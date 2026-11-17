Tảng đá đã phá hủy toàn bộ phần đuôi xe, khiến phương tiện hư hỏng nặng bao gồm cả kính chắn gió phía sau bị vỡ vụn.

Một tảng đá rơi khổng lồ đã lao thẳng vào một chiếc ô tô, chỉ cách những hành khách đang hoảng loạn bên trong vài centimet. Đoạn video từ camera hành trình đã ghi lại cảnh khối đá lớn lăn từ sườn dốc phía trên xuống, đè bẹp hoàn toàn phần cốp xe và làm vỡ nát kính chắn gió phía sau.

Tảng đá đã đập thẳng vào chiếc sedan Peugeot 308 màu trắng sau khi rơi tự do từ một con đường núi đá ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vào thứ Bảy (14/11).

Video vụ tai nạn

Điều kỳ diệu là các hành khách ngồi bên trong chiếc sedan Peugeot 308 màu trắng cùng một nữ người qua đường đứng gần đó đều thoát nạn mà không hề trầy xước. Theo tờ The Beijing News, chủ sở hữu chiếc xe cho biết có hai người thân của anh đang ngồi ở hàng ghế sau vào thời điểm tảng đá ập xuống.

Tảng đá mất kiểm soát này đã tách ra từ một sườn núi gồ ghề ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đứng ngay cạnh chiếc Peugeot xấu số, một người phụ nữ đã kịp thời phát hiện mối nguy hiểm và nhảy tránh khỏi quỹ đạo tàn phá của tảng đá trong gang tấc. Tảng đá đã phá hủy toàn bộ phần đuôi xe, khiến phương tiện hư hỏng nặng bao gồm cả kính chắn gió phía sau bị vỡ vụn.

Người phụ nữ hét lớn: “Chạy đi. Chạy đi. Ôi không, chiếc xe đó gặp nguy hiểm rồi! Chạy, chạy, chạy mau!” Ở phía sau cũng vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ nói rằng: “Con sợ lắm”. Chỉ vài giây sau, tảng đá lao trúng chiếc sedan trước khi nảy ra và nằm lại ở gần đó.

Cảnh sát huyện Lý cho biết nguyên nhân vụ đá lở hiện đang được điều tra làm rõ. Giới chức địa phương lưu ý rằng khu vực miền núi này rất dễ xảy ra đá rơi và các biển cảnh báo nguy hiểm cho tài xế đã được lắp đặt dọc tuyến đường. Các tài xế được khuyến cáo cần đặc biệt chú ý quan sát xung quanh khi lưu thông qua đây.

Nguồn: The Sun