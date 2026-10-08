Tiết lộ các tình tiết liên quan căn hộ 238 tỷ trong vụ án Thái Thiên Phượng: Vì sao lại đứng tên bố chồng cũ?

Mẹ của nạn nhân, bà Cheung Yin-fa, cho biết gia đình họ Kwong "không một xu dính túi" và "chưa từng mua lấy một hộp sữa công thức cho cháu nội".

Mẹ của nữ người mẫu, influencer Hong Kong (Trung Quốc) Abby Choi (Thái Thiên Phượng) đã cáo buộc gia đình chồng cũ sống dựa vào tài sản của gia đình bà, đồng thời khẳng định con gái bà chưa từng có ý định tặng họ căn hộ trị giá 72 triệu HKD (200 tỷ VNĐ) mà cô đã mua cho các con.

Hôm thứ Hai (5/10), bà Cheung Yin-fa (Trương Yến Hoa) đã kể lại việc gia đình bà từng duy trì mối quan hệ hòa thuận với con rể cũ Alex Kwong (Quảng Cảng Trí) và gia đình anh ta sau khi hai người chia tay vào năm 2015, cho đến khi mối quan hệ rạn nứt vì việc bán căn hộ cao cấp 7 năm sau đó.

Alex Kwong (Quảng Cảng Trí, 31 tuổi), cha anh ta là Kwong Kau (Quảng Cầu, 68 tuổi) và anh trai Anthony Kwong (Quảng Cảnh Kiệt, 35 tuổi) đang phải hầu tòa tại Tòa án Tối cao sau khi không nhận tội sát hại nữ người mẫu vào ngày 21 tháng 2 năm 2023.

Chồng cũ của Abby Choi, Alex Kwong (trên), bố chồng cũ Kwong Kau (trái) và anh trai của Alex Kwong, Anthony Kwong. Minh họa: Victor Sanjinez

Kwong Kau, một cựu cảnh sát viên đã nghỉ hưu, cũng phủ nhận cáo buộc ngăn cản việc an táng hợp pháp thi thể của Choi trong khoảng thời gian từ ngày 21 đến 23 tháng 2. Hai người con trai của ông ta đã nhận tội đối với tội danh này trước khi phiên tòa diễn ra.

Bà Cheung, nhân chứng đầu tiên của bên truy tố ra tòa làm chứng, cho biết gia đình nhà Kwong "không một xu dính túi", chưa từng mời gia đình bà một bữa ăn hay đóng góp bất kỳ khoản nào cho chi phí nuôi dưỡng hai đứa trẻ mà Choi có với chồng cũ.

"Gia đình họ Kwong chưa từng mua lấy một hộp sữa công thức nào cho cháu nội của họ… Tôi chưa bao giờ được gia đình Kwong Kau mời ăn một bữa nào, ngay cả đi ăn dimsum cũng không," bà nói.

Nhân chứng cho biết Alex Kwong rất giỏi dỗ ngọt người khác để nhờ vả. Sau khi ly hôn với Choi, Kwong – người đang bị truy nã liên quan đến một vụ trộm cắp trị giá 6,3 triệu HKD – đã thuyết phục thành công vợ cũ cho mượn thẻ tín dụng để chi trả chi phí sinh hoạt tại Trung Quốc đại lục trong thời gian lẩn trốn pháp luật.

Vụ sát hại được cho là xuất phát từ mâu thuẫn gia đình xung quanh việc bán căn hộ trị giá 72 triệu HKD (238 tỷ VNĐ) tại khu dân cư cao cấp Kadooria

Bà cho biết Kwong cũng đã nhận hơn 70 triệu HKD (231 tỷ VNĐ) từ Choi với lý do đầu tư vào đồng hồ xa xỉ, cho đến khi con gái bà ngừng cung cấp tài chính vì anh ta không tạo ra bất kỳ khoản lợi nhuận nào.

Vụ sát hại được cho là xuất phát từ mâu thuẫn gia đình xung quanh việc bán căn hộ trị giá 72 triệu HKD (238 tỷ VNĐ) tại khu dân cư cao cấp Kadooria ở Ho Man Tin. Kwong Kau, người đứng tên sở hữu bất động sản này, được cho là đã tức giận khi Choi cố gắng bán căn hộ và đã lôi kéo hai con trai giúp sát hại nữ người mẫu để ông ta có thể giữ lại căn hộ cho riêng mình.

Các công tố viên đã gợi ý trong tuyên bố mở màn rằng tiền bạc có thể là động cơ của vụ án, nhấn mạnh khoảng cách giàu nghèo đáng kể giữa hai gia đình.

