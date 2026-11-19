Lee Jin Woo, người đạt điểm tuyệt đối kỳ thi LEET và vướng nghi vấn gian lận, được phát hiện trong tình trạng ngừng tim tại một nhà nghỉ ở Seoul ngày 19/11.

Theo JTBC, Lee Jin Woo, người đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi Năng lực đầu vào trường Luật tại Hàn Quốc (LEET) năm nay và vướng nghi vấn gian lận, được phát hiện trong tình trạng ngừng tim tại một nhà nghỉ ở quận Gangdong, Seoul (Hàn Quốc), ngày 19/11.

Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy một mẩu giấy được cho là do Lee Jin Woo để lại. Theo thông tin JTBC thu thập được, mẩu giấy gồm 5 dòng, được viết trên một trang xé từ cuốn sổ lò xo.

Lee Jin Woo

Đáng chú ý, nội dung mẩu giấy không đề cập đến những nghi vấn gian lận liên quan đến kết quả thi LEET của Lee Jin Woo. Người này cũng không thừa nhận hành vi sai phạm, đưa ra lời xin lỗi hay giải thích về những cáo buộc trước đó. Thay vào đó, mẩu giấy chỉ có những dòng thể hiện sự mệt mỏi, với nội dung được hiểu là "Tôi cảm thấy kiệt sức".

JTBC lưu ý đây mới chỉ là mẩu giấy được cho là do Lee Jin Woo để lại, chưa xác nhận đây là thư tuyệt mệnh.

Trước đó, Lee Jin Woo tuyên bố sẽ livestream quá trình giải đề thi môn Ngữ văn trong ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh đại học (CSAT) để chứng minh bản thân không gian lận. Tuy nhiên, người này đã không xuất hiện tại địa điểm kiểm chứng như dự kiến.

Sau khi được phát hiện trong tình trạng ngừng tim, Lee Jin Woo được lực lượng cứu hỏa xác nhận đã tử vong.

Nguồn: JTBC