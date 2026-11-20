Câu hỏi đặt ra vô cùng thực tế: liệu các mảnh vỡ của cánh quạt có được giữ lại bên trong vỏ động cơ hay không?

Tại sao Nga phá hủy cánh quạt của động cơ PD-8?

Một động cơ máy bay mới thường được nâng niu hết mực. Người ta mất rất nhiều thời gian để lắp ráp, đo đạc, kiểm tra nó, và ngay cả một vết xước nhỏ trên bộ phận quan trọng cũng chẳng khiến ai vui vẻ.

Chính vì vậy, cuộc thử nghiệm mà trong đó một cánh quạt bị cố ý phá hủy ngay khi động cơ đang vận hành nghe có vẻ vô lý nhưng thực chất lại là bài kiểm tra mang đến tin vui cho ngành hàng không nội địa Nga.

Vào tháng 12/2025, Tập đoàn Chế tạo Động cơ Thống nhất (UEC) đã công bố chính xác bài kiểm tra này đối với động cơ PD-8.

Để thực hiện cuộc thử nghiệm, các kỹ sư đã sử dụng bệ thử ngoài trời của doanh nghiệp UEC-Saturn tại thành phố Rybinsk. Câu hỏi trọng tâm đặt ra vô cùng thực tế: liệu các mảnh vỡ của cánh quạt có được giữ lại bên trong vỏ động cơ hay không?

Ở phía trước của một động cơ phản lực cánh quạt, có thể dễ dàng nhìn thấy bộ phận quạt gió cỡ lớn. Các cánh quạt của nó quay liên tục, còn bao bọc xung quanh là phần vỏ cố định. Khi mọi thứ hoạt động bình thường, lớp vỏ bao quanh này trông chỉ như một đường viền gọn gàng của tổ máy. Thế nhưng, khi xảy ra sự cố gãy vỡ cánh quạt, nó phải đảm nhận một nhiệm vụ hoàn toàn khác.

Mảnh vỡ đang chuyển động vẫn bảo toàn động năng và có xu hướng văng ra khỏi vị trí ban đầu. Lúc này, phần vỏ động cơ buộc phải hứng chịu cú va đập và giữ chặt mảnh vỡ đó lại. Chính vì lý do này mà bộ phận vỏ luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt: nằm ngay sát hệ thống động lực là các kết cấu của máy bay, những bộ phận bắt buộc phải được bảo vệ để tránh hư hại.

Trên bệ thử, sự cố như vậy được tạo ra theo một phương thức đã chuẩn bị trước, vào một thời điểm vận hành nhất định. Các chuyên gia biết rõ loại hỏng hóc nào mà họ muốn tái hiện, đồng thời bố trí dày đặc các thiết bị đo lường xung quanh động cơ. Những thông số thu được sẽ cho thấy động cơ và phần vỏ đã chống chịu sự cố ra sao.

Theo thông báo từ UEC, động cơ đã được làm nóng và đẩy lên chế độ cất cánh, sau đó người ta kích hoạt phá hủy một cánh quạt của bộ phận quạt gió. Các mảnh vỡ của nó đã không xuyên thủng qua lớp vỏ. Chính khả năng giữ lại các mảnh vỡ này đã trở thành kết quả quan trọng nhất của bài kiểm tra.

Điều thú vị là công tác chuẩn bị còn chú ý đến cả yếu tố không khí. UEC cho biết họ đã lắp đặt một hệ thống lấy mẫu: thiết bị này cần thiết để kiểm tra hàm lượng hơi dầu trong luồng không khí có khả năng lọt vào hệ thống điều hòa không khí của máy bay. Đằng sau cú va chạm lớn dễ thấy bằng mắt thường, các kỹ sư còn cần theo dõi cả những hệ lụy ít lộ rõ hơn của sự cố.

Một sự cố đơn lẻ và cả một chương trình thử nghiệm đồ sộ

Thử nghiệm gãy cánh quạt nằm trong chuỗi công việc nhằm chứng minh mức độ an toàn của hệ thống động lực mới. Nó giải đáp một câu hỏi cụ thể về độ bền kết cấu khi xảy ra hư hỏng định trước. Song hành cùng bài kiểm tra này là hàng loạt cuộc thử nghiệm khác, mỗi bài đều có điều kiện và kết quả riêng biệt.

Trong cùng thông cáo đó, UEC cũng đề cập đến các bài thử nghiệm phun nước, thử nghiệm vận hành trong điều kiện gió ngang và kiểm tra bộ phận đảo chiều lực đẩy.

Nước giúp kiểm tra một trạng thái hoạt động của động cơ, gió ngang tạo ra một dạng tải trọng khác, còn cánh quạt bị hỏng lại đặt ra một bài toán thứ ba cho phần vỏ. Do đó, một chương trình thử nghiệm kéo dài không bao giờ chỉ gói gọn trong việc lặp đi lặp lại một màn trình diễn ấn tượng duy nhất.

Ở đây cũng tồn tại một sự khác biệt hữu ích giữa quá trình vận hành thông thường của cỗ máy và việc kiểm tra cơ chế bảo vệ của nó. Một động cơ hoàn hảo có thể quay cánh quạt êm ái suốt thời gian dài, nhưng điều đó chưa thể cho thấy phần vỏ sẽ ứng phó thế nào khi có mảnh vỡ tách rời văng ra.

Để có được câu trả lời này, người ta buộc phải chủ động tạo ra đúng sự cố mà trong thực tế khai thác ai cũng tìm cách né tránh.

Từ đó dẫn đến một kết quả sản xuất đầy nghịch lý: một chi tiết bị phá hủy, nhưng cuộc thử nghiệm lại được công nhận là thành công. Đó chính là cách giới chuyên môn kiểm chứng năng lực được tích hợp sẵn trong thiết kế nhằm khu trú hậu quả của một sự cố cụ thể.

Trong cuộc thử nghiệm động cơ PD-8 tại Rybinsk, năng lực này đã được khẳng định chắc chắn thông qua việc phần vỏ giữ lại toàn bộ các mảnh vỡ.