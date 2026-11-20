Đoàn tàu được công bố là dài nhất thế giới vừa lăn bánh qua hai vùng của Nam Phi, nhưng kỷ lục chỉ là một phần của câu chuyện.

Chờ tàu hàng đi qua barie là cảnh quen thuộc với bất kỳ tài xế nào và vài phút đã thấy dài. Nhưng hồi tháng 10, những ai di chuyển qua vùng Northern Cape và Western Cape của Nam Phi có thể phải đứng đợi gần 15 phút để một đoàn tàu khổng lồ đi qua.

Ngày 17/10, một đoàn tàu 696 toa rời thị trấn ven biển Saldanha. Đoàn tàu dài 7.602 m, tức hơn 7,6 km từ đầu đến cuối, được công bố là đoàn tàu dài nhất từng chạy trên đường ray ở bất cứ đâu. Đơn vị vận hành là Transnet Freight Rail (TFR), thuộc tập đoàn hậu cần quốc doanh Transnet. Tàu chạy qua phần lớn tuyến Sishen-Saldanha, còn gọi là tuyến Vận chuyển quặng xuất khẩu, với quãng đường 782 km, và đến các mỏ ở Northern Cape vào ngày hôm sau. Hiện kỷ lục này chưa được tổ chức nào xác nhận độc lập.

TFR đang muốn giành lại danh hiệu từng thuộc về tiền thân của mình. Năm 1989, đơn vị tiền nhiệm Spoornet cho chạy đoàn tàu dài khoảng 7,2 km trên toàn tuyến 861 km giữa Sishen và Saldanha, mất 27 giờ. Đến năm 2001, kỷ lục bị tập đoàn BHP Iron Ore của Úc vượt qua với đoàn tàu 682 toa dài 7,35 km chạy 275 km ở Tây Úc. Theo thời điểm bài viết gốc, BHP vẫn giữ danh hiệu chính thức của Guinness World Records suốt 25 năm.

TFR cho biết đang làm việc với Guinness để thẩm định, nhưng thừa nhận bằng chứng phải "cực kỳ chắc chắn" mới có cơ hội được công nhận, vì họ liên hệ với tổ chức này sau khi đoàn tàu đã chạy xong, trong khi Guinness yêu cầu nộp hồ sơ trước khi thực hiện thử thách.

Tuy vậy, theo TFR, kỷ lục không phải mục tiêu chính. Giám đốc điều hành Russell Baatjies nói giá trị thực sự nằm ở kiến thức kỹ thuật và kinh nghiệm vận hành thu được, góp phần thúc đẩy hoạt động đường sắt trong tương lai.

Thách thức lớn nhất là lắp ráp và vận hành một đoàn tàu gấp đôi chiều dài tiêu chuẩn trên tuyến đường vốn không được thiết kế cho nó. Tàu hàng chuẩn trên tuyến này có 348 toa, vốn đã là mức dài nhất thế giới đối với các đoàn tàu khai thác thương mại theo TFR. Mỗi toa được kiểm tra và thử phanh, sau đó ghép thành ba khối, mỗi khối 232 toa, ngay trên đường chính vì khu vực đường ray trong nhà ga quá nhỏ cho đoàn tàu gần gấp đôi chiều dài công viên Central Park của New York.

Cả 696 toa đều không chở quặng. Trong khi một chuyến tiêu chuẩn có thể chở 34.800 tấn quặng sắt, đoàn tàu rỗng này vẫn nặng 15.830 tấn, khiến việc tính toán các lực kéo đẩy dọc thân tàu càng phức tạp. Những lực này có thể gây hư hại cho bánh xe và đường ray, theo một nghiên cứu năm 2025 được dẫn trong bài.

Lời giải nằm ở công nghệ điều khiển phân tán bằng sóng vô tuyến (Radio Distributed Power). 12 đầu máy điện và diesel-điện được bố trí rải khắp đoàn tàu, đồng bộ bằng lệnh vô tuyến để phân bổ đều lực kéo và lực phanh, thay vì dồn hết ở đầu tàu.

Một vấn đề khác là tuyến có 19 đoạn đường tránh để các đoàn tàu khác vượt qua, nhưng không đoạn nào đủ dài chứa đoàn tàu này. Vì vậy, tổ lái, đội hạ tầng và các chuyên gia thiết kế phải liên lạc liên tục để điều phối tín hiệu, các điểm giao cắt và tránh ảnh hưởng đến các chuyến tàu khác.

TFR cho biết tuyến này vận chuyển hơn 52 triệu tấn quặng sắt năm ngoái, và quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ năm của Nam Phi năm 2025. Đoàn tàu kỷ lục sẽ không được đưa vào khai thác hằng ngày, nhưng dữ liệu thu thập đang được phân tích để xem cấu hình này có thể dùng khi xảy ra sự cố hoặc đình trệ lớn hay không. Công ty khẳng định chưa quyết định triển khai thực tế cho đến khi hoàn tất đánh giá kỹ thuật và vận hành.

Nguồn: CNN