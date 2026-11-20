Nữ giáo viên này chính là người đã biến giờ học ngữ pháp thành đế chế giáo dục triệu đô tại Thái Lan.

Tại Thái Lan, hình ảnh những giáo viên luyện thi xuất hiện trên các biển quảng cáo khổng lồ dọc xe buýt, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và thu nhập lên tới hàng trăm triệu Baht mỗi năm không phải là chuyện hiếm.

Đứng đầu trong số những "ngôi sao gia sư" đó chính là cô Arisara Tanapakit, người được hàng triệu học sinh xứ Chùa Vàng trìu mến gọi bằng cái tên "Khru P'Nan" (Chị Nan). Hành trình của cô không chỉ là câu chuyện về một nhà giáo tâm huyết mà còn là điển hình cho tư duy đổi mới mô hình kinh doanh giáo dục hiện đại.

Khởi đầu khiêm tốn từ lớp học 7 người

Hành trình xây dựng đế chế giáo dục của cô Arisara Tanapakit bắt đầu vào tháng 3 năm 1995. Cùng với người đồng sáng lập Tanate Ua-Apithorn, cô mở trung tâm luyện thi mang tên Enconcept E-Academy tại một con ngõ nhỏ ở thủ đô Bangkok của Thái Lan. Trong những ngày đầu tiên, cơ sở này chỉ dạy kèm các môn học bậc trung học phổ thông như Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Toán học và Xã hội học với vỏn vẹn 7 học sinh theo học.

Cô Arisara cùng đội ngũ sáng lập Enconcept trước chi nhánh đầu tiên vào năm 2000.

Nhờ sự tận tâm và khả năng truyền đạt dễ hiểu, số lượng học viên tại trung tâm nhanh chóng tăng lên 400 người. Nhận thấy nhu cầu học ngoại ngữ và áp lực thi cử đại học cực lớn của học sinh Thái Lan, cô Arisara quyết định chuyển hướng, đưa Enconcept E-Academy tập trung chuyên sâu vào giảng dạy tiếng Anh dưới sự dẫn dắt trực tiếp của cô.

Bước ngoặt "Memolody": Khi ngữ pháp hòa quyện cùng âm nhạc

Trước những năm 2000, việc học tiếng Anh tại Thái Lan chủ yếu dựa vào phương pháp ghi chép và học thuộc lòng khô khan, khiến nhiều học sinh cảm thấy chán nản. Năm 1999, cô Arisara đã tạo ra một cuộc cách mạng nhỏ trong lớp học của mình bằng việc áp dụng nguyên lý "Edutainment" (Giáo dục kết hợp giải trí). Cô bắt đầu sáng tác những bài hát kết hợp từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, gốc từ và các mẫu câu giao tiếp vào những giai điệu sôi động như pop, rock, hip-hop hay dân ca.

Hình ảnh học viên tại trung tâm Enconcept vào năm 2009.

Phương pháp này được đặt tên là "Memolody" – sự kết hợp giữa Memory có ca từ xoay quanh đời sống gần gũi của tuổi học trò như tình yêu, thời trang, giúp học sinh dễ dàng ghi nhớ hàng trăm từ vựng phức tạp chỉ sau vài lần hát theo.

Sự sáng tạo này ngay lập tức tạo nên cơn sốt trong giới học sinh trung học Thái Lan. Chỉ trong vòng 2 năm sau khi áp dụng Memolody, số lượng học viên của Enconcept đã tăng vọt từ 400 lên 2.000 người. Tính đến nay, hệ thống của cô đã sở hữu kho tàng hơn 260 bài hát Memolody, giúp học viên chinh phục hơn 3.000 từ vựng tiếng Anh cốt lõi.

Đế chế kinh doanh giáo dục và mức doanh thu "khủng"

Không dừng lại ở phương pháp giảng dạy, cô Arisara còn chứng tỏ tầm nhìn sắc bén của một nhà quản trị khi liên tục đầu tư vào công nghệ và mở rộng quy mô. Từ một lớp học nhỏ, Enconcept E-Academy đã phát triển thành một chuỗi hệ thống với 36 đến 40 chi nhánh trải dài khắp các tỉnh thành tại Thái Lan. Năm 2008, trung tâm tiếp tục chi 25 triệu Baht để phát triển nền tảng công nghệ giáo dục mang tên SELF (Student Extensive Learning Fitness), cho phép học sinh tự học tương tác, luyện phát âm với nhiều giọng bản xứ và làm bài kiểm tra năng lực trực tuyến ngay tại nhà.

Nhờ mô hình vận hành quy mô lớn và sức hút cá nhân mạnh mẽ, mức thu nhập mà hệ thống của cô Arisara tạo ra đạt con số khiến nhiều người kinh ngạc. Theo các thống kê về thị trường gia sư tại Thái Lan, hoạt động giảng dạy ngữ pháp của cô từng mang về mức doanh thu lên tới 336 triệu Baht (tương đương gần 10 triệu USD, tương đương với khoảng 250 tỷ VNĐ theo thời giá hiện tại) chỉ trong vòng một năm.

Có thể ước lượng được vào giai đoạn đỉnh cao của Enconcept E-Academy rơi vào khoảng 30 triệu đến 75 triệu Baht/năm (tương đương 850.000 – 2,1 triệu USD, hay khoảng 21 – 53 tỷ VNĐ/năm vào giai đoạn đỉnh cao của Enconcept E-Academy.

Để thấy rõ sự chênh lệch của con số này, có thể so sánh với mức lương khởi điểm của một giáo viên tiếng Anh tại trường công lập ở Thái Lan, vốn chỉ dao động quanh mức 18.000 Baht (khoảng 540 USD) mỗi tháng. Như vậy, doanh thu một năm từ thương hiệu của cô Arisara tương đương với khoảng 1.500 năm làm việc của một giáo viên công lập mới vào nghề. Thậm chí, chỉ riêng một khóa học quy mô 200 học viên với mức học phí 54.500 Baht/người đã tạo ra khoản doanh thu tương đương 46 năm tiền lương của một giáo viên bình thường.

Vị thế "thần tượng" trong lòng giới trẻ Thái Lan

Tại xứ sở Chùa Vàng, cô Arisara Tanapakit không chỉ được nhìn nhận như một người thầy nghiêm khắc trên bục giảng. Danh xưng "Khru P'Nan" (Chị Nan) thể hiện sự gần gũi, giống như một người chị lớn tâm lý, truyền cảm hứng và đồng hành cùng các em học sinh vượt qua những kỳ thi tuyển sinh đại học khốc liệt.

Học sinh Thái Lan xếp hạng độ nổi tiếng của cô không khác gì các ban nhạc thần tượng. Hình ảnh của cô xuất hiện dày đặc trên các phương tiện giao thông công cộng, các chương trình truyền hình lớn và các sản phẩm lưu niệm mang thương hiệu cá nhân. Nhiều học viên của Enconcept đã đạt thành tích cao trong các kỳ thi chuẩn hóa quốc gia như TCAS, GAT/PAT và đỗ vào các trường đại học hàng đầu như Chulalongkorn hay các khoa Y khoa danh tiếng.

Câu chuyện của cô Arisara Tanapakit là minh chứng rõ nét cho thấy khi kiến thức chuyên môn được kết hợp cùng sự sáng tạo không ngừng và tư duy công nghệ nhạy bén, nghề giáo hoàn toàn có thể vượt qua những giới hạn truyền thống để tạo ra giá trị kinh tế khổng lồ và tầm ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội.



