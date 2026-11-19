Đây là khoảnh khắc đầu một con cá mập khổng lồ được các ngư dân kéo lên từ đại dương.

Đoạn clip ghi lại cho thấy 4 người đàn ông đang khiêng con cá dọc theo một bãi biển ở Indonesia trong khi dân làng đứng xung quanh theo dõi.

Đi đánh cá, ngư dân bắt được thứ đáng sợ trên biển

Mẻ cá này đã được các ngư dân đưa vào ngôi làng ven biển ở Lombok hôm 17/11.

Các chuyên gia biển đã xác định kẻ săn mồi này là cá mập 6 mang mũi cùn, có thể dài hơn 4,5 mét và nặng tới 90 kg.

4 ngư dân đã kéo đầu con cá mập khổng lồ ra khỏi mặt nước. Nguồn: Jam Press/@projecthiu

Ngay cả khi chỉ còn lại phần đầu, nhóm 4 người vẫn phải buộc con cá mập vào 2 thân tre để phân bổ trọng lượng và kéo nó đi.

Người phát ngôn của một sáng kiến bảo tồn địa phương, Dự án Hiu, cho biết: "Chúng tôi sẽ không trách bạn nếu bạn nghĩ đây là trí tuệ nhân tạo.

Nhưng thực tế, đó là đoạn clip quay cảnh một con cá mập 6 mang mũi cùn bị một trong những chiếc thuyền đánh cá ở Indonesia bắt được".

Loài cá mập 6 mang bí ẩn này thường sống ở độ sâu hàng nghìn mét dưới mặt biển.

Con cá mập 6 mang mũi cùn đã khiến những người chứng kiến kinh ngạc. Nguồn: Jam Press/@projecthiu

Vào tháng 5, một số con quái vật này đã được phát hiện lẩn khuất trong vùng nước chỉ cách bờ biển Mỹ 6 mét.

Các nhà nghiên cứu tại Thủy cung Seattle bắt đầu nghiên cứu loài cá mập này sau phát hiện bất ngờ về khả năng chúng quay trở lại vùng biển Salish.

Các nhà nghiên cứu đã lên kế hoạch thu thập số liệu đo đạc, mẫu mô và ảnh trước khi gắn thẻ theo dõi đeo trên người cho các động vật.