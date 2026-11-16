Hôm nay (16/11) là ngày Quốc tế Khoan dung

Ngày Quốc tế Khoan dung mang ý nghĩa gì?

Hằng năm, cứ đến ngày 16 tháng 11, cộng đồng quốc tế lại cùng nhau kỷ niệm Ngày Quốc tế Khoan dung (International Day for Tolerance) nhằm nâng cao nhận thức toàn cầu về tầm quan trọng của sự thấu hiểu, tôn trọng lẫn nhau và lên án những hệ lụy nặng nề từ sự cố chấp, phân biệt đối xử.

Dấu mốc ý nghĩa này bắt nguồn từ năm 1996, khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chính thức thông qua Nghị quyết 51/95 lấy ngày 16/11 làm Ngày Quốc tế Khoan dung. Quyết định mang tính lịch sử này là sự tiếp nối từ Tuyên bố về Các nguyên tắc của Lòng khoan dung được các quốc gia thành viên UNESCO thông qua đúng một năm trước đó, vào ngày 16/11/1995, nhân dịp kỷ niệm Năm Khoan dung của Liên Hợp Quốc và 125 năm ngày sinh của nhà lãnh tụ kiệt xuất Mahatma Gandhi.

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Theo tinh thần của Tuyên bố năm 1995 từ UNESCO, lòng khoan dung không hề đồng nghĩa với sự nuông chiều, nhượng bộ vô nguyên tắc hay thái độ thờ ơ, bàng quan trước cái sai. Trái lại, khoan dung là một thái độ sống chủ động và tích cực, được hun đúc từ sự tôn trọng, chấp nhận và trân quý sự phong phú, đa dạng của các nền văn hóa trên thế giới, cũng như những hình thức biểu đạt và muôn vàn cách thức làm người khác nhau.

Bản tuyên bố khẳng định rõ ràng rằng khoan dung là sự thừa nhận các quyền con người phổ quát và những quyền tự do cơ bản của người khác. Con người sinh ra vốn dĩ đa dạng về nguồn gốc, ngôn ngữ, tín ngưỡng và quan điểm sống, do đó chỉ có lòng khoan dung mới có thể bảo đảm sự tồn tại bền vững của các cộng đồng đa sắc tộc, đa văn hóa ở mọi khu vực trên toàn cầu.

Trong bối cảnh thế giới hiện đại ngày càng kết nối chặt chẽ nhưng cũng đối mặt với không ít xung đột, định kiến và làn sóng thông tin sai lệch trên không gian mạng, thông điệp của Ngày Quốc tế Khoan dung lại càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

UNESCO luôn nhấn mạnh rằng giáo dục chính là phương tiện hữu hiệu nhất để ngăn ngừa sự cố chấp, giúp mỗi cá nhân vượt qua nỗi sợ hãi trước những điều khác biệt và xây dựng tư duy phản biện độc lập. Cũng nhân dịp kỷ niệm ngày 16/11 hằng năm, Giải thưởng UNESCO-Madanjeet Singh về Thúc đẩy Khoan dung và Bất bạo động thường được trao tặng nhằm vinh danh những cá nhân, tổ chức có đóng góp xuất sắc trong việc lan tỏa tinh thần hòa bình và đối thoại văn hóa.

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Khoan dung năm nay, mỗi người đều có thể bắt đầu từ những hành động giản dị ngay trong đời sống thường nhật như lắng nghe nhiều hơn thay vì vội vàng phán xét, tôn trọng sự khác biệt của đồng nghiệp, bạn bè và giữ thái độ văn minh, thấu cảm khi giao tiếp trên mạng xã hội. Bởi lẽ, một xã hội văn minh và nhân ái không phải là nơi mọi người đều giống hệt nhau, mà là nơi mọi sự khác biệt đều được lắng nghe, tôn trọng và cùng nhau tỏa sáng.