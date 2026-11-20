Giá của nó có thể lên tới 874 triệu/kg.

Dù chưa từng có một cuộc bình chọn chính thức nào, giới sành ăn toàn cầu vẫn mặc nhiên xem trứng cá muối Almas là biểu tượng ẩm thực đắt giá nổi tiếng bậc nhất hành tinh. Với mức giá dao động từ 25.000 đến 34.000 USD (643 đến 874 triệu VNĐ) cho một kilogram, một hộp trứng cá muối Almas thậm chí còn đắt hơn cả nhiều mẫu ô tô mới toanh trên thị trường như chiếc Hyundai Venue 2025 có giá khởi điểm khoảng 20.200 USD (520 triệu VNĐ).

Tuy nhiên, thực khách vẫn có cơ hội nếm thử hương vị xa xỉ này mà không cần bỏ ra cả gia tài thông qua những hộp đóng gói nhỏ gọn hơn. Chẳng hạn, một hộp 30 gram của thương hiệu Monte Cristo hiện có giá bán khoảng 389 USD (10 triệu VNĐ), đủ để mang lại trải nghiệm chạm ngưỡng thượng lưu.

Sức hút và mức giá đắt đỏ của trứng cá muối Almas bắt nguồn từ chính nguồn gốc khai thác đầy khắc nghiệt của nó. Khác với các loại trứng cá thông thường vốn không bao giờ đạt tới đẳng cấp tương tự dù áp dụng chung kỹ thuật chế biến, trứng cá muối đúng nghĩa chỉ được lấy duy nhất từ họ cá tầm.

Riêng dòng Almas thượng hạng chỉ được thu hoạch độc quyền từ loài cá tầm bạch tạng Beluga sinh sống tại vùng biển phía nam Caspi thuộc hải phận Iran. Loài cá khổng lồ dài tới 6 mét và nặng hơn 1,3 tấn này đòi hỏi khoảng thời gian sinh trưởng kinh ngạc từ 60 đến 100 năm mới đủ độ chín để cho trứng, thậm chí nhiều chuyên gia còn khẳng định phải mất trọn một thế kỷ mới tạo ra được mẻ trứng hoàn hảo nhất.

Chính chu kỳ sinh trưởng kéo dài hàng đời người cộng với nạn đánh bắt quá mức đã đẩy loài cá tầm bạch tạng Beluga vào danh sách có nguy cơ tuyệt chủng từ năm 1998. Sự khan hiếm đến mức cực đoan khiến tổng sản lượng trứng cá muối Almas có thể khai thác hợp pháp mỗi năm trên toàn thế giới chỉ ước tính vỏn vẹn khoảng 10 kilogram.

Trước thực trạng báo động này, chính phủ Mỹ đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu hoàn toàn trứng cá tầm Beluga đánh bắt từ tự nhiên. Quy định nghiêm ngặt đó đã biến Sturgeon AquaFarms tại bang Florida trở thành trang trại nuôi trồng duy nhất được cấp phép kinh doanh hợp pháp món đặc sản xa xỉ này trên đất Mỹ.

Bên cạnh câu chuyện bảo tồn, trứng cá muối Almas còn chinh phục giới thượng lưu nhờ diện mạo và tầng hương vị độc bản. Thay vì sắc đen tuyền hay xám sẫm quen thuộc thường thấy trên phim ảnh, những hạt trứng Almas lại mang màu vàng nhạt óng ánh đầy quyến rũ.

Khi thưởng thức bằng những chiếc thìa làm từ vỏ ngọc trai hoặc sừng động vật để tránh làm biến đổi mùi vị nguyên bản, từng hạt trứng vỡ tan nhẹ nhàng trên đầu lưỡi, lan tỏa vị béo ngậy mượt mà như bơ hòa quyện cùng chút vị bùi đặc trưng và hậu vị mặn thanh tao của đại dương. Toàn bộ phần trứng quý giá sau khi tuyển chọn thường được bảo quản trong những chiếc hộp chế tác từ vàng 24 karat, biến việc thưởng thức món ăn này trở thành một tuyên ngôn đầy tinh tế về sự giàu có và đẳng cấp của chủ nhân.

Nguồn: Takeout