Tòa án được nghe trình bày rằng cha dượng của Choi, ông Choi Cho-san, là một doanh nhân thành đạt, từng kinh doanh ba nhà hàng Trung Hoa tại Hong Kong. Ông trở về quê nhà ở tỉnh Hải Nam vào năm 2004, đồng thời tiếp tục hỗ trợ bà Cheung, Choi và hai con gái riêng của bà ở Hong Kong với khoản trợ cấp hàng tháng hơn 1 triệu HKD.

Bà Cheung cho biết bà gặp Alex Kwong lần đầu khi Choi (khi đó mới 15 tuổi) dẫn anh ta về nhà ăn tối sau khi hai người trở thành bạn bè tại một trường quốc tế.

Theo bà Cheung, mẹ và anh trai của Kwong dành toàn bộ thời gian "nhàn rỗi ở nhà", trong khi cha anh ta làm tài xế taxi sau khi rời khỏi lực lượng cảnh sát. Choi bắt đầu hẹn hò với Alex Kwong khi cả hai mới 17 tuổi, và cô mang thai không lâu sau khi họ bắt đầu sống chung tại một căn hộ cạnh nhà gia đình cô. Cô sinh con trai đầu lòng vào tháng 6 năm 2013 trước khi kết hôn với Kwong 3 tháng sau đó.

Mẹ nạn nhân ra làm chứng tại tòa

Sau khi sinh con, Choi tham gia một khóa học tài chính, đồng thời thu nhập được một khoản tiền lớn thông qua hoạt động đầu tư và công việc người mẫu để tự chi trả cho các chi phí của bản thân.

Bà Cheung cho biết bà chưa bao giờ thấy Alex Kwong đi làm trong thời gian anh ta sống ở căn hộ bên cạnh.

Nhân chứng cho biết gia đình bà đã duy trì mối quan hệ tốt đẹp với nhà Kwong sau khi cặp đôi chia tay vào năm 2015, và họ thường xuyên cùng các cháu đi du lịch Hải Nam.

Bà nói rằng nhà Kwong chưa bao giờ trả tiền cho bất kỳ chi phí nào trong những chuyến đi đó, ngoại trừ việc tự mua vé máy bay cho chính họ.

Cuối năm 2015, Choi bắt đầu hẹn hò với một bạn học cũ khác là Chris Tam Fong-chun, người xuất thân từ một gia đình "cực kỳ giàu có". Hai người đã tổ chức tiệc cưới vào năm sau đó, mặc dù họ chưa bao giờ đăng ký kết hôn hợp pháp.

Bà Cheung cho biết ông Tam và cha ông, ông Tam Chak-kwan, rất yêu thương nữ người mẫu, đã cho cô hơn 300 triệu HKD (gần 1.000 tỷ VNĐ) trong nhiều năm để đầu tư. Bà nói thêm rằng mối quan hệ của con gái bà với Alex Kwong cũng đã cải thiện trước khi hai gia đình xảy ra xung đột về căn hộ Kadooria vào tháng 6 năm 2022.

Bà Cheung cho biết con gái bà mua căn hộ này vào năm 2019 và đã chi 9 triệu HKD (30 tỷ VNĐ) để sửa chữa nhằm mang lại cho hai đứa con của cô với Alex Kwong một môi trường sống lý tưởng. Nữ người mẫu cũng có ý định bán căn hộ với giá hợp lý trong tương lai.

Mẹ của Alex Kwong là bà Jenny Li Sui-heung (Lý Thụy Hương), hai đứa trẻ và hai người giúp việc đã sống trong căn hộ này từ năm 2019 đến ngày 21 tháng 2 năm 2023. Kwong thường xuyên ở lại căn hộ, trong khi cha anh ta thỉnh thoảng mới đến ở trước tháng 6 năm 2022.

Nhân chứng nhấn mạnh con gái bà chỉ đăng ký bất động sản dưới tên của cha chồng cũ để tránh phải nộp thuế chấp thuận đôi (double stamp duty).

Khi được hỏi liệu Choi có bất kỳ ý định nào tặng bất động sản này cho gia đình nhà Kwong hay không, bà Cheung nói: "Điều đó là không thể nào. Cả gia đình họ đều do chúng tôi nuôi sống." Tòa án nghe trình bày rằng gia đình Kwong đã bác bỏ đề xuất của nữ người mẫu về việc bán căn hộ và chuyển hai đứa trẻ đến sống gần trường học của chúng ở Tuen Mun hơn.

Bà Cheung cho biết Kwong Kau đặc biệt phản đối ý tưởng này, thậm chí còn đe dọa sẽ làm hại con gái bà nếu cô nhất quyết thực hiện.

Phiên tòa tiếp tục diễn ra dưới sự điều hành của Thẩm phán phụ thẩm Brian Keith cùng bồi thẩm đoàn gồm 9 thành viên.

Nguồn: SCMP