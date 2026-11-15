Công nhân đào đất phát hiện sinh vật hơn 5m, tìm suốt 30 phút không thấy tung tích: Cứu hộ phải vào cuộc

Sinh vật khổng lồ bất ngờ xuất hiện khi nhóm công nhân đang vận hành máy xúc, nhưng diễn biến sau đó còn khiến nhiều người lo lắng.

Sinh vật khổng lồ bất ngờ xuất hiện trong lúc nhóm công nhân sử dụng máy xúc cải tạo một khu đất tại thành phố Pattaya, Thái Lan, ngày 14/11/2026. Công việc tưởng chừng diễn ra bình thường bất ngờ bị gián đoạn khi một con vật có kích thước khác thường xuất hiện gần khu vực ao nước. Sự việc khiến chủ khu đất hoảng sợ và phải liên hệ lực lượng chức năng để được hỗ trợ.

Theo Khaosod, khoảng 18h cùng ngày, lực lượng cứu hỏa Pattaya nhận được tin báo từ bà Paweena Tawana (30 tuổi), chủ một khu đất nằm trên đường Soi Kor Pai 9, phường Nong Prue, quận Bang Lamung, tỉnh Chonburi. Người phụ nữ cho biết đã thuê máy xúc đến san gạt mặt bằng, chuẩn bị trồng rau và phát triển hoạt động nông nghiệp. Tuy nhiên, trong lúc máy xúc làm việc tại khu vực ao, những người có mặt bất ngờ phát hiện một con vật lớn đang ẩn náu dưới nước.

Khu đất rộng hơn 2 rai, tương đương khoảng 3.200m², nằm giữa khu vực đô thị Pattaya. Bên trong có một ao nước rộng khoảng 30m, dài 100m, xung quanh mọc nhiều lau sậy. Ban đầu, những người có mặt không thể xác định chính xác con vật đang ẩn náu ở đâu, bởi nó nhanh chóng biến mất dưới mặt nước.

Máy xúc vừa hoạt động, sinh vật khổng lồ bất ngờ xuất hiện

Theo Siamrath, con vật được phát hiện là một con trăn lớn có chiều dài ước tính hơn 5m, thân to gần bằng bắp chân người trưởng thành. Kích thước bất thường khiến bà Paweena vô cùng hoảng sợ, lập tức liên hệ lực lượng cứu hỏa Pattaya để nhờ hỗ trợ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các nhân viên cứu hộ mang theo thiết bị chuyên dụng đến hiện trường. Tuy nhiên, việc tìm kiếm không hề đơn giản. Con trăn đã lặn xuống nước, tìm cách ẩn mình giữa những bụi lau sậy mọc ở khu vực giữa ao. Lực lượng cứu hộ mất hơn 30 phút tìm kiếm nhưng vẫn không thể xác định chính xác vị trí của nó.

Trước tình huống này, các nhân viên quyết định tận dụng chính chiếc máy xúc đang có mặt tại công trường. Người điều khiển được đề nghị sử dụng gầu máy xúc khuấy động mặt nước, tạo ra những đợt sóng nhằm buộc con vật phải rời khỏi nơi ẩn náu.

Theo AEC TV, sau một thời gian tìm cách lẩn trốn, con trăn cuối cùng cũng bơi về phía mép ao. Các nhân viên cứu hộ nhanh chóng tiếp cận, phối hợp khống chế con vật và đưa lên khỏi mặt nước. Quá trình bắt giữ diễn ra khá vất vả bởi kích thước lớn và sức nặng của nó.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định đây là một con trăn cái, nặng hơn 30kg. Trên cơ thể con vật có một số vết trầy xước nhỏ. Tuy nhiên, điều khiến những người có mặt tại hiện trường bất ngờ hơn cả lại đến từ lời kể của người điều khiển máy xúc.

Công nhân tiết lộ dưới ao có thể còn nhiều con khác

Theo Khaosod, khi trao đổi với lực lượng chức năng, người điều khiển máy xúc cho biết trong quá trình thi công, anh còn nhìn thấy khoảng 2–3 con trăn lớn khác xuất hiện tại khu vực ao nước.

Thông tin này khiến vụ việc trở nên đáng chú ý hơn, bởi khu đất nằm giữa khu vực đô thị Pattaya, không quá xa nơi sinh sống của người dân. Nếu lời kể của người điều khiển máy xúc chính xác, ao nước có thể đang là nơi trú ẩn của nhiều con trăn kích thước lớn.

Tuy nhiên, đến thời điểm thông tin được công bố, lực lượng chức năng mới xác nhận bắt giữ một con trăn cái nặng hơn 30kg. Việc còn 2–3 con khác sinh sống dưới ao vẫn là thông tin do người điều khiển máy xúc cung cấp, chưa có kết quả kiểm tra độc lập.

Theo Siamrath, sau khi bắt giữ thành công, lực lượng cứu hỏa Pattaya đã đưa con trăn đến một khu vực tự nhiên cách xa cộng đồng dân cư để thả về môi trường hoang dã. Việc di dời nhằm hạn chế nguy cơ con vật tiếp tục xuất hiện gần nơi sinh sống và hoạt động của con người.

Sự việc một lần nữa cho thấy những khu đất bỏ trống, ao nước ít được sử dụng hoặc có nhiều cây cối rậm rạp có thể trở thành nơi trú ẩn của động vật hoang dã. Khi phát hiện sinh vật khổng lồ trong quá trình thi công, người dân cần giữ khoảng cách an toàn và liên hệ lực lượng chuyên trách thay vì tự tìm cách bắt giữ.

Theo Khaosod, Siamrath, AEC TV.