Vụ việc xảy ra tại Thái Lan đang khiến gia đình nạn nhân vô cùng đau xót.

Một người cha ở Thái Lan nghi ngờ có khuất tất sau khi cậu con trai 24 tuổi của ông tử vong vì rơi từ tầng 6 của một tòa chung cư tại quận Chatuchak, Bangkok vào thứ Sáu, ngày 13 tháng 11 vừa qua.

Chàng trai 24 tuổi tử vong sau khi rơi từ tầng 6 ban công nhà bạn gái

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, nạn nhân, được xác định là Boom, được tìm thấy đã tử vong bên ngoài tòa chung cư vào khoảng 1 giờ 45 phút sáng. Anh được cho là đã bị chấn thương nghiêm trọng ở đầu và gãy cổ.

Căn hộ ở tầng 6 thuộc về bạn gái của Boom, được xác định là Bee. Cô khai với các sĩ quan từ đồn cảnh sát Phahonyothin rằng cô và Boom đang ở trong phòng thì bạn trai cũ của cô bất ngờ xuất hiện mà không báo trước.

Bee cho biết cô đã yêu cầu Boom trốn ra ban công trong khi cô nói chuyện với bạn trai cũ, và anh đã đồng ý. Sau khi người khách kia rời đi, cô đi kiểm tra thì không thấy Boom đâu nữa, còn tấm lưới chống chim ở ban công thì đã bị rách.

Sau đó, cô kiểm tra bên ngoài tòa nhà và phát hiện Boom đang nằm bất động bên dưới. Theo lời kể, Bee nghi ngờ rằng Boom đã cố gắng ẩn nấp bằng cách bám vào ban công trước khi rơi xuống.

Cảnh sát không tìm thấy dấu hiệu nào cho thấy đã xảy ra xô xát bên trong căn hộ. Các điều tra viên cũng ghi nhận rằng phần lưới bảo vệ bị rách nằm ngay phía trên vị trí tìm thấy thi thể của Boom. Tuy nhiên, hệ thống camera an ninh bên ngoài căn hộ lại không hoạt động.

Cha nạn nhân nghi ngờ có chuyện khuất tất đằng sau vụ việc

Thi thể của Boom đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát để khám nghiệm tử thi, trong khi người cha đặt nghi vấn liệu đây có thực sự là một vụ tai nạn hay không.

Người cha lập luận rằng lưới bảo vệ chỉ có thể bị cắt bằng kéo hoặc dao, đồng thời bày tỏ nghi ngờ về khả năng con trai ông tự làm rách tấm lưới đó.

Ông cũng nhận được một bức ảnh do các nhân viên cứu hộ chụp, cho thấy một vết thương gần lông mày của Boom. Người cha tin rằng vết thương này có thể là kết quả của một cuộc ẩu đả chứ không phải do cú ngã.

Những lo ngại khác đã được một người bạn của Boom nêu ra khi xuất hiện trong chương trình "Hone Krasae" trên kênh Channel 3 vào ngày thứ Ba, 17 tháng 11.

Người bạn này cho biết anh đang uống rượu cùng những người khác tại một quán bar gần đó thì Boom liên tục gọi điện qua ứng dụng LINE và gửi tin nhắn cầu cứu. Các tình tiết và thời điểm diễn ra những liên lạc này vẫn chưa được làm rõ.

Cha của Boom cùng luật sư đã thúc giục cảnh sát điều tra tất cả những người có mặt tại khu chung cư vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Hiện cảnh sát vẫn chưa đưa ra thêm thông tin cập nhật nào về quá trình điều tra; nguyên nhân và các tình tiết dẫn đến cái chết của Boom vẫn đang được tiếp tục làm rõ.

(Theo The Thaiger)