Đây cũng là tác phẩm nghệ thuật đắt giá thứ tư từng được bán đấu giá trong lịch sử.

Tác phẩm Những cây dẻ nở hoa (Châtaigniers en fleurs) do danh họa Vincent van Gogh sáng tác không lâu trước khi qua đời vào năm 1890 đã được bán với giá 190,4 triệu USD (tương đương 4.900 tỷ VNĐ) tại nhà đấu giá Sotheby’s ở New York vào thứ Tư, ngày 18/11, thiết lập mức giá kỷ lục mới cho họa sĩ người Hà Lan. Đây cũng là tác phẩm nghệ thuật đắt giá thứ tư từng được bán đấu giá trong lịch sử.

Trước đó một ngày, nhà đấu giá cho biết đã đạt thỏa thuận với những người thừa kế của một cựu chủ sở hữu người Do Thái. Gia đình này từng tìm cách ngăn cản phiên đấu giá vì cho rằng tổ tiên của họ buộc phải nhượng lại bức tranh do sức ép từ chính quyền Đức Quốc xã.

Bức họa ban đầu được định giá khoảng 180 triệu USD và đạt mức giá gõ búa là 165 triệu USD, chưa bao gồm các khoản phí. Kỷ lục trước đó đối với một tác phẩm của Van Gogh (1853–1890) – bậc thầy của trường phái hậu ấn tượng – là 117,2 triệu USD cho bức Vườn cây với hàng bách (1888) tại nhà đấu giá Christie’s ở New York vào tháng 11/2022.

Ảnh: Reuters

Được vẽ tại Auvers-sur-Oise (tỉnh Val-d’Oise, Pháp), Những cây dẻ nở hoa khắc họa hình ảnh ba người phụ nữ mặc trang phục rực rỡ đang bước đi từ phía sau dưới bóng râm của hàng cây, trong khi một người đàn ông mặc đồ lao động màu xanh đi xuống con phố theo chiều ngược lại.

Thỏa thuận giữa chủ sở hữu và những người thừa kế

Hậu duệ của nhà xuất bản gốc Do Thái có tầm ảnh hưởng tại Đức, ông Samuel Fischer – người mà gia đình đã bán bức tranh vào năm 1936 – nhận định rằng giao dịch năm xưa không diễn ra trên tinh thần tự nguyện, mà họ đã bị ép buộc phải từ bỏ tác phẩm do hoàn cảnh kinh tế và chính trị ngặt nghèo do chế độ Đức Quốc xã gây ra.

Ngay trước thềm phiên đấu giá, Sotheby’s công bố một thỏa thuận với các điều khoản được giữ bí mật giữa những chủ sở hữu gần nhất của bức tranh (những người đã mua lại tác phẩm từ năm 1975) và toàn bộ những người thừa kế hợp pháp của ông Samuel Fischer. Nhà đấu giá cũng khẳng định đã tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng lịch sử sở hữu của Những cây dẻ nở hoa và kết quả không cho thấy bức tranh từng bị bán dưới sự cưỡng ép hay thấp hơn giá trị thực.

Trong những năm gần đây, các yêu cầu hoàn trả tác phẩm nghệ thuật từng bị các nhà sưu tầm Do Thái bán đi dưới thời Đức Quốc xã có xu hướng gia tăng, và phần lớn trong số đó được giải quyết thông qua thỏa thuận hòa giải thay vì kiện tụng tại tòa án.

Bên cạnh kỷ lục của Van Gogh, tuần lễ đấu giá tháng 11 tại New York còn ghi nhận nhiều mức giá ấn tượng khác. Tác phẩm Betonte Ecken của Wassily Kandinsky (1866–1944), người tiên phong của nghệ thuật trừu tượng, đã được mua với giá 85,8 triệu USD tại Christie’s vào hôm thứ Ba. Trong khi đó, bức tranh đơn sắc màu đỏ No. 3P.B. của nữ nghệ sĩ Nhật Bản Yayoi Kusama – người qua đời hồi tháng 8 ở tuổi 97 – cũng đạt mức giá 15,1 triệu USD tại Sotheby’s vào hôm thứ Hai.

Nguồn: Le Monde