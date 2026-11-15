Vương phi Kate chính thức trở lại sau 4 năm: Sắp cùng chồng xuất hiện tại sự kiện lớn, màn tái xuất được mong chờ nhất Hoàng gia Anh?

Vương phi Kate chuẩn bị cùng Thân vương William tới Ấn Độ, đánh dấu chuyến công du chung lớn đầu tiên sau nhiều năm và một cột mốc đáng chú ý trong hành trình hồi phục.

Sau quãng thời gian hạn chế các hoạt động quốc tế để tập trung điều trị và hồi phục sức khỏe, Vương phi Kate chuẩn bị có màn trở lại rất được mong đợi. Cung điện Kensington vừa chính thức xác nhận cô sẽ đồng hành cùng Thân vương William trong chuyến công du kéo dài ba ngày tại Mumbai, Ấn Độ, từ 16 đến 18/11. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên cặp đôi thực hiện một chuyến công du nước ngoài chung quy mô lớn kể từ năm 2022, khiến sự xuất hiện sắp tới của Kate càng nhận được nhiều quan tâm.

Sau 4 năm, Kate cuối cùng cũng trở lại bên William trong chuyến công du đặc biệt

Theo Town & Country, Vương phi Kate sẽ cùng chồng tham dự lễ trao giải Earthshot Prize 2026 diễn ra vào ngày 17/11 tại Mumbai. Đây là chương trình môi trường do Thân vương William sáng lập nhằm tìm kiếm và hỗ trợ những giải pháp ứng phó với các thách thức của hành tinh. Sự xuất hiện của Kate được xem là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của sự kiện năm nay. Lần gần nhất cô tham dự lễ trao giải Earthshot là năm 2022 tại Boston, Mỹ. Sau đó, Vương phi không góp mặt tại sự kiện ở Singapore năm 2023 vì các ưu tiên gia đình, còn những năm 2024 và 2025 chịu ảnh hưởng từ quá trình điều trị và hồi phục sức khỏe.

Việc Kate chính thức trở lại cùng William tại Mumbai vì thế mang ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ là một chuyến công du thông thường, đây còn là dấu mốc cho thấy lịch trình hoạt động quốc tế của cô đang dần được mở rộng. Theo kế hoạch, hai vợ chồng sẽ tham gia các hoạt động liên quan đến phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo, thế hệ trẻ và mối quan hệ giữa Anh với Ấn Độ. Ngoài chương trình môi trường, cặp đôi cũng dự kiến tìm hiểu những lĩnh vực văn hóa đặc trưng của Mumbai như điện ảnh, thời trang và cricket.

Đặc biệt, lễ trao giải Earthshot năm nay được kỳ vọng quy tụ nhiều tên tuổi nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí và thể thao. Với quy mô khoảng 5.000 khách mời, sự kiện hứa hẹn là một trong những hoạt động quốc tế nổi bật nhất mà Kate tham dự trong năm 2026.

Chuyến trở lại Ấn Độ sau 10 năm khiến người hâm mộ càng thêm mong chờ

Một chi tiết thú vị khác là Mumbai không phải điểm đến xa lạ với Vương phi Kate. Tháng 4/2016, cô từng cùng William thực hiện chuyến công du Ấn Độ và Bhutan. Trong hành trình ấy, cặp đôi ghé thăm nhiều địa điểm nổi tiếng, từ Mumbai, New Delhi đến Taj Mahal. Đây cũng là chuyến đi để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp hoàng gia của Kate, đặc biệt là những lần xuất hiện với trang phục mang cảm hứng từ văn hóa địa phương.

Một trong những hình ảnh nổi tiếng nhất là khoảnh khắc Kate và William ngồi trước Taj Mahal. Bức ảnh khiến nhiều người liên tưởng tới chuyến thăm của Công nương Diana năm 1992, dù lần này khung hình có sự hiện diện của cả hai vợ chồng. Sau đúng một thập kỷ, Kate sẽ trở lại Ấn Độ ở một giai đoạn rất khác của cuộc đời. Từ một nữ công tước trẻ tuổi với lịch trình hoàng gia bận rộn, cô đã trở thành Vương phi xứ Wales, mẹ của ba người con và trải qua một cuộc chiến sức khỏe đầy thử thách.

Đối với những người yêu thích thời trang hoàng gia, chuyến công du cũng mang đến nhiều kỳ vọng. Kate vốn nổi tiếng với khả năng lựa chọn trang phục phù hợp từng điểm đến, khéo léo kết hợp phong cách cá nhân với những chi tiết thể hiện sự tôn trọng văn hóa bản địa. Bởi vậy, các bộ trang phục mà cô lựa chọn tại Mumbai chắc chắn sẽ nhận được sự chú ý, đặc biệt là diện mạo trên thảm xanh Earthshot Prize. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin chính thức về những thiết kế Kate sẽ mặc trong chuyến đi.

Từ những ngày khó khăn đến cột mốc mới của Vương phi Kate

Năm 2024 đánh dấu một trong những giai đoạn khó khăn nhất đối với Vương phi Kate khi cô công khai việc mắc ung thư và phải trải qua quá trình hóa trị dự phòng. Tháng 1/2025, Kate thông báo bệnh đã thuyên giảm, đồng thời bày tỏ mong muốn tập trung vào quá trình hồi phục và từng bước trở lại với các nhiệm vụ hoàng gia.

Dù đã xuất hiện tại nhiều sự kiện trong nước, Vương phi vẫn khá thận trọng với những chuyến đi dài ngày. Hồi tháng 5/2026, cô thực hiện chuyến thăm Italy liên quan đến lĩnh vực phát triển trẻ nhỏ, nhưng chưa trở lại với các chuyến công du chung quy mô lớn bên chồng.

Gần đây, trong cuộc trò chuyện được công bố trên tạp chí Country Life, Kate cũng cởi mở hơn khi nhắc đến quá trình hồi phục. Cô cho biết mình từng được các nhân viên y tế giải thích rằng hành trình này không diễn ra theo một đường thẳng, sẽ có những ngày tốt và những ngày khó khăn, đồng thời cần thời gian để thích nghi. Chính vì thế, thông tin Kate sẽ đồng hành cùng William trong một chuyến công du quốc tế kéo dài ba ngày nhận được nhiều sự quan tâm.

Sự trở lại lần này không có nghĩa mọi khó khăn về sức khỏe đã hoàn toàn ở phía sau, nhưng rõ ràng là một cột mốc đáng chú ý trong lịch trình của Vương phi xứ Wales.

Sau bốn năm vắng bóng tại Earthshot Prize, Kate cuối cùng cũng chuẩn bị sánh bước cùng William trong một trong những sự kiện quan trọng nhất mà Thân vương tổ chức hằng năm. Và với chuyến trở lại Ấn Độ sau một thập kỷ, người hâm mộ có thêm lý do để chờ đợi những khoảnh khắc đáng nhớ của cặp đôi Hoàng gia Anh.

*Theo Town & Country; People; Reuters.