Mới đây, vivo vừa giới thiệu bộ đôi smartphone V80 và V80 FE, trang bị hệ thống camera hợp tác với ZEISS.

vivo V80 có mặt lưng sử dụng công nghệ quang khắc laser holographic, tạo hiệu ứng 3D đổi màu theo góc nhìn. Máy có ba tùy chọn màu tím, xanh và xám, khung viền kim loại cùng mặt lưng kính gia cường.

Trong khi đó, V80 FE có các phiên bản màu vàng, xanh và đen, với họa tiết mặt lưng lấy cảm hứng từ những chùm sáng.

Cả hai thiết bị đều đạt chuẩn kháng bụi, kháng nước IP68 và IP69.

vivo V80 được trang bị hệ thống camera đồng chế tác với ZEISS. Đáng chú ý là camera siêu tele 50MP sử dụng cảm biến Sony IMX882, cấu trúc tiềm vọng, hỗ trợ zoom quang 3x và chống rung quang học OIS.

Camera chính của máy có độ phân giải 50MP, sử dụng cảm biến Sony LYTIA 700V và tích hợp OIS. Ngoài ra, thiết bị còn có camera góc siêu rộng và camera trước 50MP hỗ trợ tự động lấy nét, phục vụ chụp ảnh nhóm.

Các chế độ chân dung ZEISS trên V80 gồm tiêu cự 85mm với hiệu ứng bokeh Sonnar và 100mm với bokeh Planar. Máy cũng có chế độ Chân dung Flash CCD, mô phỏng phong cách ảnh chụp từ máy ảnh CCD. Camera trước và sau hỗ trợ quay video 4K ở tốc độ 60 khung hình/giây.

V80 FE sử dụng camera chính OIS 50MP với cảm biến Sony LYTIA 700V, camera góc siêu rộng ZEISS 50MP và camera selfie ZEISS 50MP. Hệ thống chống rung trên camera chính đạt chuẩn CIPA 4.5.

Mẫu máy này hỗ trợ các tiêu cự chân dung 23mm, 35mm và 50mm, cùng năm hiệu ứng bokeh gồm Biotar, Distagon, B-speed, Sonnar và Planar. Camera góc siêu rộng có góc nhìn 120 độ và hỗ trợ lấy nét tự động.

V80 FE còn tích hợp các chế độ chụp sáng tạo như Quả cầu pha lê, Tiểu hành tinh và hang thỏ. Camera trước và sau hỗ trợ quay video 4K. Vòng sáng Aura AI có thể bổ sung ánh sáng khi chụp trong môi trường thiếu sáng.

Cả V80 và V80 FE đều sử dụng màn hình AMOLED 6,59 inch, độ phân giải 1.5K. Riêng V80 hỗ trợ tần số quét 144Hz.

Về cấu hình, V80 sử dụng chip Snapdragon 7 Gen 4, RAM 8GB và bộ nhớ trong 128GB hoặc 256GB. Máy có pin dung lượng 7.200mAh, hỗ trợ sạc nhanh 90W.

V80 FE được trang bị chip MediaTek Dimensity 7400-Turbo, RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB hoặc 256GB. Dung lượng pin của máy là 7.000mAh, đi kèm sạc nhanh 90W.

Hai thiết bị cũng hỗ trợ các công cụ chỉnh sửa ảnh AI như xóa vật thể, nâng độ phân giải và ghép sticker. V80 có thêm tính năng Di chuyển ma thuật AI và Mở rộng ảnh AI.

vivo V80 phiên bản RAM 8GB, bộ nhớ 128GB có giá 23,99 triệu đồng, trong khi bản 256GB được bán với giá 24,99 triệu đồng. vivo V80 FE có giá 18,99 triệu đồng cho phiên bản 128GB và 21,99 triệu đồng cho phiên bản 256GB, cùng mức RAM 8GB.