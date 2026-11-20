Những chiếc khăn choàng đỏ và xanh xuất hiện trong bức ảnh chụp chung của các nhà lãnh đạo tại APEC 2026 ở Thâm Quyến (Trung Quốc) được thiết kế với nhiều ý nghĩa văn hóa. Đáng chú ý, 21 sợi tơ tằm tự nhiên được dệt xuyên suốt khăn tượng trưng cho sự hợp tác của 21 nền kinh tế thành viên.

Ngày 19/11, trước thềm Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33 tại Thâm Quyến (Trung Quốc), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng lãnh đạo và đại diện các nền kinh tế tham dự đã chụp ảnh chung. Bên cạnh trang phục, những chiếc khăn choàng màu đỏ và xanh mà các đại biểu đeo trở thành điểm nhấn thu hút sự chú ý.

Theo Tân Hoa Xã, chiếc khăn có tên gọi "Đồng tâm hợp cẩm", mang ý nghĩa cùng chung sức, hợp tác và hướng tới sự thịnh vượng. Sản phẩm có hai phiên bản: màu đỏ sử dụng vải hương vân sa làm chất liệu chủ đạo, trong khi phiên bản màu xanh được làm chủ yếu từ gấm Tống.

Đáng chú ý, màu sắc không được ban tổ chức phân chia theo quốc gia hay chức vụ. Các nhà lãnh đạo và đại diện của từng nền kinh tế được tự lựa chọn một trong hai màu để đeo.

Ảnh: Tân hoa xã

Về họa tiết, hai đầu khăn được trang trí bằng hoa văn tường vân (đám mây cát tường) theo phong cách Hán - Đường và sóng biển thời Tống - Nguyên. Phần nền kết hợp hình ảnh hoa mộc miên và hoa giấy, hai loài hoa mang tính biểu tượng của Thâm Quyến.

Theo ông Ngô Kiến Hoa, Chủ tịch Công ty TNHH Công nghệ Văn hóa Tơ lụa Thượng Cửu Khải Tô Châu, đơn vị thiết kế chính, hoa mộc miên còn được gọi là "hoa anh hùng", tượng trưng cho tinh thần vươn lên, đón đầu thử thách của người dân vùng Vịnh Lớn. Trong khi đó, họa tiết tường vân và sóng biển gợi nhắc lịch sử Con đường Tơ lụa trên biển, thể hiện khát vọng hòa bình và thịnh vượng của dân tộc Trung Hoa.

Hai phiên bản khăn cũng có cách thể hiện riêng. Khăn xanh làm từ gấm Tống có mặt A sử dụng kỹ thuật dệt hoa văn định vị kết hợp họa tiết xà cừ và các đường nét mây, sóng biển màu bạc; mặt B là vải gấm hoa với biểu trưng hội nghị màu xanh lam và xanh lục.

Trong khi đó, khăn đỏ làm từ vải hương vân sa sử dụng kỹ thuật dệt hoa văn định vị trên cả hai mặt. Mặt A có họa tiết mây và sóng biển màu vàng kim, mặt B kết hợp biểu trưng hội nghị màu đỏ cam.

Ảnh do công ty thiết kế và sản xuất cung cấp

Sự kết hợp của 4 kỹ nghệ thủ công truyền thống

Không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, chiếc khăn còn là sản phẩm kết hợp nhiều kỹ thuật thủ công truyền thống của Trung Quốc, gồm gấm Tống, vải hương vân sa, thêu Quảng Đông và thêu Tô Châu.

Theo nhóm thiết kế, điểm sáng tạo lớn nhất của sản phẩm nằm ở việc đưa cả 4 kỹ nghệ vào cùng một sản phẩm dệt lụa, tạo nên sự giao thoa giữa các giá trị thủ công truyền thống.

Trong quá trình thực hiện, nhóm thiết kế hướng đến việc thể hiện văn hóa Trung Hoa, sắc thái vùng Lĩnh Nam và những nét đặc trưng của Thâm Quyến, đồng thời bảo đảm chiếc khăn dễ sử dụng và có tính thẩm mỹ riêng.

Ông Hoàng Điền Thắng, nghệ nhân kế thừa đại diện cấp quốc gia của kỹ thuật nhuộm và hoàn thiện vải hương vân sa, cho biết nhóm đã nghiên cứu riêng màu đỏ "Cố Cung", tạo cách thể hiện mới cho kỹ thuật nhuộm và hoàn thiện loại vải đặc trưng của tỉnh Quảng Đông.

Ảnh do công ty thiết kế và sản xuất cung cấp

Phần thêu trên khăn cũng kết hợp hai trường phái nổi tiếng. Nếu thêu Quảng Đông mang đến cảm giác đầy đặn, rực rỡ thì thêu Tô Châu nổi bật bởi sự tinh tế, tỉ mỉ. Sự kết hợp này không đơn thuần là ghép hai kỹ thuật mà còn tạo ra sự tương hỗ, nâng cao giá trị nghệ thuật của sản phẩm.

Đằng sau những đường thêu tinh xảo là bề dày lịch sử của các nghề thủ công. Năm 2006, thêu Quảng Đông và thêu Tô Châu được đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của Trung Quốc. Đến năm 2008, kỹ thuật nhuộm và hoàn thiện vải hương vân sa cũng được công nhận ở cấp quốc gia. Năm 2009, kỹ thuật dệt gấm Tống được UNESCO ghi danh trong danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, thuộc hồ sơ Nghề trồng dâu nuôi tằm và dệt lụa Trung Quốc.

21 sợi tơ tằm gửi gắm thông điệp về sự hợp tác

Theo Tân Hoa Xã, chủ đề APEC năm nay là "Xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương, thúc đẩy thịnh vượng chung". Đây cũng là thông điệp quan trọng được nhóm thiết kế gửi gắm vào sản phẩm.

Một chi tiết đặc biệt nằm ở cấu trúc dệt: 21 sợi tơ tằm tự nhiên được đan xuyên suốt chiếc khăn, tượng trưng cho 21 nền kinh tế thành viên APEC cùng hợp tác chặt chẽ, hướng tới lợi ích chung và phát triển đôi bên cùng có lợi.

Ảnh do công ty thiết kế và sản xuất cung cấp

Nhóm thiết kế cho biết họ lựa chọn ý tưởng tổng thể "Hai màu sắc cộng hưởng, hài hòa cùng tồn tại", qua đó khắc họa hình ảnh khu vực Vịnh Lớn làm cửa ngõ, thế giới làm bức tranh, các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương cùng chung tay xây dựng tương lai thịnh vượng.

Ông Ngô Kiến Hoa bày tỏ mong muốn khi khoác chiếc khăn này, các đại biểu không chỉ cảm nhận được chiều sâu văn hóa Trung Hoa mà còn cảm nhận được tinh thần cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương.

Những thiết kế này không chỉ tạo dấu ấn trong các bức ảnh tập thể mà còn thể hiện thông điệp văn hóa và tinh thần giao lưu, hợp tác mà nước chủ nhà muốn gửi tới các thành viên APEC.

Nguồn: Tân hoa xã