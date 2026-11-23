Một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực BHXH hiện được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi toàn quốc.

Theo Quyết định số 3318/QĐ-BTC ngày 12/11/2026 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi toàn quốc.

Lĩnh vực BHXH có 3 thủ tục được áp dụng cơ chế này. Cụ thể, gồm:

- Giải quyết chế độ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

- Giải quyết hưởng BHXH một lần

- Thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh giữa cơ quan BHXH và người tham gia BHYT.

Đây đều là những thủ tục gắn trực tiếp với quyền lợi an sinh của người dân. Việc không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong giải quyết các thủ tục này giúp người dân có thêm thuận lợi khi thực hiện quyền lợi của mình, nhất là trong bối cảnh việc học tập, làm việc, sinh sống và di chuyển giữa các địa phương ngày càng phổ biến.

Bên cạnh việc đến trực tiếp các điểm giao dịch, người dân có thể chủ động theo dõi quá trình đóng bảo hiểm và thực hiện các dịch vụ công ngay trên điện thoại thông qua ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số.

Bước 1: Tải và cài đặt ứng dụng

Mở kho ứng dụng App Store (đối với iPhone/iPad) hoặc Google Play / CH Play (đối với điện thoại Android).

Gõ từ khóa "VssID" vào thanh tìm kiếm, chọn ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số (có biểu tượng logo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam) và nhấn Cài đặt/Nhận.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Người dân có thể đăng nhập bằng một trong hai cách sau:

Đăng nhập bằng tài khoản VNeID: Tại màn hình chính của VssID, chọn nút "Đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử". Hệ thống sẽ tự động chuyển sang ứng dụng VNeID để xác thực vân tay/khuôn mặt hoặc mật khẩu, giúp bạn truy cập ngay mà không cần nhớ thêm mã số BHXH.

Đăng nhập trực tiếp: Nhập số định danh cá nhân (CCCD) hoặc mã số BHXH cùng mật khẩu đã được cấp qua tin nhắn SMS/email. (Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể nhấn "Đăng ký tài khoản" ngay trên màn hình để khai báo thông tin trực tuyến).

Bước 3: Tra cứu và thực hiện dịch vụ công

Sau khi đăng nhập thành công, tại giao diện Quản lý cá nhân, người dùng có thể sử dụng nhanh các tiện ích thiết yếu:

Thẻ BHYT: Hiển thị hình ảnh thẻ BHYT điện tử (kèm mã QR) để xuất trình trực tiếp khi đi khám, chữa bệnh thay cho thẻ giấy.

Quá trình tham gia: Kiểm tra chi tiết thời gian, mức đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của bản thân qua từng giai đoạn.

Thông tin hưởng: Theo dõi lịch sử các chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí hoặc trợ cấp đã được giải quyết.

Dịch vụ công: Chọn mục Dịch vụ công ở thanh menu phía dưới để nộp hồ sơ trực tuyến cho các thủ tục hành chính như cấp lại sổ BHXH, thay đổi thông tin cá nhân, hoặc giải quyết chế độ bảo hiểm một cách nhanh chóng ngay tại nhà.

Thời gian tới, BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh rà soát, tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở khai thác dữ liệu số; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, tăng tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, xử lý và trả kết quả trên môi trường điện tử. Cùng với đó là tăng cường công khai, minh bạch tiến độ giải quyết hồ sơ, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp theo dõi, giám sát và đánh giá chất lượng phục vụ.