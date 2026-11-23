Đây là thông báo mới nhất từ Cục CSGT (Bộ Công an).

Tình trạng mua bán, trao tặng phương tiện giao thông theo kiểu "trao tay" mà không làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số đang tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý nghiêm trọng cho người dân. Mới đây, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - Bộ Công an) đã phát đi cảnh báo chính thức về những hệ lụymà chủ xe cũ phải đối mặt khi phương tiện đã chuyển nhượng từ lâu nhưng vẫn đứng tên mình trên hệ thống quản lý.

Ảnh: Cục CSGT

"Xe đã bán từ lâu, trên hệ thống vẫn đứng tên mình"

Theo ghi nhận của Cục CSGT, rất nhiều người dân sau khi thực hiện giao dịch bán, cho hoặc tặng xe máy, ô tô thường chỉ dừng lại ở bước giao phương tiện, giấy tờ và nhận tiền, mà bỏ qua bước bắt buộc là làm thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký và biển số xe. Sự chủ quan này dẫn đến hệ quả là trên cơ sở dữ liệu quốc gia, chủ cũ vẫn là người đứng tên hợp pháp của phương tiện.

Chỉ đến khi chiếc xe đó phát sinh các vụ việc vi phạm trật tự an toàn giao thông, tai nạn nghiêm trọng hoặc dính líu đến các vấn đề pháp lý phức tạp, chủ xe cũ mới "tá hỏa" nhận ra mình đang đứng trước hàng loạt rắc rối không đáng có.

Ba hệ lụy nghiêm trọng chủ cũ phương tiện không thể xem nhẹ

Cục CSGT nhấn mạnh, việc không thực hiện thủ tục thu hồi đăng ký và biển số khi chuyển quyền sở hữu xe sẽ kéo theo ba nhóm hệ lụy trực tiếp đối với chủ sở hữu ban đầu:

Gánh chịu trách nhiệm pháp lý liên đới: Theo quy định hiện hành, chủ xe cũ vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với hành vi không làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số, cũng như các vấn đề phát sinh liên quan đến phương tiện trong thời gian chưa hoàn tất sang tên.

Ách tắc khi giải quyết các thủ tục hành chính cá nhân: Khi chủ xe cũ đi đăng ký phương tiện mới, làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX), thẻ căn cước hoặc thực hiện các dịch vụ công liên quan, những vi phạm giao thông hay nghĩa vụ tài chính chưa được giải quyết của chiếc xe cũ sẽ kích hoạt yêu cầu xác minh, giải trình. Điều này làm gián đoạn và ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải quyết hồ sơ hành chính của người dân theo quy định pháp luật.

Nguy cơ bị triệu tập liên quan đến phạt nguội và tai nạn: Trong trường hợp chiếc xe đã bán bị hệ thống camera ghi nhận lỗi phạt nguội, gây tai nạn giao thông rồi rời khỏi hiện trường, hoặc liên quan đến các vụ án hình sự, dân sự cần xác minh, người đứng tên trên giấy đăng ký xe sẽ là đối tượng đầu tiên bị cơ quan chức năng gửi thông báo mời lên làm việc, bất kể giao dịch mua bán đã diễn ra từ nhiều năm trước.

Khuyến cáo từ Cục CSGT: Người dân cần làm gì để tự bảo vệ mình?

Để tránh biến chiếc xe đã bán thành "mối lo thường trực", Cục CSGT khuyến cáo người dân nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định về đăng ký, quản lý phương tiện:

Đối với người bán, cho, tặng xe: Cần khẩn trương thực hiện thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký và biển số xe tại cơ quan đăng ký xe ngay sau khi chuyển giao quyền sở hữu.

Đối với người mua xe cũ: Phải chủ động tiến hành thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe theo đúng thời hạn quy định để xác lập quyền sở hữu hợp pháp.

Đối với trường hợp đã bán xe từ lâu nhưng không tìm được người mua: Người dân cần chủ động liên hệ trực tiếp với cơ quan đăng ký xe nơi cư trú hoặc nơi cấp đăng ký để được hướng dẫn quy trình khai báo, xác minh và giải quyết dứt điểm theo quy định.

Việc tuân thủ nghiêm túc quy định thu hồi biển số và đăng ký sang tên không chỉ giúp cơ quan nhà nước quản lý chặt chẽ phương tiện giao thông, mà còn là giải pháp thiết thực nhất để mỗi công dân bảo vệ quyền lợi và sự an toàn pháp lý cho chính bản thân mình.