột, học phí và các chi phí nuôi dạy khác.

Yêu cầu thứ ba là bồi thường tổn thất tinh thần; anh Ngụy tin rằng toàn bộ sự việc đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức của anh về hôn nhân và gia đình, ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của anh.