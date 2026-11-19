Cân nặng của nó vượt quá kỷ lục thế giới Guinness hiện tại.

Theo dữ liệu từ Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness, quả mít nặng nhất từng được ghi nhận được tìm thấy ở Florida, Hoa Kỳ vào năm 2024 với trọng lượng 54,43 kg. Một quả mít nặng 72 kg đã được trưng bày tại hội chợ mít và xoài ở Sakaleshpura, bang Karnataka, Ấn Độ vào tháng 7 vừa qua, thu hút sự chú ý lớn của truyền thông.

Tại quận Hassan, một quả mít khổng lồ nặng 72 kg đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi ánh nhìn tại hội chợ. Ông HB Pratap Kumar, một nông dân đến từ làng Hebbanahalli, đã mang ba quả mít trồng tại trang trại của mình đến trưng bày tại hội chợ, trong đó có một quả nặng tới 72 kg. Khách tham quan hội chợ đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc trước kích thước khổng lồ của quả mít này.

Kích thước đồ sộ của quả mít cũng làm dấy lên cuộc tranh luận về việc liệu đây có phải là những quả mít nặng nhất thế giới hay không. Theo thông tin từ Google, quả mít nặng nhất được ghi nhận từ trước đến nay có trọng lượng là 54,43 kg.

Chia sẻ với ETV Bharat, ông BE Bhanuprakash, Trợ lý Giám đốc Cấp cao của Sở Làm vườn tại Sakaleshpura cho biết theo như ông được biết, trong hồ sơ của sở làm vườn bang chưa từng có giống mít nào đạt đến trọng lượng này. Các quan chức đang tiến hành kiểm tra xem liệu đây có phải là những quả mít lớn nhất và nặng nhất thế giới hay không. Theo dữ liệu của Kỷ lục Thế giới Guinness, quả mít nặng nhất được tìm thấy ở Florida, Hoa Kỳ vào năm 2024 với trọng lượng 54,43 kg.

Ông Bhanuprakash nói thêm rằng thông thường một quả mít chỉ nặng từ 20 kg đến 25 kg, tuy nhiên những quả mít do ông Pratap trồng lại nặng tới 70 kg đến 80 kg. Ông khẳng định có rất nhiều khả năng những quả mít này sẽ được ghi danh vào Sách Kỷ lục Guinness nếu hồ sơ đăng ký được gửi đi, và phía cơ quan chức năng đang xúc tiến công việc theo hướng này.

Về phần mình, ông Pratap kể lại rằng cha của ông, cụ Basavalingappa, đã mang giống mít này từ Halebidu về trồng cách đây 23 năm. Kích thước của quả thường lớn hơn hẳn so với các giống mít khác, với mỗi quả nặng từ 60 kg đến 80 kg, và ngay năm ngoái gia đình ông cũng đã thu hoạch được một quả mít nặng tới 80 kg.

Ông cũng cho biết thêm rằng những cây mít này được trồng hoàn toàn tự nhiên trong trang trại mà không hề sử dụng bất kỳ loại phân bón nào. Ở vùng Malnad, người ta gọi giống mít này là mít "Makke", với chiều dài mỗi quả vào khoảng 12 cm. Ông chia sẻ rằng gia đình ông chưa bao giờ bán những quả mít trồng được tại trang trại mà chỉ dùng để biếu tặng bạn bè và người thân.

Nguồn: ETV Bharat