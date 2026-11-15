Ngư dân bắt được con cá khổng lồ nặng 70kg trong đầm

Dù có tới 35 kinh nghiệm, người ngư dân này vẫn cảm thấy hồi hộp khi bắt được con cá khổng lồ nặng 70kg.

Con cá nặng 70 kg do ngư dân chuyên nghiệp José Barros da Rocha Filho, 47 tuổi, bắt được vào tối ngày 10/11. Đây là một loài cá đặc trưng của vùng Amazon, nhưng được coi là loài xâm lấn ở lưu vực sông Parnaíba, thuộc Piauí, Brazil. Được biết đến với tên gọi pirarucu, loài cá này có thể dài hơn 2 mét và nặng hơn 100 kg .

Vụ bắt giữ diễn ra tại các đầm phá thuộc vùng Rio Parnaíba, ở Uruçuí, phía nam bang. Theo nhà sinh vật học Ana Ferreira, sự hiện diện của loài này trong khu vực xếp nó vào loài ngoại lai xâm hại.

Con cá khổng lồ nặng 70kg. Ảnh: G1

Điều này có nghĩa là cá pirarucu không phải là loài bản địa của môi trường đó và sự hiện diện của nó có thể gây mất cân bằng cho hệ sinh thái địa phương. Vì lý do này, chính quyền cho phép đánh bắt loài cá trong khu vực như một biện pháp kiểm soát môi trường .

Theo nhà sinh vật học, việc đánh bắt loài này có thể được thực hiện quanh năm, không giới hạn hạn ngạch, miễn là tuân thủ các quy định đã được thiết lập.

José Barros có 35 năm kinh nghiệm đánh bắt cá và cho biết cảm giác hồi hộp khi bắt được những con vật lớn vẫn không thay đổi.

Mặc dù có nhiều kinh nghiệm, người câu cá chuyên nghiệp cho biết adrenaline luôn dâng trào trong những chuyến đi câu. Để đảm bảo an toàn, ông nói rằng mình luôn đi cùng một người bạn.

"Lúc nào cũng thấy hồi hộp, tim tôi đập nhanh lắm", José Barros nói.

Tuy nhiên, con cá nặng 70 kg đó không phải là con cá lớn nhất mà ông từng bắt được. Theo José Barros, kỷ lục trong sự nghiệp của ông là một con cá pirarucu nặng khoảng 110 kg.