Từng được hàng triệu người ngưỡng mộ khi trúng giải thưởng có giá trị lên tới 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 385 tỷ đồng) của Alipay, cô gái Trung Quốc trải qua quãng thời gian tiêu sạch tiền tiết kiệm, thất nghiệp và có dấu hiệu trầm cảm.

Ngày 17/11, nhiều chủ đề liên quan đến Tín Tiểu Ngốc (信小呆), người từng được mệnh danh là “Cá chép may mắn Trung Quốc”, bất ngờ lọt vào danh sách tìm kiếm nổi bật trên mạng xã hội Trung Quốc. Trong đó có các chủ đề như “Danh sách phần thưởng trị giá 100 triệu tệ (khoảng 385 tỷ đồng) của Tín Tiểu Ngốc”, “Giải thưởng cá chép may mắn thực chất là phiếu ưu đãi”, “Tín Tiểu Ngốc bị trầm cảm sau khi trúng thưởng” hay “Cô gái tiêu hết tiền tiết kiệm sau khi nghỉ việc đi đổi thưởng”.

Năm 2018, Tín Tiểu Ngốc bất ngờ trở thành người chiến thắng trong chương trình “Cá chép may mắn Trung Quốc” do Alipay tổ chức. Giải thưởng được quảng bá có tổng giá trị lên tới hơn 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 385 tỷ đồng). Nhờ vận may này, cô từng được ví như người được số phận ưu ái.

Chỉ trong vài ngày sau khi công bố kết quả, lượng người theo dõi tài khoản Weibo của cô tăng chóng mặt, từ khoảng 600 lên 1,14 triệu người.

Tuy nhiên, đằng sau giải thưởng khiến hàng triệu người ngưỡng mộ lại là một thực tế khác. Phần thưởng không phải tiền mặt mà chủ yếu gồm các phiếu mua hàng, phiếu ưu đãi và quyền trải nghiệm dịch vụ, phần lớn chỉ có hiệu lực trong vòng một năm.

Nhiều năm sau khi danh sách quà tặng được công bố, cư dân mạng tiếp tục bàn luận về những phần thưởng trong đó. Thậm chí, một số người còn phát hiện danh sách có cả lời chào đón thân thiện từ Cơ quan Du lịch Canada.

Nghỉ việc đi đổi thưởng, tiêu sạch 200.000 tệ tiền tiết kiệm

Tín Tiểu Ngốc là người Thiên Tân, tốt nghiệp Đại học Hàng không Vũ trụ Nam Kinh và trước đó làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin (IT). Sau khi biết mình trúng thưởng, cô nhanh chóng nghỉ việc vào tháng 11/2018, chuẩn bị hộ chiếu và lên kế hoạch thực hiện những chuyến đi vòng quanh thế giới.

Thế nhưng, khi thực sự nhận giải và xem xét từng phần quà, Tín Tiểu Ngốc mới nhận ra mọi thứ không giống như tưởng tượng. Phần lớn phần thưởng là các dịch vụ tiêu dùng một lần, yêu cầu sử dụng trong vòng một năm. Dù được quảng bá có giá trị lên tới 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 385 tỷ đồng), chúng thực chất giống một tập hợp phiếu ưu đãi hơn là khoản tiền có thể tùy ý sử dụng.

Đặc biệt, khi ra nước ngoài đổi thưởng, cô vẫn phải tự chi trả các khoản ăn uống, đi lại và lưu trú. Để tận dụng những phần quà được trao, Tín Tiểu Ngốc đã tự bỏ tiền túi thực hiện nhiều chuyến đi, tiêu hết hơn 200.000 nhân dân tệ (khoảng 700 triệu đồng) tiền tiết kiệm, thậm chí quẹt thẻ tín dụng đến mức hết hạn mức.

Sau quãng thời gian đó, cô gặp khó khăn khi quay lại thị trường lao động. Những năm không làm việc khiến kiến thức và kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực IT bị tụt hậu, các buổi phỏng vấn xin việc liên tục không đạt kết quả như mong muốn.

Từng được hàng triệu người xem là biểu tượng của vận may, Tín Tiểu Ngốc rơi vào giai đoạn khủng hoảng, tự nhốt mình trong nhà và không muốn làm bất cứ điều gì. Cô cho biết việc được chẩn đoán có dấu hiệu trầm cảm đã trở thành hồi chuông cảnh tỉnh, thôi thúc bản thân thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống.

Sau đó, cô quyết định thi lấy chứng chỉ giáo viên và thông báo đã vượt qua cả 3 môn thi. Đây được xem là một trong những bước đi nhằm tìm kiếm hướng đi mới sau quãng thời gian nhiều biến động.

Trở lại cuộc sống bình thường, không còn muốn trở thành tâm điểm chú ý

Sau một thời gian gần như rút khỏi sự chú ý của công chúng, Tín Tiểu Ngốc từng chia sẻ trạng thái cuộc sống trong bài đăng nhân dịp sinh nhật năm 2025.

Cô cho biết một năm vừa qua trôi qua bình lặng, gần như không có điều gì đặc biệt. Cuộc sống của cô xoay quanh những việc quen thuộc như đi làm, tan sở, nấu ăn, xem phim và dành thời gian trên mạng xã hội.

Tín Tiểu Ngốc cho rằng sự bình dị ấy lại mang đến cảm giác an tâm lớn nhất ở thời điểm hiện tại.

Cô cũng chia sẻ suy nghĩ về cuộc sống độc thân ở tuổi 30: “Có lẽ chưa bao giờ tôi cảm nhận rõ như lúc này rằng, tuổi 30 không kết hôn, không sinh con cũng giống như tuổi 20 có tiền và được sống tự do, thoải mái”.

Hiện tại, Tín Tiểu Ngốc đã dần rời xa ánh đèn sân khấu, trở lại cuộc sống của một người bình thường. Trước đó, cô từng bày tỏ mong muốn đơn giản là tìm được một công việc phù hợp.

Nguồn: Sina