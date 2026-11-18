Từ điển Cambridge cho biết đây là từ thể hiện tinh thần thời đại trong bối cảnh công nghệ AI không ngừng tiến bước và làm mờ đi ranh giới giữa con người với máy móc.

Giữa làn sóng tranh luận toàn cầu xoay quanh trí tuệ nhân tạo (AI), Từ điển Cambridge đã chính thức chọn “human” (con người) là Từ của năm 2026. Năm nay chứng kiến những cuộc thảo luận ngày càng sôi nổi về ý nghĩa thực sự của việc làm người khi công nghệ AI không ngừng tiến bước và làm mờ đi ranh giới giữa con người với máy móc.

Trong thông cáo ngày 18/11, Từ điển Cambridge cho biết từ “human” được định nghĩa trong từ điển này là “mang những phẩm chất, khuyết điểm và cảm xúc mà con người sở hữu, đối lập với thần linh, động vật hoặc máy móc”. Giải thích về lựa chọn của mình, đại diện đơn vị này nhận định năm 2026 được định hình bởi các cuộc tranh luận trên toàn thế giới về giá trị của con người trong bối cảnh AI ngày càng phát triển.

Từ điển Cambridge cho rằng từ "human" (con người) thể hiện tinh thần thời đại.

Theo Từ điển Cambridge, từ “human” đã nắm bắt trọn vẹn tinh thần của thời đại. Đơn vị này dẫn chứng hàng loạt phát ngôn đáng chú ý từ giới trí thức, tiêu biểu là người tiên phong trong lĩnh vực AI từng đoạt giải Nobel Geoffrey Hinton với tuyên bố rằng chúng ta đang tạo ra những thực thể xa lạ và ông sẵn sàng ích kỷ để đứng về phía loài người.

Bên cạnh đó, từ điển cũng nhấn mạnh sự bùng nổ của công nghệ giả mạo deepfake có khả năng mô phỏng con người y như thật, kéo theo phản ứng bảo vệ bản thân từ các ngôi sao như Matthew McConaughey hay Taylor Swift khi họ quyết định đăng ký bản quyền thương hiệu cho hình ảnh cũng như các đoạn ghi âm giọng nói của chính mình.

Nhà từ điển học Colin McIntosh của Từ điển Cambridge nhận xét rằng AI đang làm thay đổi cách chúng ta nói về bản chất con người. Ông chia sẻ trong thông cáo rằng theo truyền thống, định nghĩa về “con người” vốn dùng để phân biệt chúng ta với thần linh, động vật và sau này là máy móc. Sự gia tăng gần đây của các từ ghép như “human-made” (do con người làm ra) cho thấy từ này đang được dùng để tách biệt các tác phẩm hay phẩm chất của con người khỏi sản phẩm của AI, và chính sự quan tâm trở lại đối với khái niệm làm người này đã phản ánh rõ nét hơi thở của thời đại.

Ngoài việc công bố Từ của năm, Từ điển Cambridge còn giới thiệu một loạt từ và cụm từ mới được bổ sung vào kho dữ liệu trong năm nay. Đầu tiên là “air jail” (tạm dịch: nhà tù trên không), chỉ phương pháp huấn luyện động vật, đặc biệt là chó, bằng cách nhấc bổng chúng lên khỏi mặt đất trong một khoảng thời gian khi chúng có hành vi hung hăng hoặc không mong muốn.

Tiếp theo là “aura farming” (tạm dịch: cày hào quang), dùng để chỉ hành động làm những việc nhằm mục đích phô diễn một cá tính được mọi người ngưỡng mộ, coi là hấp dẫn và thú vị. Cuối cùng, từ điển cũng cập nhật thuật ngữ “looksmaxxing” (tạm dịch: tối đa hóa ngoại hình), định nghĩa hoạt động giúp bản thân trở nên thu hút nhất có thể về mặt thể chất, một trào lưu được một bộ phận người dùng mạng xã hội, chủ yếu là nam giới trẻ tuổi, cổ xúy.

Nguồn: CNN