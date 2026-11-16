CEO vay công ty 120 tỷ để mua nhà, nhân viên kêu trời vì bị nợ lương

Foundation Future Industries, công ty phát triển robot hình người phục vụ quân sự tại Mỹ, đã lỡ kỳ trả lương cuối tháng 10 khi nguồn tiền cạn dần. Vụ việc khiến nhân viên bất bình, nhất là sau khi CEO Sankaet Pathak vay công ty 4,6 triệu USD để mua nhà năm ngoái.

Foundation Future Industries, startup sản xuất robot hình người có ứng dụng quân sự và được Eric Trump đầu tư, đã không trả lương nhân viên kể từ kỳ thanh toán ngày 30/10, theo những người am hiểu tình hình. Một số nhân viên chưa nhận được tiền trong lúc công ty tại San Francisco cạn dần nguồn tiền. CEO kiêm đồng sáng lập Sankaet Pathak từng vay 4,6 triệu USD từ công ty để mua nhà năm ngoái.

Hồ sơ công khai cho thấy một công ty trách nhiệm hữu hạn do Pathak đứng tên chủ sở hữu duy nhất đã mua căn nhà trị giá 4,6 triệu USD ở Sausalito, California, vào tháng 10/2025. Người phát ngôn của Pathak xác nhận đã nhận danh sách các nội dung chính của bài viết nhưng không phản hồi đề nghị bình luận. Trong bản ghi nhớ gửi nhân viên tuần này, Pathak nói ông đang tìm nguồn tiền để trả lương còn nợ.

Lần này, khó khăn xuất hiện khi Pathak cho biết công ty sắp giới thiệu robot thế hệ mới có khả năng mang vũ khí. Ông nói sản phẩm sẽ giúp Mỹ cạnh tranh với Trung Quốc. Foundation hiện tìm cách huy động hàng trăm triệu USD với mức định giá 3 tỷ USD.

Một điểm gây chú ý khác là tuyên bố Foundation có 24 triệu USD hợp đồng với Lầu Năm Góc. Theo các nguồn tin được dẫn trong bài viết, những hợp đồng nghiên cứu của chính phủ Mỹ nói trên thuộc về Boardwalk Robotics, công ty tại Florida được Foundation mua lại cuối năm 2024. Vì vậy, Foundation không trực tiếp giành các hợp đồng này. Robot Alex của Boardwalk được dùng làm nền tảng phát triển mẫu Phantom MK-1. Một số mốc hiệu suất trong thỏa thuận mua lại vẫn chưa đạt được, theo một nguồn tin am hiểu giao dịch.

Eric Trump, con trai Tổng thống Mỹ Donald Trump, được giới thiệu là nhà đầu tư và cố vấn chiến lược của Foundation trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 4; quy mô khoản đầu tư chưa được công bố. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren khi đó đặt câu hỏi liệu mối quan hệ này có ảnh hưởng đến việc công ty nhận hợp đồng quốc phòng hay không. Người phát ngôn của Eric Trump nói ông không tham gia quản lý, vận hành, quyết định chiến lược hay hoạt động thương mại và đấu thầu hợp đồng của Foundation.

Quản trị doanh nghiệp cũng khiến một số nhà đầu tư tiềm năng lo ngại: Pathak là thành viên duy nhất trong hội đồng quản trị và nắm phần lớn cổ phần. Các nguồn tin nói cấu trúc này cho phép ông vay tiền công ty; khoản vay đã được phản ánh trong thông tin tài chính gửi các nhà đầu tư hiện hữu.

Trước Foundation, Pathak sáng lập Synapse, công ty trung gian công nghệ tài chính sụp đổ năm 2024. Hơn 100.000 khách hàng bị mất quyền truy cập vào tổng cộng 265 triệu USD tiền gửi tại các tài khoản do Synapse kết nối với ngân hàng. Hàng nghìn người vẫn chưa lấy lại được tiền sau hơn hai năm; người được ủy thác phá sản cho biết có thể tới 96 triệu USD tiền khách hàng chưa được xác định. Cơ quan bảo vệ tài chính tiêu dùng Mỹ sau đó mở quỹ hỗ trợ 55 triệu USD. Theo nhà báo độc lập Jason Mikula, Pathak đã rút 320.000 USD tiền vay từ Synapse khi công ty tiến gần đến phá sản. Foundation thành lập tháng 4/2024.

Tham khảo: CNBC