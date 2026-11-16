Chốt công nghệ Trung Quốc, dự án 42.000 tỷ đồng huy động 2 cỗ máy 2,600 tấn, đào xuyên dưới lòng cao tốc lưu lượng 50.000 xe/ngày

Hai cỗ máy khổng lồ đã được Trung Quốc bàn giao để tiến hành đào qua những khu vực địa chất phức tạp của quốc gia này.

Italy đã đặt hàng hai máy đào hầm khổng lồ từ Trung Quốc để thi công tuyến đường sắt chiến lược nối nước này với Trung Âu.

Ngày 26/3/2026, Tập đoàn Công nghiệp nặng Xây dựng Đường sắt Trung Quốc (CRCHI) hoàn tất chế tạo và bàn giao hai máy đào hầm cỡ lớn tại nhà máy ở tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc. Các thiết bị được sản xuất theo đơn đặt hàng của liên danh nhà thầu Webuild và Implenia, phục vụ dự án đường sắt Fortezza - Ponte Gardena ở miền Bắc Italy.

Theo hãng thông tấn ANSA của Italy, hai máy đào được đặt tên Renate và Magdalena, theo tên hai nữ chính trị gia địa phương. Trước khi bàn giao, các kỹ sư của liên danh nhà thầu đã tiến hành kiểm tra kỹ thuật tại nhà máy trong khoảng 10 ngày.

Theo chính quyền tỉnh Hồ Nam và tạp chí chuyên ngành The Tunnelling Journal, mỗi máy có đường kính đào 9,68 m, chiều dài khoảng 175 m và trọng lượng khoảng 2.600 tấn. Hai thiết bị được thiết kế để đào hai đường hầm song song, với chiều dài dự kiến 12,75 km mỗi đường.

Đáng chú ý, đây không phải những máy đào hầm được sản xuất theo cấu hình tiêu chuẩn. CRCHI cho biết thiết bị đã được điều chỉnh để phù hợp với điều kiện địa chất đá cứng, các đới đứt gãy và yêu cầu đào liên tục trên quãng đường dài.

Nhà sản xuất cải tiến kết cấu đầu cắt, nâng khả năng phá đá và tăng độ bền chống mài mòn của các bộ phận tiếp xúc trực tiếp với địa tầng.

Hai máy còn được trang bị động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu, hệ thống đào kết hợp lắp dựng vỏ hầm bằng các tấm bê tông đúc sẵn, thiết bị nâng hạ cấu kiện tự động và công nghệ điều chỉnh công suất theo điều kiện vận hành.

Theo CRCHI, các giải pháp này được phát triển nhằm nâng hiệu suất thi công, giảm tiêu hao năng lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Sau khi hoàn tất kiểm tra tại Trung Quốc, hai máy được lên kế hoạch tháo rời thành nhiều bộ phận để vận chuyển bằng đường biển đến Venice, trước khi tiếp tục đưa đến công trường Varna ở miền Bắc Italy.

Tại đây, các bộ phận sẽ được lắp ráp lại bên trong khu vực thi công đường hầm. Theo kế hoạch công bố tháng 3, máy đầu tiên dự kiến bắt đầu được lắp ráp vào mùa thu năm 2026, sau đó đến máy thứ hai. Thời gian đào dự kiến kéo dài khoảng ba năm.

Dự án mà hai cỗ máy Trung Quốc tham gia có quy mô đầu tư đáng kể. Theo Công ty Quản lý hạ tầng đường sắt Italy, gói xây dựng Fortezza – Ponte Gardena có tổng mức đầu tư khoảng 1,5 tỷ euro (tương đương khoảng 42.600 tỷ đồng).

Đây là gói đầu tiên trong chương trình mở rộng tuyến đường sắt Fortezza – Verona từ hai lên bốn đường ray, đồng thời hình thành tuyến tiếp cận phía nam của đường hầm cơ sở Brenner, công trình đường sắt xuyên dãy Alps kết nối Italy và Áo.

Tuyến Fortezza - Ponte Gardena dài khoảng 22,5 km và phần lớn đi ngầm. Công trình bao gồm các đường hầm Scaleres và Gardena, các hầm kết nối, đường hầm phục vụ thi công và những hạng mục giao thông phụ trợ.

Theo đơn vị tư vấn kỹ thuật SYSTRA, riêng hầm Scaleres dài khoảng 15,4 km, trong khi hầm Gardena dài khoảng 6,3 km. Khoảng 70% chiều dài các hạng mục đường hầm dự kiến được đào bằng máy chuyên dụng.

Một trong những thách thức lớn nhất của dự án là điều kiện địa chất dưới dãy Alps, nơi xuất hiện các lớp đá yếu, áp lực địa tầng lớn và nguy cơ biến dạng kết cấu trong quá trình đào.

Ngoài ra, tuyến hầm còn phải đi qua bên dưới đường cao tốc A22, tuyến giao thông có lưu lượng khoảng 50.000 phương tiện mỗi ngày, và tuyến đường sắt hiện hữu Verona – Munich với khoảng 280 chuyến tàu mỗi ngày.

Tại một số vị trí, khoảng cách từ đỉnh hầm mới đến kết cấu đường sắt đang khai thác chỉ khoảng 4 m, đòi hỏi nhà thầu phải kiểm soát nghiêm ngặt độ lún và biến dạng địa tầng.

Trước khi hai máy đào mới được bàn giao, dự án đã triển khai các hạng mục khác bằng những thiết bị chuyên dụng. Tháng 5/2026, máy đào Kathrin dài khoảng 144 m bắt đầu đào hầm Gardena sau khi hoàn thành đoạn hầm tiếp cận Funes dài 650 m.

Theo Webuild, Kathrin được thiết kế để hoạt động trong cả điều kiện đá cứng và địa tầng kém ổn định. Nhà thầu cho biết công nghệ động cơ hiệu suất cao và thu hồi nước làm mát giúp giảm khoảng 20–25% năng lượng tiêu thụ trên mỗi mét khối vật liệu đào so với các mẫu máy truyền thống được dùng làm cơ sở so sánh.

Khi hoàn thành, tuyến đường sắt mới sẽ góp phần tăng năng lực vận tải hành khách và hàng hóa qua dãy Alps, đồng thời giảm độ dốc so với tuyến hiện hữu, tạo điều kiện để các đoàn tàu hàng vận chuyển khối lượng lớn hiệu quả hơn.

Công trình cũng nằm trong hành lang giao thông xuyên châu Âu Scandinavia – Địa Trung Hải, kết nối các trung tâm kinh tế ở Bắc Âu với khu vực Địa Trung Hải.

Việc liên danh nhà thầu châu Âu lựa chọn hai máy đào hầm do Trung Quốc chế tạo cho thấy các nhà sản xuất thiết bị xây dựng nước này đang tham gia sâu hơn vào những dự án hạ tầng có yêu cầu kỹ thuật cao tại thị trường châu Âu.

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