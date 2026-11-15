Xét xử vụ án Thái Thiên Phượng: Anh chồng cũ khai nhận chính chồng cũ đã sát hại nữ người mẫu

Anh chồng cũ của nạn nhân cũng thừa nhận đã xóa dấu vết bằng cách lau sạch xe.

Anh chồng cũ của nữ người mẫu, nhân vật có tiếng trong giới thượng lưu Hồng Kông bị sát hại Abby Choi Tin-fung (Thái Thiên Phượng) đã thừa nhận hành vi xóa dấu vết vụ sát hại cô bằng cách lau chùi chiếc xe dùng để chở thi thể nạn nhân đến một ngôi nhà ở làng quê, nơi cô bị phân xác.

Theo tờ SCMP, bị cáo Anthony Kwong Kong-kit khai trước Tòa án Tối cao vào hôm thứ Năm (12/11) rằng anh ta cảm thấy “an toàn hơn” sau khi lau sạch chiếc xe bảy chỗ hiệu Toyota Alphard, do mang tâm trạng “phức tạp” sau khi em trai mình siết cổ Choi trong một cuộc cãi vã dữ dội. Bị cáo khai rằng đã vệ sinh chiếc xe mặc dù bên trong không có vết máu.

Anh chồng cũ cũng là tài xế của nữ người mẫu

Trong ngày thứ tư ra làm chứng tại phiên tòa xét xử vụ án mạng, bị cáo cũng nhấn mạnh điều mà sau này nhìn lại anh ta cho là hành vi hèn nhát và thiếu lý trí của bản thân, đồng thời nói rằng lẽ ra mình nên gọi cảnh sát thay vì lén lút phi tang thi thể em dâu cũ.

Trước đó vào hôm thứ Tư (11/11), người anh rể cũ này đã bật khóc tại tòa khi khai rằng em trai mình, Alex Kwong Kong-chi, chính là thủ phạm gây ra cái chết của nạn nhân.

Anthony Kwong Kong-kit đứng ra làm chứng vào ngày xét xử thứ 35 của phiên tòa gây chấn động dư luận xoay quanh vụ sát hại và phân xác người mẫu 28 tuổi vào tháng 2 năm 2023. Theo tờ The Standard của Hồng Kông, chồng cũ của Choi là Alex Kwong, bố chồng cũ Kwong Kau cùng Anthony Kwong đều không nhận tội giết người.

Khi được hỏi liệu có biết ai là người sát hại Abby Choi hay không, Anthony Kwong liên tục gật đầu và ngập ngừng không nói nên lời. Vào khoảnh khắc đó, bị cáo Kwong Kau ngồi ở vành móng ngựa đỏ mặt và rơm rớm nước mắt.

Khi luật sư bào chữa của Anthony Kwong là Trevor Beel liên tục gặng hỏi ai đã giết Abby Choi, Anthony Kwong đáp là "em trai", sau đó lấy tay lau nước mắt và nói với giọng nghẹn ngào. Bị cáo Kwong Kau cũng dùng khăn giấy lau nước mắt, trong khi Alex Kwong tỏ ra bình thản.

Trong phần thẩm vấn chính do luật sư Beel thực hiện, tòa ghi nhận Abby Choi tử vong vào ngày 21 tháng 2. Khi được hỏi liệu có phải chính mình đã giết Abby Choi không, Anthony Kwong trả lời là "Không".

Luật sư Beel tiếp tục hỏi liệu Anthony Kwong có biết trước rằng Choi "sẽ bị giết vào ngày hôm đó" hay không, và bị cáo đáp "Tôi không biết". Khi được hỏi có biết ai có ý định gây thương tích nghiêm trọng cho Choi không, anh ta cũng trả lời "Không".

Bị cáo kể lại vụ tấn công trên xe

Đề cập đến việc Abby Choi bị tấn công khi đang ngồi trên chiếc xe 7 chỗ màu trắng, luật sư Beel hỏi Anthony Kwong có hay biết về việc này không, và bị cáo đáp "Tôi không biết".

Anthony Kwong khai rằng vào ngày 21 tháng 2 năm 2023, theo yêu cầu của Choi, anh ta lái chiếc xe bảy chỗ màu trắng đến đón cô ở Cửu Long Đường để đưa cô tới Hà Văn Điền xem một bất động sản cùng một người khác, sau đó dự định đưa cô đi đón con gái tan học.

Anthony Kwong khai rằng vì còn dư thời gian nên đã rủ Alex Kwong đi ăn cùng mình ở Vượng Giác, rồi sau đó rủ em trai đi cùng để đón cháu gái. Sau khi đón Choi, Anthony Kwong báo cho cô biết Alex Kwong sẽ đi cùng, và Alex Kwong đã lên xe tại đường Embankment, bị cáo nói.

Anthony Kwong ngồi ở ghế lái, Choi ngồi ngay phía sau, còn Alex Kwong ngồi cạnh cô. Trong suốt chuyến đi, Choi và Alex Kwong đều sử dụng điện thoại di động và trò chuyện với nhau bằng tiếng Hải Nam, thứ tiếng mà anh ta không hiểu.

Ban đầu, giọng điệu của Choi khá bình tĩnh, nhưng sau đó cô bắt đầu mắng mỏ em trai anh ta bằng những lời lẽ thô tục trong tiếng Quảng Đông, trong khi Alex Kwong vẫn giữ im lặng "như thường lệ", bị cáo kể lại.

Theo Anthony, chồng cũ Alex là người đã sát hại cô

Bị cáo khai rằng đã nghe tiếng Alex Kwong hét lên "Đừng mắng nữa!".

Anthony Kwong nói mình rất hoảng sợ và hỏi "Chuyện gì vậy", đồng thời giải thích rằng lúc đó xe đang chạy trên đường cao tốc, và khi ngoái lại nhìn, tầm nhìn của anh ta bị đệm ghế che khuất nên chỉ có thể suy đoán rằng Choi đang nằm dưới sàn xe còn Alex Kwong đang đè lên người cô.

Bị cáo cho biết đã nghe thấy Choi nói rất khẽ, mô tả âm thanh đó nghe như có ai đó đang "bóp nghẹt cổ họng cô". Anh ta cũng nói rằng lúc đó mình "không thể nghĩ được gì" và chỉ biết tiếp tục lái xe.

Lời khai của Anthony trong tuần xét xử thứ 7 của vụ án gây rúng động đã thu hút sự chú ý của dư luận. Phiên toà dự kiến kéo dài 8 tuần hiện vẫn đang tiếp tục.

Nguồn: The Star