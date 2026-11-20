Ba nhà lãnh đạo APEC đã sẵn sàng cho cuộc gặp ba bên tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Trong khi các cuộc họp quan trọng của APEC tuần này sẽ được tổ chức tại Trung tâm Truyền thông Quốc tế Thâm Quyến, phần lớn các hoạt động ngoại giao sẽ diễn ra tại một khu nghỉ dưỡng ven hồ thuộc sở hữu của chính phủ Trung Quốc ở phía tây bắc thành phố này.

Biệt thự Kỳ Lân, một khu nghỉ dưỡng năm sao nằm nép mình dưới chân núi Kỳ Lân, đã được chọn làm địa điểm tổ chức các cuộc gặp gỡ cấp cao bên lề, bao gồm cả cuộc đàm phán giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các lãnh đạo Mỹ và Nga là Donald Trump và Vladimir Putin.

Nhưng đó cũng là nơi cha của ông Tập - ông Tập Trọng Huân, đã ở vài tháng trước khi qua đời vào năm 2002.

“Cảnh vật nơi đây rất đẹp và không khí trong lành; ông Tập Trọng Huân rất yêu thích những nơi này. Ông cảm thấy thoải mái và luôn dành thời gian đi dạo vào cùng một thời điểm mỗi ngày”, một bài báo trên tờ Nhân dân Nhật báo năm 2013 trích dẫn.

Hình ảnh bên ngoài khu nghỉ dưỡng Kỳ Lân. Ảnh: Getty

Khu nghỉ dưỡng này từng đón tiếp nhiều vị khách cấp cao khác. Ví dụ cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il - ông đã từng lưu trú tại đây khi đến thăm Trung Quốc năm 2006.

Theo trang web của Biệt thự Kỳ Lân, khu nghỉ dưỡng này được xây dựng năm 1997 và đã được cải tạo vào năm 2019. Nơi đây có các nhà hàng phục vụ ẩm thực Trung Hoa và phương Tây, cũng như các tiện nghi bao gồm sân tennis và hồ bơi.